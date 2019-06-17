Тумсо Абдурахманов. Фото: кадр видео ABU-SADDAM SHISHANI https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vxEv1rNhpX0

17 июня 2019, 13:47

Тумсо призвал участников спора о границе Дагестана поддержать Гаджиева

Блогер Тумсо Абдурахманов предложил жителям Дагестана переключить внимание с дорожных указателей близ Кизляра на ситуацию с задержанием редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Общественный резонанс будет содействовать справедливому решению в деле Гаджиева, пояснил блогер. Предложение Абдурахманова нашло поддержку у пользователей YouTube.

Как писал "Кавказский узел", популярность блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего власти Чечни, значительно увеличилась после его публичных споров с представителями Рамзана Кадырова, которые попытались дискредитировать блогера. О резонансных диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Ситуация на границе Дагестана и Чечни обострилась после того, как в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли установленный на окраине города дорожный указатель "Чеченская республика. Шелковской район". 12 июня дагестанские активисты установили близ Кизляра собственный знак - "Республика Дагестан, Кизлярский район", в тот же день стало известно о сносе еще двух чеченских знаков на границе республики. Власти Чечни отреагировали на инциденты критикой и угрозами. Руководство Дагестана в свою очередь объявило, что знаки были законно установлены на чеченской территории, а жители Кизляра просто не были проинформированы о том, где проходит граница.

16 июня на YouTube-канале Абдурахманова было опубликовано видео, озаглавленное "Дагестанцы, отдайте Кизляр!!!". В самом начале видео блогер дал понять, что "громким, скандальным" названием ролика решил привлечь внимание пользователей видеохостинга, чтобы рассказать о ситуации с задержанием дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева.

14 июня силовики задержали редактора отдела издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма. Задержаны также Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. Задержание журналиста следователи объяснили наличием записей допроса Кемала Тамбиева, подтверждающих подозрения следствия. Гаджиев заявил, что Тамбиева впервые увидел после задержания, и тот перед ним "извинился и признался, что его пытали". Тамбиев в суде подтвердил, что на него оказывалось физическое давление. При этом на лице Тамбиева были видны кровоподтеки. Предоставленных следствием материалов пока недостаточно для ареста Абдулмумина Гаджиева, решил 16 июня судья и отложил на двое суток заседание по избранию меры пресечения журналисту.

Тумсо Абдурахманов напомнил о признании Тамбиева в том, что его вынудили оговорить Абдулмумина Гаджиева. "И кроме этих показаний против Абдулмумина у следствия ничего нет", - пояснил блогер.

"[Преследование Гаджиева] происходит сейчас, на наших с вами глазах, пока мы с вами заняты вопросом того злосчастного знака в Кизляре. Но эта ситуация более нуждается в том, чтобы вы на нее отреагировали", - обратился к зрителям Тумсо Абдурахманов.

Блогер указал на важность общественного резонанса от задержания журналиста. "Власть нужно заставить пересмотреть свое решение... И Абдулмумина Гаджиева, и других задержанных по этому делу нужно освободить так же, как освободили Ивана Голунова (корреспондента "Медузы", с которого после многочисленных акций в его поддержку были сняты обвинения в хранении наркотиков. – Прим. "Кавказского узла"). К пересмотру дела Голунова привел общественный резонанс... В случае с Голуновым было признано, что дело сфабриковано", - сказал Абдурахманов.

После задержания Абдулмумина Гаджиева его коллеги, журналисты других изданий, родственники и друзья провели одиночные пикеты в его поддержку, потребовав освободить журналиста. Коллеги назвали Гаджиева представителем независимой прессы, а его задержание расценили как пример угрозы для активистов. 16 июня в Москве прошел митинг против преследования журналистов и активистов. Его участники выступили, в частности, в защиту Гаджиева, выразив уверенность, что общественный резонанс способен повлиять на ход расследования.

"В любом случае, заниматься вопросами установленного в Кизляре знака в то время, как на наших глазах губятся судьбы этих молодых людей, мы не имеем права", - сказал Тумсо Абдурахманов.

После этого блогер вернулся к теме конфликта в Кизляре, пояснив, что делает это для того, чтобы администрация YouTube не посчитала, что он "вводит в заблуждение своих зрителей" названием ролика.

"Я думаю, что власти двух республик должны разобраться с тем, где должен быть установлен этот знак. А нас, жителей Чечни и Дагестана, должны волновать больше другие вопросы", - сказал Абдурахманов.

По состоянию на 13.46 мск, видео Абдурахманова набрало более 244 тысяч просмотров, 11 тысяч "лайков" и 750 отметок "не нравится". Под видео опубликовано более 2,7 тысячи комментариев. Авторы большинства из них поддержали позицию блогера.

"Я с Кизляра и поддерживаю тебя", - написал, в частности, Герман Закаев. "Правильно все подметил, вот за что должны стоять братья, а не за знак", - согласился пользователь Наина Наина.

"Обязательно мы возьмёмся за пропаганду данной темы", - обратился к блогеру Рамиз Бейбалаев, позиционирующий себя как житель Дагестана.

"Всё верно сказал!!! От установки знаков не изменится буквально ничего, а вот от более насущных вопросов это отвлекает", - высказал свою точку зрения Мирча Абубакаров.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Тумсо Абдурахманове.

Примечание:

"Опубликована петиция в защиту журналиста Гаджиева", "Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева", "Организатор акции в поддержку Голунова задержан в Махачкале".

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