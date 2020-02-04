Жители Ингушетии и Северной Осетии сообщили об обысках и задержаниях активистов

04 февраля 2020, 12:26

Амирхан Беков, Макшарип Батыгов, Исмаил Хамхоев и Магомед Барахоев задержаны сегодня после рейда силовиков в трех ингушских селах и одном североосетинском.

В 07.14 мск бронированный "Урал" модели 4320 и несколько тонированных машин проехали от улицы Тбилисской в сторону улицы Чкалова. Местные жители рассказали, что в период времени между 06.00 и 07.00 мск эти автомобили заблокировали домовладение Макшарипа Батыгова.

"Это наш сосед по улице. Насколько помню, раньше его забирали на сутки и оштрафовали на 10 тысяч (рублей) за митинг, потом отпустили. Подозреваю, сейчас снова забрали за тот митинг весной. Родные сказали, что это были русские, а в масках, возможно, ингуши. Говорят, во Владикавказ увезли. Соседка, его жена (Макшарипа) сначала говорила, что его нет дома, он уехал в Ростов, но они (силовики) не уезжали, ждали. Потом он (Макшарип) сам вышел. Мы с соседом хотели туда пройти, но нас туда не пустили", - рассказал один из соседей Ахмад корреспонденту "Кавказского узла".

26 марта 2019 года жители Ингушетии без согласования с властями продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующий день попытка разогнать митинг во время утреннего намаза привела к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела.

Другой сосед сообщил, что Батыгов не замечен ни в чем противозаконном. Это же подтвердила и соседка по имени Маднат. "Он довольно спокойно живет, здоровается всегда. Слышала, что он был на митинге, его уже штрафовали, но не посадили. Наверное, опять за митинг. Не знаю, кто был", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Задержанный Макшарип Батыгов проживает по улице Международная в селе Троицкое Сунженского района, сообщили соседи.

Задержания прошли и в селе Нестеровское, сообщил адвокат Магомед Беков. "В сельском поселении Нестеровское Республики Ингушетия у Бекова Амирхана Даудовича, 1995 года рождения производится обыск в настоящее время. Сам Амирхан задержан и, по предварительной информации, увезен в г. Владикавказ, как объясняют силовики, производство обыска связано с тем, что Амирхан является участником событий в г. Магас Республики Ингушетия 27 марта 2019 года, изъяты личные вещи (одежда) Амирхана,"- написал Беков на своей странице в Facebook в 09.35 мск.

Очевидцы также сообщили об обыске и задержании Исмаила Хамхоева в селе Экажево. "Был увезен Исмаил Хамхоев, дядя Зубейра Хамхоева. На "Уралах" с утра приехали, его забрали, сказали, что во Владикавказ", - рассказали жители села.

Житель села Куртат в Северной Осетии рассказал про задержание Магомеда Барахоева. "Барахоев Магомед Хасанович 07.05.1999 года рождения был задержан", - сказал он.

"Сегодня, 4 февраля 2020 года, в селе Куртат, ул. Орцханова, 5 сотрудники ФСБ нашли якобы запрещенную литературу, о которой мы понятия вообще не имеем. Эти книги у нас давно, мы думали, это книги с пользой об Исламе. Сотрудники ФСБ говорят, у Барахоева Магомеда нет следователя ,так как это не уголовное дело, его сейчас допрашивают. Провели обыски и задержали, везут во Владикавказ, в СИЗО-6, которое находится на Мордовцева, 6", - рассказали родные Барахоева местному жителю в сообщении в Whatsapp в 10.26 мск.

Сотрудник пресс-службы МВД Ингушетии сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ведомстве нет информации о задержаниях активистов.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".