Борис Кодзоев опрошен в полиции о деятельности "Неотложки"

05 февраля 2020, 19:24

Представитель московской полиции расспросил Бориса Кодзоева о деятельности организации "Неотложка", которая оказывает помощь арестованным участникам митинга в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", 25 января адвокат Магомед Беков сообщил о давлении на участников общественного проекта "Неотложка". По его словам, силовики вызывали волонтера Азу Халухаеву, чтобы она дала "объяснения по поводу деятельности проекта". 4 февраля глава группы "Неотложка" Борис Кодзоев рассказал, что ему позвонили из ГУ МВД Москвы и пригласили на обсуждение некоего "материала". Он предположил, что вызов связан с помощью, которую организация оказывает арестованным ингушским активистам.

"Разговор состоялся. Вопросы касались деятельности "Неотложки". Опрос состоялся после обращения прокуратуры Ингушетии в ГУ МВД по Москве. Разговаривали вежливо, разговор длился около 40 минут. Спросили, кто организовал группу "Неотложка", кто в ней участвует. Также спросили, как распределяются денежные средства. То есть, их интересовало все, что касается работы "Неотложки", - рассказал сегодня Кодзоев корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты из Ингушетии, организовавшие группу "Неотложка", оказывают психологическую поддержку, помогают продуктами питания многим арестованным участникам мартовского митинга в Магасе.

Информация о преследовании ингушских активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Преследование активистов".