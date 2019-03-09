Жители Чечни новый диалог Даудова с Абдурахмановым объяснили растерянностью властей

09 марта 2019, 20:30

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и блогер Тумсо Абдурахманов во время спора о том, кто ответственен за бессудные казни в республике, об отношении Ахмата Кадырова к нападению на Буденновск, перебивали друг друга и обвиняли в лицемерии, следует из сделанного «Кавказским узлом» перевода их разговора на русский язык. Новую дискуссию с блогером жители Чечни сочли неудавшейся попыткой реванша после прошлых дискуссий.

Как писал "Кавказский узел", спор министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова и блогера Тумсо Абдурахманова о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставил Рамзана Кадырова объяснять и интерпретировать слова отца. Затем Умаров отказался продолжать дискуссию с Абдурахмановым. В ночь на 8 марта в дискуссию с блогером вступил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. В ходе разговора блогер уличил Даудова в том, что тот за полгода так и не выполнил свое обещание прекратить его уголовное преследование.

Тумсо Абдурахманов оказался убедительнее в дискуссии с Магомедом Даудовым, заключили пользователи YouTube. Комментаторы высказали надежду, что спор с Абдурахмановым продолжит Рамзан Кадыров.

Во время разговора с блогером спикер чеченского парламента пытался уходить от ответов на неудобные для него вопросы, сама беседа была довольно эмоциональной, и оба ее участника часто перебивали друг друга, передает корреспондент «Кавказского узла», который перевел с чеченского языка на русский наиболее интересные моменты беседы.

В самом начале разговора с Магомедом Даудовым Тумсо Абдурахманов задал своему оппоненту вопрос о том, в курсе ли тот, что, согласно конституции Чечни, он является вторым или третьим человеком в руководстве республики, и считает ли он, как руководитель, что несет ответственность за любые действия представителей органов власти и допускаемые ими нарушения. На что Даудов заявил: «Я не должен отвечать за каждое преступление. Если человек совершил преступление, он должен отвечать, а заставить его отвечать должны суд, следствие». На прямой вопрос Абдурахманова, совершает ли преступления кадыровская власть, спикер ответил «нет».

Также Даудов, говоря о возбужденном в отношении Абдурахманова уголовном деле об участии блогера в войне в Сирии, отметил, что по его запросу прокуратурой была проведена поверка, и было доказано, что Тумсо там не был.

Также они обсудили обстоятельства конфликта между родственником Рамзана Кадырова и Тумсо Абдурахмановым. Даудов отметил, что до 2015 года, когда произошел этот конфликт, Абдурахманов не имел никаких претензий к действующей власти. «Я бы уважал твое мнение, Тумсо, если бы ты изначально был недоволен этой властью. Есть у чеченцев поговорка: «Не встретив волка, коза поехала на хадж». То же самое. […] Я тебя тоже понимаю, надо как-то жить, выживать…Так ты занял свою нынешнюю позицию», - заявил он.

По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был. В ноябре 2015 года против Абдурахманова было возбуждено дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Абдурахманов связал это с конфликтом с родственником главы Чечни, отмечается в биографии Тумсо Абдурахманова, опубликованной на "Кавказском узле". Согласно документам, которые обнародовал блогер, он находился в Грузии и Казахстане именно в те дни, когда его объявили воюющим в Сирии.

Говоря о своем участии в боевых действиях на стороне боевиков в начале второй военной чеченской кампании, Даудов сказал, что это был вынужденный шаг. На вопрос Абдурахманова о том, участвовал ли он в войне, будучи недовольным действиями российских властей, Даудов заявил: «Во вторую войну я не мог не выйти, потому что за участие в первой войне меня уже искали». Также он отметил, что его «вынудили» воевать. Тумсо отнесся к словам Даудова с недоверием, отметив, что нет ни одного свидетельства участия Даудова в боях на стороне боевиков, и «ни одного фото в окопе». «Ты предал [тех, с кем ты был вчера]... И поэтому сегодня ты – Герой России. Невозможно быть Героем России, не будучи предателем», - сказал Абдурахманов.

