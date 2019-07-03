Защита Абдулмумина Гаджиева анонсировала обращение в ЕСПЧ

03 июля 2019, 18:00

На сегодняшнее решение Верховного суда Дагестана, оставившее журналиста Абдулмумина Гаджиева под стражей, будет подана кассационная жалоба, сообщили адвокаты. Они также указали, что будут жаловаться в Европейский суд по правам человека. Сам Гаджиев уголовное преследование связал со своей профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Сегодня Верховный суд Дагестана отказался перевести журналиста под домашний арест. У здания суда активисты, сменяя друг друга на одиночном пикете, потребовали освободить Гаджиева. Их поддержали прохожие и проезжающие мимо здания суда водители.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Однако сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними. Всего по этому делу подозреваются 11 человек. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Адвокаты журналиста будут добиваться его освобождения

Защита Гаджиева намерена подавать кассационную жалобу на сегодняшнее решение суда и обращаться в Европейский суд по правам человека, сообщил адвокат Арсен Шахбанов.

«Верховный суд оставил нашу жалобу без удовлетворения. Мотивированного решения мы еще не получили, поэтому не знаем, на каком основании суд принял такое решение. Но мы будем писать кассационную жалобу на данное решение, также напишем жалобу и в ЕСПЧ на нарушение прав и основных свобод человека», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Арсен Шахбанов.

По словам представителей защиты журналиста, сегодня в суде сторона обвинения новые доводы не представила и, по мнению адвокатов, Верховный суд Дагестана основывался на материалах, собранных на рассмотрении суда первой инстанции.

Ранее присутствовавший сегодня в суде корреспондент «Кавказского узла» сообщил, что адвокаты назвали Гаджиева «одним из тех, кто боролся с терроризмом убеждением, словом, знанием и делом». Прокурор, в свою очередь, назвал доводы защиты, указанные в апелляционной жалобе, необоснованными и настаивал на том, что показания Тамбиева являются достаточным основанием для заключения Гаджиева под стражу. Сама по себе тяжесть преступления, в котором подозревают Абдулмумина Гаджиева, также не позволяет отпустить журналиста на свободу, отметил прокурор.

По подозрению в финансировании терроризма арестованы также уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. Задержание журналиста следователи объяснили наличием записей допроса Тамбиева, подтверждающих подозрения следствия. Гаджиев заявил, что Тамбиева впервые увидел после задержания, и тот перед ним "извинился и признался, что его пытали". Тамбиев в суде подтвердил, что на него оказывалось физическое давление. При этом на лице Тамбиева были видны кровоподтеки. Позже Кемал Тамбиев сообщил адвокату, что показания против журналиста "Черновика" дал под давлением, а протокол допроса подписал, не прочитав.

Адвокат Мурад Магомедов считает, что прокурор ни один довод не обосновал. «Я бы не назвал это позицией. Скорее, это неверное озвучивание тех доводов, которые ранее приводил следователь. Тут даже нечего комментировать, прокурор ни один довод не обосновал. Если это состязательный процесс, то, я считаю, адвокаты обосновали все свои доводы, а прокуратура опять отмалчивалась, бравировала тем, что это терроризм, финансирование терроризма и все», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мурад Магомедов.

Главный редактор «Черновика» Майрбек Агаев сообщил, что перед сегодняшним заседанием суда у него «больших иллюзий не было». «Но была небольшая надежда, что суд хоть какое-то хладнокровие проявит и более трезво даст оценку тому безобразию, что мы получили на выходе из Советского суда. Была надежда, что хоть Верховный суд даст хоть какие-то поправки, но судья оставил Абдулмумина под стражей», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Майрбек Агаев.

Супруга Гаджиева Дана Сакиева, которую сегодня судья допустил в качестве общественного защитника журналиста, в суде сказала, что их дети очень тяжело переживают задержание отца, что он для них большой авторитет. Женщина просила отпустить мужа к семье и детям.

