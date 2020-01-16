Родственники ингушских активистов пожаловались на тяжелое положение

16 января 2020, 22:35

Активисты из Ингушетии, организовавшие группу «Неотложка», оказывают психологическую поддержку, помогают продуктами питания арестованным участникам мартовского митинга в Магасе. Родственники обвиняемых поблагодарили за необходимую в условиях безработицы и бедственного положения помощь.

Как писал "Кавказский узел", группа "Неотложка" была создана активистами из Ингушетии в июле 2019 года для помощи арестованным участникам мартовского митинга в Магасе. «Неотложка» организовала три точки приема помощи от жителей республики как в виде продуктов питания, лекарств и одежды, так и в виде денежных пожертвований, которые идут на закупки продуктов для заключенных. Одна передача для арестованных обходится обычно в 80-90 тысяч рублей, а СИЗО активисты посещают три раза в месяц, рассказала соорганизатор группы парикмахер Аза Халухаева.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующий день привело к стычкам с правоохранителями. С начала апреля 2019 года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. После первых судебных решений по ингушским активистам, вынесенным 12 и 13 декабря 2019 года, адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Приехавшие на заседание суда 16 января в Железноводском горсуде родственники Резвана и Магомеда Оздоевых, Аслана Аушева и Гелания Хамхоева высказали слова благодарности активистам группы «Неотложка» за помощь их близким, находящимся в СИЗО.

Активисты группы «Неотложка» помогают продуктами питания и «добрым словом поддержки», рассказала тетя подсудимого Резвана Оздоева Фатима Оздоева.

«Приходят, спрашивают, в чем мы нуждаемся. В продуктах мы не нуждаемся. Мы же сами в СИЗО продукты передаем, а так как есть много нуждающихся семей, то мы их попросили нам не помогать. Брат сказал, что не надо. Большая физическая нагрузка на них ложится, ведь продукты надо покупать, отвозить и, самое главное, в очередях стоять, чтобы приняли их», - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Оздоева.

Оздоева назвала помощь активистов «Неотложки» милосердием. «Это просто милосердие какое-то […] Это дорогого стоит. Спасибо им», - заключила Фатима Оздоева.

Ингушский активист Резван Оздоев на сегодняшнем заседании суда в Железноводске не признал себя виновным в нападении на сотрудника Росгвардии во время митинга в марте 2019 года. Защита потребовала допросить засекреченного потерпевшего. Тётя подсудимого Фатима Оздоева рассказала, что после ареста племянника ею заинтересовался Центр "Э".

Жена Магомеда Оздоева Хеди Оздоева также высказала слова благодарности в адрес группы «Неотложка» и рассказала о тяжелом положении ее семьи после ареста супруга.

«У нас четверо малолетних детей. Я инвалид третьей группы, уволилась с работы, чтобы заниматься детьми. Психическая нагрузка на всех членов нашей семьи из-за ареста мужа огромная – все сильно переживают», - сообщила Оздоева.

Представитель прокуратуры сегодня потребовал приговорить к лишению свободы Магомеда Оздоева, обвиняемого в нападении на силовиков во время митинга в Магасе. Сам Магомед Оздоев заявил суду, что во время митинга в Магасе не напал на трёх сотрудников Росгвардии из-за политических убеждений, а ответил на избиение дубинкой.

Многие жители Ингушетии, чьи близкие находятся в СИЗО после участия в мартовском митинге в Магасе, находятся в бедственном положении, рассказала мама Аслана Аушева Аза Аушева.

«Если бы «Неотложка» не помогала, не знаю, что бы мы делали. Вы же знаете, какая в Ингушетии безработица. У людей денег нет. И такая финансовая нагрузка не всем семьям подсудимых по плечу. Большое им спасибо», - поблагодарила активистов Аушева.

Арест участнику митинга в Магасе Аслану Аушеву сегодня был продлен до 20 марта. Активист отверг политические мотивы стычки с полицейскими. Аслан Аушев стал жертвой провокации, считает его дядя Абдурашид Картоев.

Активисты группы «Неотложка» сплотили ингушский народ в помощи арестованным участникам митинга в Магасе, заявил один из молодых людей из группы поддержки Гелания Хамхоева.

«(Активисты группы «Неотложка») не просто людям помогают продуктами (в СИЗО), психологической поддержкой. Они сплотили ингушский народ. Создали гражданскую солидарность. Ведь все видят, что наших братьев (несправедливо обвиняют). Поэтому на призыв «Неотложки» вся республика откликнулась», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» молодой человек, пожелавший не называть своего имени.

На сегодняшнем заседании суд на три месяца продлил арест участнику митинга в Магасе Геланию Хамхоеву. Адвокат попросил суд закрыть дело, заявив об отсутствии доказательств вины активиста. Процесс в Железноводском горсуде проходит в закрытом режиме.

Ранее, 13 января, ингушский активист Элисхан Ажигов после освобождения из СИЗО города Пятигорска также поблагодарил активистов группы «Неотложка».

«Каждые 10 дней приезжали, приносили передачки, все необходимые продукты, в которых мы нуждались. Огромное от души спасибо всем, кто побеспокоился, всем, кто суетился за нас. Родным не надо было сюда каждый раз ездить. Время, деньги, нервы наших родных сберегли. Большое им спасибо», - рассказал корреспонденту Ажигов.

Участники митинга в Магасе Муса Плиев и Элисхан Ажигов, которые были освобождены позже отведенного судом срока, не получили объяснений от сотрудников изолятора по этому поводу. У освобожденных есть право на возмещение ущерба, указал адвокат Калой Ахильгов.

Напомним, что группа "Неотложка" также организовала конкурс рисунков, посвященных ингушским политзаключенным. Дети и внуки ингушских политзаключенных прислали десятки рисунков на конкурс. Авторы работ выразили протест против несправедливости и желание видеть родных на свободе, отметили близкие участников конкурса и член жюри Марина Кен.

Информация о задержаниях активистов собирается в размещенной на "Кавказском узле" хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".