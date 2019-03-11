Дебаты с чиновниками привели к взрывному росту популярности видеоблога Абдурахманова

11 марта 2019, 15:42

Популярность блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего власти Чечни, значительно увеличилась после его публичных споров с представителями Рамзана Кадырова. Ранее чеченские чиновники не вступали в долгие онлайн-дискуссии, указал политолог Руслан Мартагов. К росту числа зрителей роликов Абдурахманова привела попытка властей дискредитировать блогера, считает автор Telegram-канала kavkaz_leakbez Умар Татиев.

Как писал "Кавказский узел", онлайн-спор спикера чеченского парламента Магомеда Даудова с Тумсо Абдурахмановым привел к тому, что 9 марта Даудов объявил блогеру кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове. Жители Чечни указали, что объявление кровной мести за оскорбление не соответствует чеченским традициям.

С 26 августа по 8 сентября 2018 года блогер Тумсо Абдурахманов выложил на своей странице в YouTube три видеозаписи, на которых он разговаривает по телефону с Магомедом Даудовым. В феврале онлайн-дискуссия министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова и Тумсо Абдурахманова о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставила главу Чечни объяснять слова отца. Затем Умаров отказался продолжать спор с Абдурахмановым, и в полемику с блогером вновь вступил Магомед Даудов. Его дискуссию с Абдурахмановым жители Чечни сочли неудавшейся попыткой реванша.

Власти Чечни вынуждены считаться с ростом популярности Абдурахманова

Ранее чиновники не вступали в такие длительные дискуссии с блогерами, обратил внимание чеченский политолог Руслан Мартагов. "Обсуждение с Тумсо – первый такой случай. Но любые диспуты о причинах войны абсолютно бессмысленны и никогда не приведут к признанию правоты той или иной стороны. И это будет до тех пор, пока в чеченской истории полностью не рассмотрят вопрос о чеченском антисепаратистском движении. Но это не выгодно ни властям Чечни, ни Кремлю, поскольку тогда им придется отвечать на многие неудобные вопросы о том, что стало с этим движением", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Мартагов.

По его словам, феномен Тумсо Абдурахманова в том, что блогер "выражает чаяния большинства" жителей Чечни. "Его деятельность в первую очередь направлена не против чеченских властей, а против Кремля [который поддерживает власти Чечни]. Сегодня чеченское общество не понимает, почему те, кто вчера воевал против России, сегодня стали лучшими друзьями России. Попытки властей по проведению интернет-баттлов с Тумсо заведомо провальны, потому что Тумсо вне досягаемости властей. Если бы он был в их досягаемости, то этих споров не было бы", - предположил Мартагов.

Критики властей Чечни становились жертвами угроз и насилия и за пределами республики. В частности, в мае 2018 года стало известно об избиении в Германии уроженца Чечни, блогера Минкаила Мализаева после отказа записать на видео извинения перед властями республики. При этом родственники Мализаева призвали блогера прекратить критиковать власть. 29 мая 2016 года "Служба переводов с кавказских языков" опубликовала на своем YouTube-канале перевод обращения Рамзана Кадырова к чеченской диаспоре, в котором глава Чечни предупредил, что "спросит за каждое слово".

Тумсо Абдурахманов был известным блогером еще до дебатов с чеченскими властями, пояснил Руслан Мартагов. "Власть в целом поступила неправильно, вступив с ним в диспут. Такую ошибку специально не совершают", - сказал политолог.

Ранее власти Чечни не вступали в такую полемику с блогерами, согласен автор Telegram-канала kavkaz_leakbez Умар Татиев. По его мнению, дискуссии чиновников с Абдурахмановым - попытка продемонстрировать готовность к диалогу. "Кадыров однозначно непопулярен среди населения, у него много кровников. И его диктатура, которая сначала была мила федеральной власти и населению, уставшему от войны, стала приобретать обратный эффект: война закончилась, центр доволен, а вот 1,3 миллиона человек живут в состоянии, когда не знаешь, чего ожидать. Этим диалогом с Тумсо Кадыров показывает всем остальным, что готов к диалогу с другими народами, с которыми сейчас в силу обстоятельств возникает необходимость установления границ", - сказал Татиев корреспонденту "Кавказского узла".

Установление границы между Чечней и Ингушетией осенью 2018 года вызвало массовые круглосуточные протесты в Магасе. До конца 2019 года планируется определить границу Чечни и Дагестана. При этом кулуарный характер согласования границ вызывает опасение в Дагестане. Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Феномен Тумсо Абдурахманова связан с тем, что Рамзан Кадыров активно использует соцсети, считает Татиев. "Видя в Кадырове главного политического блогера среди глав регионов страны, его окружение уже не может не считаться с равными по популярности блогерами-чеченцами. То есть, по сути, они сами себя поставили в эту ситуацию, когда вынуждены вести диалог. В то время как любой другой глава региона мог бы просто проигнорировать вещающего из-за рубежа блогера, и это было бы более чем естественно. Плюс, конечно национальная особенность - доводить все разговоры до однозначного финала - либо извинения, либо убийства кровные", - поделился своим мнением Умар Татиев.

