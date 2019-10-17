Саутиева переведена в изолятор временного содержания

17 октября 2019, 07:30

Активистка Зарифа Саутиева переведена из СИЗО Нальчика в изолятор временного содержания, сообщил ее защитник Билан Дзугаев.

Как информировал "Кавказский узел", Саутиева была задержана 12 июля, и с 15 июля находится под арестом в Нальчике, ей предъявлено обвинение в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. 9 сентября суд в Ессентуках продлил до 11 декабря срок ареста активистки, отказавшись освободить ее под залог. С конца сентября в соцсетях проводится флешмоб в ее поддержку - пользователи публикуют видеообращения с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой. Дзугаев ранее сообщил, что 10 и 11 октября к Саутиевой в СИЗО не был допущен ее другой адвокат Фатима Урусова.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам, сообщил 25 июля Правозащитный центр "Мемориал", который признал ее политзаключенной.

"Зарифу Саутиеву и других фигурантов-"лидеров" сегодня [16 октября] перевели из СИЗО в ИВС Нальчика. Возможно, для направления в дальнейшем на назначенную ранее психиатрическую экспертизу", - написал 16 октября адвокат активистки Билан Дзугаев в своем Telegram-канале "Дорога в Нальчик".

Арестованным активистам в дополнение к ранее проведенным назначены новые экспертизы на выявление "лидерских качеств", уточняется сегодня, 17 октября, в Telegram-канале "ФортангаORG".

В поддержку Зарифы Саутиевой выступил политик, президент общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман, заявив о ее невиновности.

"Зарифу Саутиеву, солидную, состоявшуюся сорокалетнюю женщину держат в тюрьме за то, что во время митинга она призывала сограждан не применять силу. Ее обвиняют во всех смертных грехах... Важно то, что она ни в чем не виновата", - написал он на своей странице в Facebook.

Сообщений относительно перевода Саутиевой из СИЗО в ИВС на сайтах республиканских управлений ФСИН, Следственного комитета и МВД по данным на 07.20 мск 17 октября не было.