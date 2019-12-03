Суд в Ставрополе оставил под стражей Ахмеда Барахоева

03 декабря 2019, 16:44

Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить жалобу на арест до 10 февраля ингушского активиста Ахмеда Барахоева, обвиненного по делу о призывах к массовым беспорядкам и нападении на силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Барахоев с 3 апреля находится под арестом по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. 7 ноября его арест был продлен до 10 февраля 2020 года.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Ахмеда Барахоева и еще четырех лидеров протестов в Ингушетии политзаключенными. В октябре адвокаты Барахоева подали жалобу в ЕСПЧ, заявив о нарушении его прав на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд, а также свободы собраний.

О том, что Ставропольский краевой суд оставил без удовлетворения апелляцию на решение о продлении срока содержания под стражей Ахмеду Барахоеву, сообщила его адвокат Фатима Урусова. По словам Урусовой, в апелляции говорилось, что суд первой инстанции не исследовал вопрос достаточной обоснованности предъявленного обвинения.

“Это задача суда первой инстанции, и она, по нашему мнению, выполнена не была. Второй довод защиты - это отсутствие четко сформулированного обвинения - это лишает нас возможности защищаться. И третий довод - судом первой инстанции были нарушены процессуальные нормы: Ахмед Барахоев был лишен возможности высказаться, ему не было предоставлено слово”, - рассказала Фатима Урусова.

Сегодня в суде Ахмед Барахоев выступил с речью, заявив, что события октября-марта 2018-2019 годов в Ингушетии были вызваны нарушением прав граждан России, невыполнением требований Конституции Ингушетии, отметила адвокат. Барахоев, по ее словам, настаивает, что он стоял и стоит на позиции соблюдения закона и всячески препятствовал каким-бы то ни было противоправным действиям, направленным и против сотрудников Росгвардии, и против митингующих.

Однако суд не учел доводы защиты, и срок содержания под стражей Ахмеда Барахоева остался прежним - до 10 февраля, говорится в сообщении «Фортанги.орг» в Instagram.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".