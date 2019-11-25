Адвокат Саутиевой сообщил о ее переводе в Ессентуки

25 ноября 2019, 19:44

Билан Дзугаев, адвокат ингушской активистки Зарифы Саутиевой счел неправомерным ее перевод в Ессентукский ИВС.

Как писал "Кавказский узел", Саутиева была задержана 12 июля, и с 15 июля находилась под арестом в Нальчике, ей предъявлено обвинение в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. 9 сентября суд в Ессентуках продлил до 11 декабря срок ареста активистки, отказавшись освободить ее под залог. С конца сентября в соцсетях проводится флешмоб в ее поддержку - пользователи публикуют видеообращения с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой. Дзугаев ранее заявил, что 10 и 11 октября к Саутиевой в СИЗО не был допущен ее другой адвокат Фатима Урусова. 16 октября Дзугаев сообщил, что активистка переведена из СИЗО Нальчика в изолятор временного содержания.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам, сообщил 25 июля Правозащитный центр "Мемориал", который признал ее политзаключенной.

Билан Дзугаев сообщил сегодня, что Саутиеву внезапно перевели в Ессентукский ИВС. При этом следователи не уведомили предварительно защиту, что обязаны были сделать по закону, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Возможность перевода в другое место предусматривается только в двух случаях - при продлении сроков содержания и при проведении следственных действий. Но на продление вывозят обычно за несколько дней, а сейчас осталось еще две недели, а ни о каких следственных действиях следователи не заявляли. Самое плохое то, что Зарифе Саутиевой не сообщили, что ее везут на длительный срок и ей даже не дали взять с собой теплые вещи. В Ессентукском ИВС просто нет условий для длительного пребывания, и женщине там крайне тяжело находиться", - заявил Дзугаев.

Он напомнил, что "сама перевозка в автозаках на сотни километров часто служит источником страданий, а ЕСПЧ фактически приравнял такую перевозку к пыткам".

Дзугаев также заявил, что планирует в ближайшее время встретиться с Саутиевой и подать жалобу на ее неправомерное перемещение. "Кроме того, я обратился к Уполномоченному по правам человеку по Республике Ингушетия, чтобы он лично или через других лиц ознакомился с условиями содержания Саутиевой в ИВС Ессентуков", - сказал адвокат.

Аресты активистов начались в Ингушетии в апреле. Им предъявляют обвинения в связи со столкновениями в Магасе, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили 27 марта акцию протеста. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. ПЦ "Мемориал", помимо Саутиевой, признал политзаключенными Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".