Блогер и спикер парламента поспорил также относительно принадлежности отдельных полевых командиров боевиков к радикалам (джамаатам). В частности, речь шла об Исе Мускиеве и Докку Умарове. Абдурахманов заявил, что Мускиев не имел никакого отношения к джамаатам, а состоял в президентской гвардии, а Докку Умаров был «масхадовским человеком», и «представителем Ичкерии», что вызвало смех и насмешки со стороны Даудова.

«Не говори, чего не знаешь, - заявил Даудов, имея в виду Умарова. - Никакой Ичкерии нет, аннулировал ее, создал какой-то «Имарат Кавказ». Блогер спросил Даудова, какие даты тот имеет в виду. «Я тебе говорю про 2001 год», - заявил Даудов. «В этом году Докку – не джамаат. Докка – воин Ичкерии», - парировал Абдурахманов. «Ты вообще не знаешь, что говоришь», - заявил в ответ на это Даудов.

Докку Умаров - один из лидеров незаконных вооружённых формирований на Северном Кавказе, последний президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (2006—2007). Занимал пост эмира (амира) квазигосударства Кавказский Эмират (Имарат Кавказ) (деятельность организации в России запрещена судом), признанного в РФ террористической организацией, говорится в опубликованной на «Кавказском узле» биографической справке об Умарове.

Также они разошлись в оценках деятельности полевого командира Исы Мускиева, который, по утверждению Даудова, состоял в джамаате и занимался убийствами мирных людей, а, по мнению Абдурахманова, служил в президентской гвардии Масхадова и «валил» военных и кадыровцев. Спикер парламента заявил, что после выхода боевиков из Грозного президентская гвардия Масхадова «расформировалась», но блогер заявил, что это был «тактический прием».

Иса Мускиев, лидер действовавшей в Курчалоевском районе Чечни группы боевиков, был убит в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов в сентябре 2006 года.

Даудов призвал Абдурахманова не говорить того, чего тот не знает. «Откуда ты знаешь, какой они применили тактический прием?» - спросил Даудов. «А ты откуда знаешь то, чего я не знаю?» - сказал Абдурахманов. Тогда спикер чеченского парламента перешел на повышенный тон в разговоре. «Почему я не знаю, если был с ними?» - сказал Даудов. «Ты ямартхо (изменник), ты изменник. Я это знаю!» - ответил Абдурахманов, также перейдя на повышенный тон. «Кому я изменил?» - спросил Даудов. «Ты изменил чеченскому государству, чеченскому народу. Ты изменник», - сказал в ответ Абдурахманов. Даудов потребовал от блогера участвовать в диалоге, не выводя его из себя, в ответ на что Абдурахманов ответил, что это и есть диалог.

Также довольно агрессивно Даудов отреагировал на слова блогера относительно того, что таких, как Даудов (участников военных действий), «были тысячи, и они не предали» свой народ. «И поэтому, поверив слову Ахмата-хаджи, десятки тысяч сложили оружие, вернулись и попали под амнистию», - сказал в ответ на это Даудов. «Не рассказывай сказки - «десятки тысяч», - парировал блогер. «Ты не рассказывай», - выкрикнул Даудов. «Таких, как ты, нашлась тысяча изменников (предателей)», - заявил Абдурахманов.

Также он спросил у Даудова, как тот относится к походу на Буденновск и высказываниям Ахмата Кадырова по этому поводу. «Это было в первую войну. О 1996 годе ты говоришь», - сказал Даудов. «Пятом», - поправил его Абдурахманов.

