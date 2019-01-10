Активисты назвали уникальным дело о подготовке беспорядков в Ростове-на-Дону

10 января 2019, 19:39

Дело ростовчан Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шамшина готовится к передаче в суд, молодым людям грозит до 7,5 лет заключения. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций и попали под каток репрессий случайно, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2017 года в различных городах, в том числе и на юге России, прошли акции, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. В Ростове-на-Дону были задержаны 13 активистов. По версии следствия, акцию в Ростове-на-Дону организовали Владислав Мордасов и Ян Сидоров - администраторы Telegram-чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону", где обсуждались планы организации массовых беспорядков. Обвинение также было предъявлено Вячеславу Шамшину, задержанному отдельно Сидорова и Мордасова. Мать Владислава Мордасова на пикете 30 ноября потребовала наказать силовиков, пытавших ее сына.

Amnesty International 12 ноября признала Яна Сидорова и Владислава Мордасова, обвиняемых в покушении на организацию и участие в массовых беспорядках, а также Вячеслава Шамшина узниками совести. Ранее Правозащитный центр "Мемориал" признал Мордасова, Сидорова и Шамшина политзаключенными. Всем троим предъявлено обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках (ч.1 ст. 30 ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Расследование уголовного дела в отношении Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина завершено, управление СКР по Ростовской области передало дело в областную прокуратуру.

«Нам действительно поступило дело в отношении этих трех фигурантов. Сейчас заключение следователей проходит утверждение в прокуратуре. В суд дело будет передано не ранее, чем через месяц. Какой именно суд будет рассматривать это дело, также еще не определено», - заявила сегодня пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокаты Владислава Мордасова Мариэтта Арутюнян и Юлия Спиридонова отказались комментировать дело, сославшись на волю самого обвиняемого. Защитников Мордасову предоставила организация «Правозащита Открытки», представители которой считают его дело «безусловно политическим».

«Мы взяли это дело в работу, поскольку оно, безусловно, является политическим. Влад - политзаключенный, у его семьи - из родителей у Влада только мама - отсутствует финансовая возможность оплачивать услуги адвокатов, а здесь важно обеспечить квалифицированную юридическую помощь. На него оказывается давление, при этом правовая квалификация и доказательственная база основаны на догадках следствия», - сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Прянишникова, дело Мордасова, Сидорова и Шамшина следует считать уникальным, поскольку обвинение против них построено на комментариях других людей в созданном ими Telegram-чате.

Версия следствия об умысле на организацию массовых беспорядков, представляется неправдоподобной - Сидоров и Мордасов планировали провести мирный пикет, придя на акцию без оружия, с плакатами неэкстремистского содержания и листовками, объективных предпосылок к началу беспорядков в их действиях не было, указывал ПЦ "Мемориал". Родственники активиста заявили, что уголовное дело стало результатом деятельности провокаторов в Telegram-чате, где обсуждалось проведение мирной акции протеста. "Он говорил мне, что был чат, где были провокаторы, которые призывали ко всяким незаконным действиям, но на этих людей просто не обращали внимания. Он не поддерживал это, говорил максимум о листовках и мирных акциях", - рассказал 6 апреля "Кавказскому узлу" дед активиста.

"Дело действительно уникальное: судить ребят будут по сути за то, что писали другие люди в чате. Совсем молодым парням грозят реальные сроки лишения свободы. Это просто случайные люди, попавшие под каток репрессий", - указал он, отметив, что обвиняемые не занимались на постоянной основе оппозиционной деятельностью.

>Довод о "случайном" характере дела в отношении Мордасова, Сидорова и Шамшина подтвердила ростовская оппозиционерка, председатель регионального отделения «Партии перемен», Анастасия Шевченко. По словам активистки, она никогда не видела обвиняемых на оппозиционных мероприятиях.

«Я никогда не видела их на митингах и акция протеста и не знала до тех пор, пока их в СИЗО не упекли. Судя по содержанию плакатов, с которыми их задержали, это просто неравнодушные граждане», - отметила Шевченко.

"Мой сын и его знакомый Ян Сидоров взяли на пикет только плакаты в поддержку жертв пожара в Ростове-на-Дону, листовки и мегафон, однако следователи им говорили, будто они хотели свергнуть власть с помощью насилия. На самом же деле, насилие и пытки представители власти применили в отношении моего сына, заставив его подписать так называемое «признание»", - заявляла мама Владислава Мордасова Марина на пикете 30 ноября.

Шевченко отметила, что Ян Сидоров летом 2018 года в течение месяца проводил голодовку, протестуя против несправедливого уголовного преследования. По данным активистки, из голодовки он смог выйти «без последствий для здоровья».

Представители Общественной наблюдательной комиссии неоднократно посещали Владислава Мордасова и Яна Сидорова в СИЗО, отметил председатель региональной ОНК Леонид Петрашис.

«Мы посещали СИЗО и проводили личный прием Сидорова и Мордасова перед Новым Годом, по обращению члена президентского совета по развитию гражданского общества и прав человека Андрея Бабушкина. Жалоб на условия содержания, питание, качество медпомощи, ненадлежащее обращение со стороны сотрудников учреждения у них не было. Перелимита у них в камерах нет, есть возможность смотреть телевизор и пользоваться библиотекой», - сказал Петрашис корреспонденту "Кавказского узла".

По словам матери Яна Сидорова Надежды, в ходе расследования были смягчены статьи обвинения - первоначально молодым людям вменяли покушение на совершение преступления (ч.3 ст.30 УК РФ), а теперь им вменяется приготовление к преступлению (ч.1 ст.30 УК РФ). По первому обвинению им грозило до 15 лет тюрьмы, сейчас максимальный срок наказания составит до семи с половиной лет, отмечает в опубликованном 28 декабря материале "Коммерсант".

Издание цитирует фрагмент обвинительного заключения: «[действовали в целях] нанесения представителям органов государственной власти, местного самоуправления, представителям правоохранительных органов телесных повреждений, совершения погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения предметов, опасных для окружающих и, кроме того, захвата здания правительства Ростовской области».

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".