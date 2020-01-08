32 рисунка присланы на конкурс в поддержку ингушских политзаключенных

08 января 2020, 02:26

Дети и внуки ингушских политзаключенных прислали десятки рисунков на конкурс, организованный группой помощи арестованным участникам митинга в Магасе "Неотложка". Авторы работ выразили протест против несправедливости и желание видеть родных на свободе, отметили близкие участников конкурса и член жюри Марина Кен.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Всего с 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. После первых судебных решений по ингушским активистам адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

28 декабря стало известно, что на активистов Мусу Мальсагова, Ахмеда Барахоева и Малсага Ужахова заведено дело о создании экстремистского сообщества, а Барах Чемурзиев, Зарифа Саутиева, Ахмед Погоров, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев заподозрены в участии в этом сообществе.

Конкурс рисунков, посвященных ингушским политзаключенным, организован общественной группой "Неотложка", которая оказывает помощь арестованным участникам митинга в Магасе. Конкурс объявлен 26 декабря 2019 года и завершится 10 января, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 7 января руководитель общественной группы в поддержку ингушских политзаключенных "Неотложка" Борис Кодзоев.

"Мы объявили конкурс, посвященный политзаключенным. Участвуют дети разных возрастов и взрослые. Конкурс был также объявлен для взрослых, но они не особо хотят участвовать. Рисунки все публикуются на страницах проекта "Неотложка" в Facebook и Instagram", – рассказал он.

По словам Кодзоева, в конкурсе пять номинаций: для детей в возрасте до десяти лет; для детей в возрасте от десяти до 16 лет; для взрослых (16 и старше); рисунки, выполненные с помощью компьютера и спецпрограмм, а также приз зрительских симпатий.

По данным на сегодня, 8 января, участники прислали 32 рисунка, все они опубликованы на страницах проекта "Неотложка" в Facebook и Instagram. Самому младшему участнику конкурса семь лет, самому старшему – 13. На многих рисунках имеются надписи: "Свободу политзаключенным Ингушетии", "Отпустите дедушку", "Освободите патриотов Ингушетии" и другие.

"В жюри пока вошли писательница Елизавета Александрова-Зорина и активистка из Санкт-Петербурга Марина Кен. Будут включены еще и другие известные деятели уже из нашей республики. Ребята, работы которых, по мнению жюри, будут признаны лучшими, будут объявлены победителями. Они получат призы. Возможно, мы организуем выставку, а также передадим рисунки в СИЗО нашим политзаключенным", – рассказал руководитель группы "Неотложка".

Писательница Елизавета Александрова-Зорина 28 декабря провела пикет на Арбате с требованием освободить ингушских активистов. Она стояла с плакатом: "Остановить репрессии в Ингушетии". Активистка Марина Кен неоднократно проводила одиночные пикеты в Санкт-Петербурге в поддержку участников ингушских протестов.

По словам Кодзоева, присланные рисунки отражают боль близких задержанных активистов. "Ведь в основном рисунки присылают дети и внуки людей, которых мы считаем политзаключенными. Естественно, они переживают, что рядом нет их отцов, дедов. Они (рисунки) все это отражают. Дети все это переживают", – заключил Кодзоев.

Четверо внуков одного из лидеров протеста Ахмеда Барахоева, находящегося под стражей, отправили свои рисунки на конкурс, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его сестра Лейла Барахоева.

"Дети все понимают. И не только то, что их родные арестованы. Они понимают, за что их посадили. Дети все в телефонах, все читают. Они сильно переживают", – сказала она.

По ее словам, ситуация очень болезненно сказывается на детях. "Для детей это очень больно. Дети иногда больше, чем взрослые, понимают происходящее и чувствуют несправедливость. Они все читают в Интернете", – сказала Барахоева.

По ее словам, дети в своих рисунках отразили несправедливость в отношении их дедушки.

"Он для них родной человек, каждый день они спрашивают, почему такое происходит, и когда он вернется домой. Дети своими рисунками выразили протест против зла и беспредела", – рассказала Лейла Барахоева.

Адвокаты Ахмеда Барахоев в октябре 2019 года подали жалобу в ЕСПЧ, заявив о нарушении его прав на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд, а также на свободу собраний.

Дети ингушского активиста Багаутдина Хаутиева готовят рисунки для участия в конкурсе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Марина Тумгоева.

"У нас всего четверо детей. Двое будут принимать участие в конкурсе. Им пять и шесть лет, они умеют рисовать и сразу захотели участвовать в конкурсе. Они хотят отразить в рисунках, что очень скучают по отцу, мечтают о его возвращении, хотят жить в полноценной семье", – сказала она.

Психолог проанализировала рисунки, присланные на конкурс

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования Московского государственного областного университета, оказывавшая психологическую помощь во время кризисных ситуаций в Беслане и Чечне, Екатерина Бурмистрова по просьбе корреспондента "Кавказского узла" проанализировала некоторые из детских рисунков, присланных на конкурс.

По ее словам, при интерпретации детских рисунков важно учитывать возраст ребенка. "Психоэмоциальное состояние авторов рисунков лучше передается в работах детей четырех, пяти или шести лет. Для детей с семи до 13 лет велика вероятность трансляции установок взрослых, особенно учитывая, что это Ингушетия, (где) есть свои особенности менталитета и культурные традиции", – пояснила она.

По словам эксперта, в данном случае анализ каждой из представленных творческих работ требует особого подхода. "Общий цветовой фон рисунков, скорее, говорит о повышенной тревожности и астении", – сказала она.

По поводу одного из рисунков, присланных на конкурс, Бурмистрова сказала, что он "социально ориентированный".

"Вероятнее всего, автор находится в тревожном состоянии или переживает состояние тревоги", – сказала Екатерина Бурмистрова.

О другом рисунке она сказала, что по характеру штриховки и цветовой гамме он говорит о том, что автор находится в гармоничном состоянии.

"Рисунок говорит о нормальном состоянии ребенка и сохранении доверия к миру. Именно об этом стоит говорить, то есть о том, как сохранить доверие к миру в непростых условиях сегодняшнего дня", – заключила Бурмистрова.

Марина Кен надеется, что детские рисунки "разлетятся по Интернету"

Итоги конкурса рисунка на тему политзаключенных Ингушетии будут подведены 10 января, сказала корреспонденту "Кавказского узла" член жюри конкурса, активистка из Санкт-Петербурга Марина Кен.

По ее словам, все работы ребят наполнены смыслом. "Чего хотят дети? Конечно же, они хотят видеть своих дорогих и любимых людей рядом с собой. Все рисунки прекрасны по-своему. Они отражают целую гамму чувств. Одни рисунки отражают боль и тоску от несправедливости и жестокости этого мира. Другие рисунки и акварели наполнены надеждой в ближайшем будущем увидеть своих родных дома. Воображение и сила намерения ребенка способны преодолевать любые препятствия, проходить сквозь любые стены и получать желаемое, во что бы то ни стало", – сказала она.

Она надеется, что "рисунки этих талантливых детей разлетятся по Интернету".

"Пусть как можно больше людей узнает об ингушском "болотном деле" и поймет, что нет "чужих" проблем, когда дело касается нарушения прав человека. Пусть все узники совести как можно скорее вернутся домой, а слова "политзаключенные", "узники совести" уйдут в прошлое и больше никогда не возвращаются", – заключила Кен.

Информация о задержаниях ингушских активистов публикуется "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".