Джамбулата Умарова подключили к диалогу с Абдурахмановым после того, как Даудов "не справился с задачей", высказал свое предположение Умар Татиев. "Даудов не смог стать спарринг-партнером Тумсо. Спарринг-партнер должен быть равен по "весу", поэтому вынужденно привлекли Джамбулата Умарова... Самое удивительное, что Джамбулат в этом диалоге при всей своей учености проигрывает", - сказал Умар Татиев.

Отстоять позиции Ахмата Кадырова в споре с Абдурахмановым пытался и журналист Максим Шевченко. Продолжительная дискуссия блогера и журналиста состоялась вечером 5 марта, но пользователи сети усомнились в искренности его доводов.

Власти хотели дискредитировать Тумсо Абдурахманова, но в итоге невольно повлияли на рост его популярности, считает Татиев. "Тумсо себя обезопасил. А власти Чечни сами себе связали руки. Теперь они не могут с ним не считаться. Просто так убрать его тоже уже не получится, все спишут на заказ, это очевидно. Единственная для них возможность - это договориться на финансовой основе, сделать Тумсо хорошее предложение", - предположил он.

Первый разговор с Даудовым стал знаковым для видеоблогера

До онлайн-дебатов с Магомедом Даудовым на канале Тумсо Абдурахманова в Youtube практически не было роликов с числом просмотров более 100 тысяч. После публикации разговора cо спикером чеченского парламента число просмотров ранних видео Абдурахманова в режиме монолога резко увеличилось, а новые ролики блогера стали получать значительно большее количество просмотров.

Самое популярное видео Абдурахманова, "Разговор с кадыровским Лордом / Часть первая", опубликованное 26 августа 2018 года, набрало 2,5 миллиона просмотров. Вторая и третья части диалога Абдурахманова с Даудовым, опубликованные 30 августа и 8 сентября 2018 года, набрали 986 тысяч и 588 тысяч просмотров соответственно.

Две видеозаписи диалогов блогера с министром Джамбулатом Умаровым, обнародованные 21 и 25 февраля, уже набрали 494 тысячи и 397 тысяч просмотров. Третий ролик в режиме монолога, озаглавленный "Второй ответ Джамбоксу" и опубликованный 4 марта, всего за двое суток набрал 235 тысяч просмотров. По состоянию на 15.40 мск 11 марта видео просмотрено 296 тысяч раз.

Тумсо Абдурахманов ведет видеоблоги на YouTube с июня 2013 года. С июля 2017 года его ролики начали набирать сотни тысяч просмотров, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Тумсо Абдурахманове. 20 сентября 2017 года видеоблог Абдурахманова вошел в шорт-лист конкурса YouTube-каналов, объявленного политиком Алексеем Навальным. В итоге, по результатам голосования жюри, он получил 9-е место.

Количество комментариев под сделанными в режиме диалога новыми видео Абдурахманова (от 3,6 до 5,4 тысячи) сопоставимо с числом комментариев под видео "Разговор с кадыровским Лордом/Часть первая" (4,3 тысячи).

После публикации диалогов с Даудовым в тройку лидеров по просмотрам среди роликов Абдурахманова поднялись два старых ролика, в которых блогер критиковал власти Чечни. Они набрали 1,6 миллиона и 1,1 миллиона просмотров, тогда как до этого каждый из них был просмотрен по несколько сотен тысяч раз.

В своих роликах Тумсо Абдурахманов преимущественно говорит на русском языке. Исключение он сделал во время первых трех разговоров с Магомедом Даудовым, который говорил на чеченском языке. Видео сопровождаются субтитрами на русском языке. Попытку Джамбулата Умарова начать разговор на родном языке блогер пресек и перешел на русский. В диалогах с чеченскими чиновниками блогер не отказался от критики властей, но стилистика его высказываний заметно смягчена по сравнению с видеообращениями в режиме монолога.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, находится в Польше, где пытался получить убежище. По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Сам блогер утверждает, что в Сирии не был. Он считает причиной преследования конфликт с родственником главы Чечни. В онлайн-дискуссии 8 марта Тумсо Абдурахманов напомнил Даудову о данном полгода назад обещании прекратить уголовное преследование. Вечером того же дня Даудов продемонстрировал в прямом эфире своего Instagram постановление о прекращении уголовного дела Тумсо Абдурахманова, сообщили несколько Telegram-каналов. Сам блогер заявил, что не получал уведомлений от следствия.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Также на "Кавказском узле" опубликованы биографии Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова, Магомеда Даудова и Джамбулата Умарова.