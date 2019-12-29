Писательница провела пикет в Москве в поддержку ингушских активистов

29 декабря 2019, 04:49

Российская писательница Елизавета Александрова-Зорина провела пикет на Арбате с требованием остановить репрессии в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря стало известно, что на ингушских активистов Мусу Мальсагова, Ахмеда Барахоева и Малсага Ухажова заведено дело о создании экстремистского общества, а Барах Чемурзиев, Зарифа Саутиева, Ахмед Погоров, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев заподозрены в участии в этом сообщества.

Русская писательница и публицист Елизавета Александрова-Зорина провела 28 декабря одиночный пикет с требованием освободить ингушских активистов. Она стояла на Арбате с плакатом: "Остановить репрессии в Ингушетии". Об этом Александрова-Зорина сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"В целом, мне кажется, настроения изменились. Возможно, из-за новостей о репрессиях в Москве и регионах. Но сегодня (28 декабря) я уже не ощущала себя прозрачной, стоя с этим плакатом: многие спрашивали или сами искали информацию в Интернете, хотели знать, что происходит в Ингушетии. Один парень, кавказец с виду, подошел и сказал: "Я с вами!" - написала она. По данным на 04.49 мск сегодня, 29 декабря, публикация набрала 244 отметки "Нравится", 32 отметки "Супер" и восемь отметок "Сочувствую", а также 34 комментария.

Многие пользователи поблагодарили Александрову-Зорину за поддержку. "У меня мурашки. Спасибо, Елизавета, и вам, и всем, кто нас поддерживает", - написала Изабелла Евлоева.

"Лиза, спасибо за вашу помощь. Ингушетия с вами", - написал Хусен Хашиев.

"Спасибо просто за человечность", - поблагодарила Мадина Барахоева-Мальсагова.

"Они не бандиты. У них землю отняли", - отметил Дмитрий Гусев.

Спустя два часа после первой публикации Елизавета Александрова-Зорина разместила еще одну, также посвященную пикету на Арбате. На фото двое сотрудников правоохранительных органов записывают в блокноты какие-то данные, стоя напротив пикетчицы.

"Полицейские сегодня попались очень общительные. После пикета долго стояли с нами, говорили о митингах", - написала, в частности, она.

Она привела несколько диалогов с правоохранителями. Один из них касался Ингушетии. На вопрос, какое она имеет отношение к Ингушетии, Александрова-Зорина сказала, что "переживает за арестованных" и хочет, "чтобы невиновных отпустили из тюрьмы". На вопрос, какое к ней это "имеет отношение", она сказала: "Ингушетия в составе России. Все, что происходит в моей стране, имеет ко мне отношение". На это полицейские, как пишет автор, сказали, что "все правильно" и пожелали ей удачи.

Публикация, по данным на 04.49 мск сегодня, 29 декабря, набрала 156 отметок "Нравится", 20 отметок "Сочувствую" и 12 отметок "Супер", а также 50 комментариев. Пользователи главным образом прокомментировали работу правоохранительных органов в России, некоторые поблагодарили Александрову-Зорину за гражданскую позицию.

"Вы замечательная, Лиза. Не очень сентиментальный я человек, но почему-то расплакалась", - написала Лейла Сайнароева.

Елизавета Александрова-Зорина - российская писательница, публицист, блогер. Автор шести художественных книг, которые издаются в рамках авторской серии "Бунтовщица", пишет ruspekh.ru.

Напомним, что 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Всего с 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. После первых судебных решений по ингушским активистам адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.