В суд сегодня пришло очень много людей: не только представители общественности, журналисты, родственники, но и обычные граждане. По ходатайству «Черновика» Верховный суд Дагестана предоставил большой зал для процесса, куда поместились около ста человек. Примерно столько же ждали на улице, так как мест все равно не хватило, говорится в сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Гаджиев рассказал суду о предположениях относительного того, почему он был задержан

В своем последнем слове на сегодняшнем заседании суда Абдулмумин Гаджиев, который принимал участие в процессе посредством видеоконференцсвязи, предположил, что его задержание и заключение под стражу – это либо топорная работа следователей для статистики, либо кому-то не нужна профилактика экстремизма, поскольку на борьбу с ним выделяются большие деньги, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Те, кто меня задерживали и доставляли в следственный комитет, говорили, что всего лишь исполняют приказ свыше. Следователи, которые меня допрашивали, говорили, что они лишь обрабатывают информацию, которую им предоставили. Работники ИВС говорили, что всего лишь охраняют меня до решения суда. Работники СИЗО говорят, что ничего против меня не имеют и что их задача - содержание меня в камере до вынесения приговора. В этой ситуации я наивно полагал, что свое веское слово скажет судья, однако он закрыл глаза на отсутствие доказательств моей вины и многочисленные доказательства моей невиновности и шепотом отправил меня за решетку на два месяца. Уже потом я прочел, что судья в таких ситуациях ничего не решает, что это стандартное клише, что у него связаны руки. Я хочу спросить: «Кто в этом государстве отвечает за то, что меня, человека, не совершавшего ни одного преступления за всю свою жизнь, хотят заключить за решетку сроком от 10 до 20 лет. Кто несет ответственность за это передо мной, перед моей семьей, перед редакцией моей газеты, перед общественностью?» - заявил Абдулмумин Гаджиев.

Уголовное преследование он связал со своей профессиональной деятельностью. «Я провожу время в камерах с людьми, которые обвиняются в убийствах, в покушении на убийство, распространении наркотиков, в грабеже и разбое, однако самый большой срок светит мне. Я долго думал над тем, кому я перешел дорогу, почему со мной так поступили. И пришел к такому выводу: либо это грубая и топорная работа правоохранительных органов, которым надо поднять квартальную отчетность, либо дело в моей профессиональной деятельности, в частности, в работе по профилактике экстремизма. Возможно, кому-то выгодно распространение идей экстремизма, поскольку на борьбу с терроризмом выделяются огромные деньги, и это ни для кого не секрет. Я не считаю, что это позиция государства, я считаю, что это личная воля отдельных людей в правоохранительных структурах», - подчеркнул журналист.

Также Гаджиев раскритиковал работу следователей, вынесших решение о его задержании на основании показаний Тамбиева.

«Как показания Тамбиева могут быть основанием моего задержания, если его официально задержали после меня? Как его показания, данные им под пытками, могут быть основанием для моего задержания? О пытках он сам лично заявил в суде, его внешний вид тоже об этом свидетельствовал. Текст, который его заставили подписать, был составлен настолько топорно, что оперативники умудрились назвать меня руководителем «Худа-Медиа», перепутав с Абубакаром Ризвановым. Как эти показания могут быть основанием для моего задержания, если в них указано, что я собирал деньги для благотворительных фондов, чья причастность к ИГИЛ* никак не доказана, как они могут быть основанием, если в показаниях говорится, что я собирал средства в 2013 году, когда ИГИЛ* вообще не существовал, тем более в России эту организацию запретили только через несколько лет», - сказал в своем выступлении Абдулмумин Гаджиев.

Он высказал сомнение по поводу причастности Кемала Тамбиева к финансированию терроризма. «Кемал Тамбиев образованный, начитанный человек, успешный предприниматель, руководит крупными проектами, кормит налогами государственную систему», - подчеркнул Гаджиев.

17 июня вице-спикер и четыре депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии обратились в Советский суд Махачкалы с просьбой не лишать свободы Кемала Тамбиева, назвав его задержание недоразумением. Однако суд принял решение об аресте Тамбиева.

Журналист также уверен, что не совершал ничего противозаконного и Абубакар Ризванов, который в последнее время «не принимал участия ни в какой общественной жизни и уехал с семьей в горы в свое родовое село». «За ним приехали в село более чем на 10 машинах, задержали его, и в третий раз при проверке деятельности благотворительных фондов, которыми он руководил, вдруг находят какую-то бумагу в этих отчетах, всплывает финансирование терроризма», - рассказал Гаджиев.

18 июня во время суда, который принял решение о помещении Абубакара Ризванова под стражу, сам Ризванов отметил, что его подозревают в финансировании терроризма, так как он был связан с благотворительным фондом «Ансар». Заключение под стражу он назвал попыткой оказать на него моральное давление. Ризванов сообщил, что в 2014 году многократно в офисе фонда проводились обыски, но никакой преступной деятельности обнаружено не было. Официально фонд был закрыт в сентябре 2014 года, а ИГ* была признана террористической организацией спустя три месяца, в декабре 2014 года, отметил в своем выступлении в суде Ризванов.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.