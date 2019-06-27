Абу Умар Саситлинский опроверг версию следствия по делу Гаджиева

27 июня 2019, 15:19

Дагестанский проповедник Исраил Ахмеднабиев, известный как Абу Умар Саситлинский, сообщил блогеру Тумсо Абдурахманову, что редактор "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, вопреки версии следствия, никогда не перечислял ему деньги.

Как писал "Кавказский узел", редактора дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева арестовали 18 июня по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек, Гаджиев настаивает на своей невиновности. Задержание журналиста вызвало общественный резонанс, участники акций в поддержку Гаджиева считают дело сфабрикованным, поскольку один из подозреваемых, Кемал Тамбиев, заявил, что оговорил журналиста под давлением.

По версии следствия, Абдулмумин Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Абу Умара Саситлинского. Самого проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев) в декабре 2018 года отверг свою причастность к перечислению денег террористам. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Видеозапись интервью с Исраилом Ахмеднабиевым, сделанного по видеосвязи, чеченский блогер Тумсо Абдурахманов разместил на своем YouTube-канале 26 июня. Во время беседы Абдурахманов задал вопрос, связан ли каким-то образом Ахмеднабиев с подозреваемыми по его делу.

"По работе, по тому, что я делаю, абсолютно ни с кем [из них] не связан и никого не знаю", - ответил Абу Умар Саситлинский. Он уточнил, что Абдулмумина Гаджиева знает только как известного журналиста. В 2009 году Гаджиев брал у него интервью для "Черновика", пояснил Абу Умар Саситлинский. "Но по фонду [Гаджиев] абсолютно никогда [со мной] не связывался", - заявил он.

Тумсо Абдурахманов уточнил, был ли знаком Ахмеднабиев с Гаджиевым до интервью. Ахмеднабиев заверил, что не знал Гаджиева ранее и общался с ним исключительно как с журналистом.

Абу Умар Саситлинский "действительно всегда занимался благотворительностью и постоянно пытался создавать и создавал" учебные заведения для обучения мусульман, сказал ранее эксперт общественной организации Free Russia Foundation Денис Соколов. "Он - активист религиозный, достаточно успешный проповедник. Много в чем его обвиняли, но вот это обвинение в том, что он может финансировать терроризм - достаточно странное", - пояснил Соколов.

Напомним, что популярность блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего власти Чечни, резко выросла после его публичных споров с представителями Рамзана Кадырова, которые попытались дискредитировать блогера. 16 июня Абдурахманов выступил в поддержку Абдулмумина Гаджиева, пояснив, что общественный резонанс будет содействовать справедливому решению в его деле.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Тумсо Абдурахманове. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".