Министр из Карачаево-Черкесии заочно осужден по делу о хищениях

09 мая 2024, 02:07

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Суд вынес приговор бывшему главе министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анзору Эркенову, признав его виновным в незаконной выдаче сертификатов для покупки жилья на 22 миллиона рублей. Эркенов все еще находится в международном розыске.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по статье о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии, оценив ущерб от его действий в 22 млн рублей. Обвиняемый Анзор Эркенов на момент поступления дела в суд находился в международном розыске.

Анзор Эркенов возглавил созданное министерство туризма, курортов и молодежной политики в 2016 году. До этого он руководил республиканским управлением по делам молодежи.

Городской суд Черкесска 8 мая вынес Анзору Эркенову заочный приговор, признав его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Эта статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Суд счел возможным назначить Эркенову, который скрылся от следствия и до сих пор не задержан, наказание по нижнему пределу статьи - три года колонии общего режима.

"По решению суда он лишен права в течение трех лет занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления", - цитирует слова представителя суда “Интерфакс-Юг”.

Кроме того, суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора России о взыскании с Анзора Эркенова полной суммы причиненного ущерба - 22,6 млн рублей.

Согласно версии обвинения, министр организовал незаконную выдачу 94 свидетельств на получение соцвыплат для приобретение жилья по госпрограмме. Люди, получившие эти свидетельства, по на момент их выдачи уже утратили право на соцвыплаты, достигнув предельного возраста участия в программе.

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