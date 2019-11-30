Петербургская активистка провела пикет в защиту ингушских политзэков

30 ноября 2019, 12:02

Активистка Марина Кен вышла в Санкт-Петербурге на одиночный пикет с портретами заключенных под стражу участников протестов в Магасе. После их ареста гражданское общество в Ингушетии осталось без своих представителей, указала пикетчица.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Арестанты жалуются на необоснованные решения о продлении срока содержания под стражей, а также на то, что их содержат в СИЗО за пределами Ингушетии. Адвокат единственной женщины среди арестованных, Зарифы Саутиевой, 27 ноября сообщил, что она неделю находится в ессентукском изоляторе временного содержания без лекарств и вещей первой необходимости.

29 ноября активистка Марина Кен вышла к станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге с плакатом: "Моя Россия сидит в тюрьме - и это само не пройдет". Она также развернула плакат с фотографиями активистов и подписью "Ингушские политзеки. 33 героя". Фотоотчет об акции Марина Кен разместила сегодня на своей странице в Facebook.

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева, а также активистку Зарифу Саутиеву.

"Сейчас, по сути, вся интеллигенция ингушская, все люди, которые могли поддерживать связь между людьми и властями, то есть адекватные люди, которые могли структурировать процессы в обществе - все они находятся за решеткой. Общество находится в состоянии полного угнетения. Им совершенно не к кому со своей бедой обращаться. <...> Все, кто так или иначе относится к самоорганизации или какой-то общественной деятельности, все эти люди преследуются", - заявила Кен на видео, также опубликованном сегодня на ее странице в соцсети.

Напомним, что Марина Кен выходила на аналогичный пикет и 27 сентября, а 29 сентября в многотысячном митинге в Москве приняли участие представители ингушской общины столицы с плакатами: "Свободу Зарифе Саутиевой!"

Информация о задержаниях ингушских активистов публикуется "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".