Зарифа Саутиева. Фото: Пресс-служба Ассоциации музеев памяти http://memorymuseums.ru/seminar/2017

17 октября 2019, 07:30

Саутиева переведена в изолятор временного содержания

Активистка Зарифа Саутиева переведена из СИЗО Нальчика в изолятор временного содержания, сообщил ее защитник Билан Дзугаев.

Как информировал  "Кавказский узел", Саутиева была задержана 12 июля, и с 15 июля находится под арестом в Нальчике, ей предъявлено обвинение в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. 9 сентября суд в Ессентуках продлил до 11 декабря срок ареста активистки, отказавшись освободить ее под залог. С конца сентября в соцсетях проводится флешмоб в ее поддержку - пользователи публикуют видеообращения с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой. Дзугаев ранее сообщил, что 10 и 11 октября к Саутиевой в СИЗО не был допущен ее другой адвокат Фатима Урусова.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам, сообщил 25 июля Правозащитный центр "Мемориал", который признал ее политзаключенной.

Скриншот сообщения Билана Дзугаева в Telegram-канале "Дорога в Нальчик". https://t.me/bilandz/201"Зарифу Саутиеву и других фигурантов-"лидеров" сегодня [16 октября] перевели из СИЗО в ИВС Нальчика. Возможно, для направления в дальнейшем на назначенную ранее психиатрическую экспертизу", - написал 16 октября адвокат активистки Билан Дзугаев в своем Telegram-канале "Дорога в Нальчик".

Арестованным активистам в дополнение к ранее проведенным назначены новые экспертизы на выявление "лидерских качеств", уточняется сегодня, 17 октября, в Telegram-канале "ФортангаORG".Скриншот сообщения в Telegram-канале "ФортангаORG". https://t.me/FortangaORG/4824

В поддержку Зарифы Саутиевой выступил политик, президент общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман, заявив о ее невиновности.

"Зарифу Саутиеву, солидную, состоявшуюся сорокалетнюю женщину держат в тюрьме за то, что во время митинга она призывала сограждан не применять силу. Ее обвиняют во всех смертных грехах... Важно то, что она ни в чем не виновата", - написал он на своей странице в Facebook.

Сообщений относительно перевода Саутиевой из СИЗО в ИВС на сайтах республиканских управлений ФСИН, Следственного комитета и МВД по данным на 07.20 мск 17 октября не было.

Аресты активистов начались в Ингушетии в апреле. Им предъявляют обвинения в связи со столкновениями в Магасе, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили 27 марта акцию протеста. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. ПЦ "Мемориал", помимо Саутиевой, признал политзаключенными Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита Зарифы Саутиевой заявила о нарушении ее прав", "Адвокаты обжаловали запрет видеться с ингушскими активистами в СИЗО", ""Кавказский узел": 96 активистов подверглись преследованию после последнего митинга в Ингушетии".

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