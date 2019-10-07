Скриншот видео с совещания ДЦМ Ингушетии 7 октября 2019 года, https://vk.com/wall-86608608_1423

07 октября 2019, 21:10

Духовный центр мусульман Ингушетии потребовал освободить политзаключенных

Власти должны освободить арестованных противников соглашения о границе, заявил Духовный центр мусульман Ингушетии. В муфтияте подтвердили, что обжалуют решение суда о ликвидации организации.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 сентября Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста о ликвидации и исключении из Единого госреестра юридических лиц Духовного центра мусульман. Решение суда будет обжаловано, заверили представители муфтията.

Духовный центр играет заметную роль в жизни общества, а требование закрыть его связано с тем, что муфтият находился в оппозиции к властям, предположили жители республики. Так, в 2016 году прежний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе конфликта с ДЦМ объявил о его роспуске и ликвидации как общественной организации. В мае 2018 года муфтият ответил на это отрешением Евкурова от мусульманской общины. 

На сегодняшнем совещании Духовного центра мусульман Ингушетии, на которое собрались имамы с разных концов республики, муфтий Абдурохман-хаджи Мартазанов подтвердил намерение обжаловать решение суда о ликвидации организации. "Алимы же будут работать в прежнем режиме вне зависимости от регистрации в Минюсте", - добавил муфтий.

От имени имамов и верующих муфтий призвал власти отпустить политзаключенных, в том числе Зарифу Саутиеву, говорится в публикации на странице ДЦМ в соцсети "ВКонтакте".

Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Это вызвало общественный резонанс не только в Ингушетии. В ее поддержку выступали также черкесские активистки в Кабардино-Балкарии, а 27 сентября в Санкт-Петербурге местная активистка Марина Кен провела пикет, требуя освободить ингушских активистов, в том числе Зарифу Саутиеву. 29 сентября в многотысячном митинге в Москве приняли участие представители ингушской общины столицы с плакатами "Свободу Зарифе Саутиевой!" В социальных сетях только за четыре дня опубликовано более тысячи постов и видеообращений с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой. К акции присоединились известные спортсмены, писатели и артисты.

Напомним, что подписанное осенью 2018 года соглашение по вопросу установления границы между Ингушетией и Чечней вызвало массовые акции протеста. Новая фаза протестов прошла в конце марта 2019 года. Согласно подсчетам "Кавказского узла", после этого преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Информация об этих событиях отслеживается в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Протесты в Магасе нашли отклик на Кавказе", "Власти Чечни объявили закон о границе с Ингушетией вступившим в силу", "Протестующие установили палаточный городок в центре Магаса".

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