«Ахмат-хаджи, да благословит его Аллах, он же был муфтием (в первую войну)… Ты никогда в жизни не слышал, чтобы Ахмат-хаджи говорил, что надо захватить роддом… Ахмат-хаджи вообще не военным человеком был тогда, и не мог давать приказы», - заявил Даудов. По его словам, Кадыров-старший лишь констатировал, что в результате нападения на Буденновск были подписаны хасавюртовские соглашения, произошел вывод войск из Чечни и завершение войны.

Отец Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров с декабря 1994 года участвовал в военных действиях против федеральных войск. В 1995 году президент Ичкерии Джохар Дудаев назначил Кадырова верховным муфтием непризнанной республики, поскольку только Кадыров решился объявить джихад России, говорится в биографии Ахмата Кадырова, размещенной на "Кавказском узле". Отряд боевиков из Чечни во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года захватил центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек. Боевики освободили оставшихся заложников после переговоров 19 июня 1995 года, а российские власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, позволив боевикам уйти.

«Во-вторых, мы знаем отдельный разговор с участием этого Басаева, Ахмат-хаджи и другими… Хочешь это услышать?» - спросил Даудов. «Хочу, давай», - ответил блогер.

Кадыров заявил Басаеву, что чеченец никогда такое не сделает, отметил Даудов. «Если ты считаешь, что совершил мужской поступок, это не так… Так сказал», - заявил Даудов.

Также он посоветовал Абдурахманову посмотреть видео, где Кадыров-старший выступает в парламенте Ичкерии, чтобы убедиться в том, что тот не боялся Басаева и Хаттаба.

На что блогер отреагировал новым вопросом, намекнув, что те слова Ахмат Кадыров не сказал лично Басаеву. «Скажи, а эти слова [о Буденновске] он [Ахмат Кадыров] сказал, сидя рядом? Басаев говорит: «Если надо, мы Москву захватим, Хабаровск захватим!»… Рядом сидит Кадыров. После этого разговора он ему это, наверное, сказал, да?» - спросил Абдурахманов, и вновь предложил оппоненту «не рассказывать сказки».

Джамбулат Умаров и Тумсо Абдурахманов во время онлайн-дискуссии 22 февраля также поспорили о причинах войны в Чечне. При этом Умаров затруднился ответить на вопрос оппонента об Ахмате Кадырове и его призывах к джихаду. 24 февраля в своем видеоролике Джамбулат Умаров признал, что Ахмат Кадыров призывал чеченцев к джихаду, но "против преступников, которые грабили народ, делали зачистку, убивали и бомбили".

На попытку Даудова объяснить действия Ахмат-хаджи в первую военную кампанию тем, что в Чечню «была принесена война», блогер заявил, что речь идет не о войне, а о Буденновске, и процитировал сказанные в свое время Кадыровым-старшим слова о нападении боевиков на Буденновск.

Ранее Абдурахманов разместил видео с выступлением на одном из митингов в Чечне первого президента республики, бывшего на тот момент муфтием, где тот заявил, что благодаря нападению на Буденновск, "по милости Аллаха, была остановлена война" и начались переговоры. Перевод слов Ахмата Кадырова, сказанных на чеченском языке, сделан корреспондентом "Кавказского узла".

В ходе продолжившегося спора относительно похода на Буденновск Даудов заявил, что Шамиль Басаев был сотрудником российской спецслужбы ГРУ.

Шамиль Басаев - полевой командир в период Первой чеченской войны и руководитель штурма Грозного (август 1996), организатор терактов и захвате заложников в Буденновске Ставропольского края (1995), театрального центра на Дубровке в Москве (2002), школы в Беслане (2004, Северная Осетия), руководитель вторжения боевиков на территорию Дагестана (1999), положившего начало Второй чеченской войны, и нападения на Нальчик (октябрь 2005, Кабардино-Балкария, говорится в биографии Басаева, размещенной на "Кавказском узле".

