Зарифа Саутиева пожаловалась на бесчеловечные условия содержания в изоляторе

28 ноября 2019, 02:02

Арестованная ингушская активистка Зарифа Саутиева с 22 ноября находится в ессентукском изоляторе временного содержания без лекарств и вещей первой необходимости, сообщил ее адвокат. Защитник уговорил активистку прекратить объявленную голодовку.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева была задержана 12 июля и с 15 июля находилась под арестом в Нальчике по обвинению в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. 9 сентября суд в Ессентуках продлил до 11 декабря срок ареста активистки, отказавшись освободить ее под залог. 25 ноября адвокат сообщил, что Саутиеву внезапно перевели в Ессентукский ИВС, не уведомив об этом защиту.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам, сообщил 25 июля Правозащитный центр "Мемориал", который признал ее политзаключенной.

Адвокат Билан Дзугаев встретился 27 ноября с Зарифой Саутиевой в Ессентуках и отговорил ее от голодовки, которую активистка объявила 25 ноября из-за бесчеловечных условий содержания. Саутиева с 22 ноября находится в ессентукском изоляторе без теплых вещей, предметов гигиены и лекарств, сообщил он.

"Как мы и полагали, ее вывезли, не предупредив, что поездка будет длительной, в связи с чем она не успела собраться, взять гигиенические принадлежности, а также сменную одежду. Ее вывезли 22 ноября. [...] ее ввели в заблуждение, что вывозят на несколько часов на следственные действия. В ИВС позвонили следствию, но и там не смогли сказать, для чего ее вывезли. После этого Зарифа в понедельник, 25 ноября, объявила голодовку с требованием сообщить ей цель перевозки на столь длительный срок, да еще и без надлежащих условий", - написал адвокат 27 ноября в своем Telegram-канале "Дорога в Нальчик".

Дзугаев пообещал, что направит жалобы на действия руководителя следственной группы, и активистка согласилась прекратить голодовку. Саутиева уверена, что следствие "все это делает с целью доставить ей физические и моральные страдания, с целью сломить ее".

"Нам известно, что до 11 декабря у нее в Ессентуках должно быть продление стражи, но никакой необходимости вывозить ее туда почти за двадцать дней (до заседания) не было. При этом замечу, что некоторые следователи этой следственной группы в понедельник просили меня передать ей теплые вещи в силу своей личной гуманности, но в целом действия следствия причиняют Саутиевой серьезные страдания", - добавил адвокат.

Саутиева: сплю, укрывшись собственной курткой

Дзугаев опубликовал фотографию жалобы руководству изолятора, которую Зарифа Саутиева написала от руки 25 ноября. При выезде из нальчикского СИЗО активистке сказали не брать с собой никаких вещей, так как она вернется обратно.

"Самое главное, я не взяла с собой запас лекарств, которые я принимаю постоянно в связи с наличествующим у меня заболеванием (диабет II типа). Четвертые сутки я сплю в одной и той же одежде, укрывшись собственной курткой. Я не могу есть пищу, которую здесь выдают: я мусульманка, а еда не халяльная, но тем не менее я старалась есть гарниры, кашу, чтобы не допустить обострения своей болезни", - говорится в письме активистки. В конце заявления Саутиева заявляет, что объявила голодовку.

Брат Зарифы Саутиевой Хизир Саутиев в последний раз лично виделся с сестрой более месяца назад, во время последнего продления ей ареста. Он отметил, что его сестра похудела и осунулась за время, проведенное в заключении. "Единственное, на что она жаловалась (в СИЗО Нальчика) - длительные мучительные перевозки, когда нужно как минимум два часа ехать в автозаке", - сказал он "Кавказскому узлу".

Саутиев выразил возмущение переводом сестры в ИВС в Ессентуках, подчеркнув, что семья три дня даже не знала, где она находится. "У нее не было с собой ни теплых вещей, ни лекарств, а сам ИВС абсолютно не приспособлен для длительного пребывания там. Мы только сегодня смогли привезти чистые вещи", - заявил брат арестованной активистки. По данным Хизира, адвокат Дзугаев уже подал жалобу от имени семьи на руководителя следственной группы.

