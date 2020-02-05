Защита ингушского активиста Осканова потребовала вызвать в суд силовиков

05 февраля 2020, 18:13

Адвокат участника митинга в Магасе Амира Осканова потребовал допросить в суде обоих силовиков, в применении силы к которым он обвинен. Родственники Осканова рассказали, что после ареста активиста его семья оказалась в бедственном положении.

Как писал "Кавказский узел", Амир Осканов помещен под арест до 11 марта. Дело рассматривается Железноводским городским судом на Ставрополье. На заседании 19 декабря 2019 года подтвердил, что бросал бутылку и стул в силовиков на митинге в Магасе, но отказался признать свою вину, поскольку ни в кого не попал.

26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов. В конце декабря Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить приговоры первым обвиняемым. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества

Показания на Осканова дал только один свидетель, указала защита

На сегодняшнем заседании Железноводского горсуда присутствовали родственники Амира Осканова. Когда конвоиры ввели Амира Осканова в зал, его дядя стал переговариваться с активистом по-ингушски. Конвоиры несколько раз его останавливали. В ходе заседания судья сделала замечание подсудимому. "Что вы улыбаетесь все время?" - спросила она. В ответ Осканов пожал плечами, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Опрос свидетелей проходил по видеоконференцсвязи. Первый из них, Муса Масаков, давал показания из СИЗО Нальчика. Он был за решеткой. "Я не понимаю, свидетель чего я, по какому делу", - возмутился свидетель. Услышав, что это дело Амира Осканова, Масаков сказал, что не знаком с подсудимым. "Прежде, чем давать показания, я должен проконсультироваться с моим адвокатом", - заявил Муса Масаков. После этого конференцсвязь прервалась.

Судья поинтересовалась у защиты, готовы ли адвокаты выслушать показания восьми свидетелей без их присутствия. Адвокат Осканова Гапур Мурзабеков ответил, что семеро из них дали показания, не связанные с его подзащитным. Тот же свидетель, который указывал непосредственно на Амира Осканова, по мнению Мурзабекова, должен дать показания в зале суда. Такое же ходатайство адвокат заявил и по поводу двух засекреченных потерпевших силовиков. Судья пояснила, что они находятся в секретной командировке, и суду неизвестно их местонахождение. Тем не менее, сторона защиты настаивала на приглашении потерпевших в суд. Судья объявила перерыв 19 февраля.

Защита настаивает на аполитичности Асканова

Ранее, на заседании 21 января, прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому Амир Осканов под влиянием авторитета организаторов митинга в Магасе, "испытывая политическую вражду к главе республики Евкурову", бросил на митинге стул и пластиковую бутылку в сотрудников Росгвардии, причинив им "физическую боль".

Доказательств того, что эти предметы действительно попали в силовиков, нет, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимого Гапур Мурзабеков. "К тому же, он полностью отрицает, что на него кто-то из организаторов того митинга влиял своим авторитетом. И никакой политической ненависти он не испытывал", - добавил адвокат.

Избиение Осканова при задержании осталось безнаказанным, сообщил дядя подсудимого Рашид Осканов. "Во время задержания 3 апреля [2019 года] Амир находился в доме его тети. Он и его двоюродный брат во время задержания были избиты. Но экспертизу назначили только через 10 дней, когда синяки сошли. Ничего не докажешь", - рассказал корреспонденту Рашид Осканов.

Он также указал на проблемы Осканова со здоровьем. "У него проблемы с почками и кровяным давлением. Заболевания эти в СИЗО усугубляются", - отметил Рашид Осканов.

В июне 2019 года Амир Осканов вместе с еще четырьмя задержанными отказался участвовать в следственных мероприятиях в знак протеста против долгого ожидания в раскалившемся на жаре автозаке.

"Неотложка" доставила Осканову продукты в СИЗО

Адвокат Гапур Мурзабеков сообщил, что у Амира Осканова двое малолетних детей, а его жена безработная. Кроме того, Осканов является опекуном своей мамы, инвалида второй группы по онкологии. "Это спокойный, отзывчивый человек. Всегда готов помочь односельчанам и друзьям. Семья живет бедно. Ни в каких партиях и политических организациях он не состоит", - подчеркнул адвокат.

По словам дяди активиста Рашида Осканова, семья подсудимого находится в бедственном положении. "Он работал жестянщиком и был единственным в семье, кто зарабатывал деньги", - отметил Рашид Осканов.

"Сын [Амир] и днем и ночью работал, чтобы семью содержать. Он единственный кормилец в семье. И вот он в СИЗО. У него проблемы с почками, с сердцем, у него гипертония. Нужны лекарства. Много лекарств. И если бы не "Неотложка", я не знаю, как бы мы выкручивались. Вот они ему лекарства передали, продуктами питания помогают. И его выручают. И нам в нашей тяжелой ситуации помогают. Спасибо им", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать подсудимого Хава Осканова. Женщина отметила, что в ИВС города Железноводска сегодня не было проблем с передачей продуктов питания от "Неотложки".

Брат активиста Амиран Осканов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не может полноценно помогать близким из-за болезни. "Я безработный, перебиваюсь случайными заработками. Не женат. Помогаю семье брата, как могу. Но у меня поврежден позвоночник. Больше пяти килограмм поднимать не могу. Какой из меня помощник?", - рассказал Амиран Осканов.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".