«Басаев, о котором ты говоришь, окончил школу ГРУ. Агент, который свой народ, свою родину продал», - заявил Даудов. «Подожди, подожди, – перебил его Абдурахманов. - Как агент? Он, получается, ваш работник? Ты ведь тоже их агент, их работник». «Я не их работник», - ответил Даудов. «Подожди. Ты Герой России», - сказал Абдурахманов. «Слышишь, что я говорю? Это ты работник», - ответил Даудов. «Как я? Я не Герой России, - заявил блогер. - Ты Герой России. Получается, Шамиль Басаев тоже был вашим работником?» «Именно ГРУшник», - ответил Даудов, после чего оппоненты еще некоторое время спорили по этому поводу.

Также во время этого разговора спикер парламента Чечни пообещал Абдурахманову, что блогер не будет в розыске. «Смотри, ты не будешь ни в каком розыске, ни в каком Интерполе», - заверил он. «Я снимаю тебя с розыска… Тебя никто не ищет, до тебя никому дела нет. Если скажут – иди домой, что ты собираешься делать?» - спросил Даудов. «Давай я с этим сам разберусь, ты меня сними с розыска», - ответил блогер. «Для тебя это (хорошая) новость, что тебя снимут с розыска? Я тебе эту новость сделаю», - сказал Даудов.

Кроме того, он предложил Абдурахманову решить свой конфликт с родственником Кадырова, вновь обвинив блогера в том, что он бежал из Чечни. «Я тебе говорю, Тумсо. До конца пройди выбранный тобой путь, хоть дракой. Я тебе сказал… Я его (родственника Кадырова, с которым у Абдурахманова конфликт – прим. «Кавказского узла») в Эмираты, Дубай, Турцию направлю, если ты хочешь, в Азербайджан. Как и ты, сегодня он гражданский человек. Если ты считаешь, что он нарушил г1иллакх (правила поведения) в отношении тебя…, я его к тебе направлю», - сказал спикер парламента, на что Абдурахманов ответил, что он пока не имеет возможности поехать в Турцию, но предложение зафиксировано.

Кроме того, Даудов изъявил готовность встретиться с Абдурахмановым, если у блогера имеются какие-то претензии лично к нему. Отметив, что он находится под американскими и европейскими санкциями, а, значит, лишен возможности поехать в западные страны, Даудов заявил, что готов приехать в любую из тех стран, что он называл раньше (Эмираты, Дубай, Турция и Азербайджан).

В то же время Даудов обвинил Абдурахманова в лицемерии. «Лицемерие, Тумсо, у тебя в сердце… Все что я делал, я делал открыто…А ты до 2015 года ходил, видя нас, а когда у тебя что-то не заладилось, все что у тебя накопилось, уехав туда, ты стал вырыгивать», - сказал Даудов. Однако Абдурахманов так пояснил свой отъезд из Чечни: «Не стыдно тебе так говорить? Чтобы вам не продаться, не стоять перед вами с опущенной головой, я уехал. О каком лицемерии ты говоришь?»

На вопрос Даудова о том, какое он хорошее дело сделал для своего народа, Абдурахманов ответил: «То, что сегодня не причиняю ему никакого зла».

В завершение беседы блогер поинтересовался у спикера парламента, почему именно в последнее время кадыровское окружение так активно пытается с ним вести диалог. «Почему именно в эти дни, в последнюю эту неделю вы все так активно со мной на связь выходите – все, кто в кадыровской власти работает? Что с вами произошло, что вы так мной заинтересовались?» - задал вопрос Абдурахманов.

Отстоять позиции Ахмата Кадырова в споре с Абдурахмановым пытался и журналист Максим Шевченко. Продолжительная дискуссия блогера и журналиста состоялась вечером 5 марта, но пользователи сети усомнились в искренности его доводов.

«Я скажу правду. Я видел, как с тобой разговаривает Джамбулат, затем Максим», - сказал Даудов. «Шевченко, - перебил его Абдурахманов. - Потом ты наверное Рамзана слышал». Блогер при этом заявил о своем возмущении словами Рамзана Кадырова якобы о том, что Абдурахманов является незаконнорожденным. «Этого не говорил», - начал было Даудов, но Абдурахманов не дал ему закончить. «Откуда он это знает? Не стыдно ему так говорить?» - спросил блогер и заявил, что на честь его матери посягнули.