Представитель омбудсмена посетит активистку в Ессентуках только 2 декабря

Уполномоченный по правам человека Джамбулат Оздоев, которому адвокат Дзугаев ранее направил жалобу с просьбой вмешаться в ситуацию, обратился к руководителю управления Генпрокуратуры по СКФО с просьбой проверить правомерность, обоснованность и законность перемещения Зарифы Саутиевой в ессентукский ИВС.

"Также я обратился к моему коллеге, уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае, чтобы он проверил условия содержания Саутиевой в ИВС Ессентуков", - сообщил Джамбулат Оздоев корреспонденту "Кавказского узла".

В аппарате уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Николая Лиси"Кавказскому узлу" сообщили, что обращение Оздоева получено. "Уполномоченный написал резолюцию об обязательном посещении [Саутиевой в ИВС] и расписал его на сотрудника аппарата, который выходит из отпуска 2 декабря", - заявил представитель аппарата.

"Неотложка" каждые 10 дней привозит в СИЗО посылки для арестованных активистов

Лидеры ингушской оппозиции Малсаг Ужахов и Ахмед Барахоев содержатся в СИЗО Владикавказа, а остальных арестованные ингушские активисты - в СИЗО Нальчика.

Каждые 10 дней группа под названием «Неотложка», в которой состоит около 600 человек, привозит в изоляторы по пакету с едой для каждого оппозиционера. Каждый раз передача посылок занимает около пяти часов. Одной из участниц "Неотложки" является Аза Халухаева, которая работала парикмахером в Санкт-Петербурге, но после сообщений о митинге в Ингушетии в марте вернулась на родину, где заботится об арестованных и их семьях, пишет издание Batenka.ru.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Арестованы около 30 человек, а это "значит, [что] пара десятков тейпов затронуты, почти половина Ингушетии", отмечает со ссылкой на слова брата Зарифы Саутиевой Хизира издание.

По словам жителя Ингушетии Ахмеда, все тейпы собирают деньги для группы "Неотложка".

«У каждого тейпа есть касса — на карту ответственного человека перечисляют деньги. На случай автокатастроф, болезней и других серьёзных проблем... А на "Неотложку" все тейпы скидываются. Нельзя своих бросать в беде", - цитирует слова Ахмеда издание.

У каждого ингушского тейпа две группы в WhatsApp, отметил он. "Обычно они [группы] под завязку заполнены, но активных участников около сотни. Одна - для серьезных тем, вторая - для всякой всячины. Кто-то - обычно из молодых - закидывает новость или предложение. Они обсуждаются в "серьёзной" группе со стариками и деловыми людьми. Раньше ещё мнение спортсменов высоко ценилось, но теперь в них многие разочаровались после того, как почти все они промолчали, не вступились за народ", - пояснил Ахмед.

Cами активисты говорят, что борьба за земли сменилась на борьбу за освобождение политзаключенных. "Изначально мы протестовали из-за земель, затем против власти. Сейчас это борьба за освобождение политзаключенных, как и в Москве. Различия в том, что наши полицейские не стали разгонять митингующих, а московские ни в чем себе не отказывали... В столице под давлением общественности иногда освобождают активистов, здесь же о послаблении или переговорах и речи нет. О московских протестах говорят известные оппозиционеры, о нас слышат единицы", - цитирует слова основательницы и главного редактора оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Изабеллы Евлоевой Batenka.ru.

29 марта юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов сообщил, что в Ингушетии был расформирован батальон патрульно-постовой службы, который, по его данным, 26 марта отказался разгонять протестующих в Магасе. Ахильгов сообщил об увольнении 19 сотрудников. 30 марта МВД Ингушетии на своем сайте подтвердило расформирование отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по административной границе. 13 полицейских в Ингушетии, уволенных после митинга в Магасе за отказ применить силу к активистам, были обвинены в неисполнении приказа. Силовики пытались добиться восстановления на службе, но суд отказал им. Против нескольких сотрудников полиции были возбуждены дела о превышении должностных полномочий и отказе исполнять приказ.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".