1 марта на совещании Рамзан Кадыров рассказал о призывах отца к джихаду во время первой военной кампании в Чечне. "Когда он говорил, что есть [джихад], встал во главе и воевал. Когда сказал, что нет [джихада], воевал против них [боевиков]... А у нас некоторые разные вещи говорят", - сказал Кадыров.

Завершил свою беседу с Даудовым Абдурахманов словами: «Не забывай сказанного тобой и данного тобой обещания».

Запись диалога Абдурахманова и Даудова в ночь на 8 марта на YouTube к 20.40 мск 9 марта набрала 303 343 просмотров.

Новую дискуссию с блогером в Чечне сочли реваншем после неудачной попытки обелить Кадырова-старшего

Дискуссия Даудова с Абдурахмановым была попыткой взять реванш за недавний провал Умарова в попытке обелить Ахмата Кадырова, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Чечни.

«Министр по нацполитике «погорел» на дискуссиях с Тумсо, что явно не понравилось Рамзану Кадырову. Особенно в плане того, что там был затронут вопрос о призывах его отца к джихаду и комментария относительно похода Басаева на Буденновск. Рамзан сам что-то там про это говорил, даже Шевченко втянули в тему, теперь еще и Даудова. Но ни один из них фактически так и не смог каким-то образом обелить тот светлый образ спасителя чеченского народа, что навязывает сегодняшняя власть», - считает грозненец Мовсар.

По его мнению, все собеседники Тумсо Абдурахманова вынуждены были признать, что Кадыров-старший и к джихаду призывал, и Буденновск оправдывал. «Попытки обелить Ахмата Кадырова провалились, причем с большим треском. Абдурахманов вогнал наши власти в ступор», - отметил Мовсар.

С ним согласен и другой местный житель Иса. «Смотрел очередной разговор Лорда с Тумсо. Что сказать? В прошлый раз Даудов выглядел лучше, чем сейчас, - заметил Иса. - Абдурахманов, можно сказать, подорвал устои нашей сегодняшней власти».

26 августа 2018 года Тумсо Абдурахманов выложил на своей странице в YouTube видеозапись, на которой, по словам блогера, он разговаривает по телефону с Магомедом Даудовым. Пользователи соцсетей поддержали претензии Абдурахманова к чеченским силовикам, однако под второй частью диалога пользователи отметили, что Абдурахманов не очень убедителен в споре с оппонентом. После опубликования третьей части записи разговора пользователи соцсетей обвинили Даудова в попытке пиара за счет Абдурахманова.

Тумсо оперирует неопровержимыми фактами, а у его оппонентов – в основном набор пропагандистских штампов, считает сотрудница одной из чеченских общественных организаций Роза. «Отсюда и результат. Ни Умаров, ни Шевченко, ни Даудов так и не смогли дать ответа на вопрос Тумсо о Буденновске. Так что будем считать, что счет 3:0 в пользу Абдурахманова», - высказала свое мнение Роза.

Дискуссии представителей властей с Тумсо Абдурахмановым дали не тот результат, на который рассчитывали власти, отметил студент грозненского вуза Аслан. «Фактически наша власть сама играет на руку Тумсо. Его имя теперь известно в республике и за ее пределами очень многим. Он говорит правду, приводит доказательства всего, о чем говорит, а его противникам фактически не остается поля для маневра. За эту неделю популярность Тумсо достигла невиданных высот. Победить в словесном споре таких известных личностей, как Умаров, Шевченко, Даудов - это дорогого стоит», - уверен Аслан.

Напомним, Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и в Польше. В сентябре 2018 года Польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту семье блогера, сообщил сам Абдурахманов.