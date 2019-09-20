Верующие во время молитвы. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

20 сентября 2019, 13:29

Жители Ингушетии указали на политическую подоплеку ликвидации муфтията

Духовный центр мусульман Ингушетии намерен обжаловать постановление суда о ликвидации, заявили представители муфтията. Духовный центр играет заметную роль в жизни общества, а требование закрыть его связано с тем, что муфтият находился в оппозиции к властям, предположили жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста о ликвидации и исключении из Единого госреестра юридических лиц Духовного центра мусульман. Решение суда не остановит работу имамов и алимов, заверил представитель духовенства.

1 марта 2017 года Верховный суд Ингушетии приступил к рассмотрению иска Минюста о ликвидации общественной организации "Духовный центр мусульман Ингушетии" в связи с нарушением законодательства о некоммерческих организациях. 15 сентября 2017 года стало известно, что Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии в связи с устранением нарушений.

Муфтият решил обжаловать решение суда

Согласно уставу муфтията, после того, как решение суда вступает в силу, созывается всеобщее собрание (меджлис), которое либо объявляет о ликвидации муфтията, либо выносит иное решение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов.

"Мы намерены обжаловать решение Верховного суда. Этим вопросом занимается наш адвокат. А так, как работали, так и будем работать. Даже если будет принято окончательное решение о ликвидации ДЦМ, мы сменим вывеску, уберем печати, у нас не будет бланков с символикой ДЦМ Ингушетии. Но работа муфтията как консолидирующего органа мусульман Ингушетии будет продолжаться, как и ранее. Никаких кадровых перестановок делать не будем. То, что ДЦМ ликвидирован, вызвало у имамов, прихожан негативную реакцию, однако никаких сходов, митингов, пикетов не было. Работаем в прежнем режиме", – подчеркнул он 19 сентября.

Решение о ликвидации духовного центра мусульман могло быть связано в найденными ранее недостатками, предположил муфтий. "Было заключено мировое соглашение между муфтиятом и министерством юстиции, и там были определены вопросы, которые ДЦМ необходимо было устранить до конца 2018 года. Мы все эти недостатки, которые были указаны в мировом соглашении, устранили все, до единого пункта. Казалось бы, вопрос исчерпан. Однако у Минюста республики возникли новые претензии к муфтияту. Были найдены недостатки, которые были допущены еще в 1996 году. За десятки лет дотошных проверок на эти недоработки никто не обращал внимания. Их обнаружили лишь в этом году, когда назрела, видимо, необходимость принять решение о ликвидации ДЦП", – подчеркнул Абдурахман Мартазанов.

Абдурахмана Мартазанова Совет алимов и имамы выбрали председателем Духовного центра мусульман 17 июля, после того как Иса Хамхоев, возглавлявший муфтият с 2004 года, покинул должность. В 2016 году конфликт Хамхоева с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым привел к тому, что Евкуров объявил о роспуске муфтията Ингушетии и его ликвидации как общественной организации. Священнослужители в ответ пригрозили Евкурову шариатским судом. В мае 2018 года муфтият постановил отрешить Евкурова от мусульманской общины, обвинив его в притеснении духовенства. В июле 2019 года Юнус-Бек Евкуров перешел на работу в Минобороны России.

Минюст Ингушетии относится к муфтияту предвзято, предположил член ДЦМ Харон Торшхоев. "Находят какие-то мелкие нарушения. То в печати плохо отпечатывается неясная буква, то непонятная символика. Еще в 2016 году были найдены какие-то нарушения, вплоть до грамматических ошибок. Мы должны были это все исправить на съезде мусульман. В 2018 году мы провели съезд, согласовывая с Минюстом все этапы подготовки и проведения съезда до мельчайших подробностей: выбирали делегатов, все это делали протокольно, четко выполняя весь механизм проведения съезда, потому что мы знали, что к действиям муфтията пристальное внимание. Мы потому и делали все точно по инструкции, чтобы придраться было не к чему", – рассказал Торшхоев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Минюст все же признал съезд нелегитимным, сославшись на то, что в резолюции съезда есть "политическая огласка". "Которая заключалась в том, что весь ингушский народ не согласен с определением границ. Мы так и указали в резолюции съезда, что мы от имени мусульман республики Ингушетия просим руководство страны сохранить целостность нашей республики. И с того самого момента нам накручивают все новые и новые нарушения. Во время судебного заседания судья неоднократно предлагал представителю Минюста заключить мировое соглашение с нами, но Минюст отказался ", – сказал член муфтията.

Осенью 2018 года соглашение Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками вызвало массовые акции протеста. Жители Ингушетии обвинили главу республики в передаче части ингушских земель Чечне. Новая фаза протестов началась 26 марта 2019 года, и уже на следующий день силовики впервые применили силу против протестующих, которые начали требовать отставки главы республики, говорится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Решение суда напомнило о конфликте Евкурова с Хамхоевым

На очередном собрании старейшин тейпа Аушевых собравшиеся рассказали, что не ожидали решения ВС Ингушетии в пользу Минюста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета тейпа Ахмед-Башир Аушев. "Конечно, люди были очень недовольны, и слова в адрес тех, кто способствовал принятию такого решения, звучали довольно резкие. Что такое для нас муфтият? Это консолидирующий орган, где решались спорные вопросы, где принимались важные решения, касающиеся жизни мусульман республики", – сказал Ахмед-Башир Аушев.

Согласно статье 14 Конституции РФ, религиозные объединения "отделены от государства и равны перед законом", напомнил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. По его предположению, решение в пользу Минюста Ингушетии противоречит этому принципу. "К сожалению, в нашей стране этих нарушений – от Улан-Удэ до центра Москвы – не счесть. Распускать муфтият – это глупость власти. И, тем не менее, это делают, ломают через колено", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко, предположив, что это решение суда может вызвать протесты у жителей республики.

Юрист правозащитной организации "Машр" Руслан Муцольгов усмотрел в ликвидации ДЦМ политическую подоплеку. "Это преследование духовенства, автором которого был еще Евкуров", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Муцольгов.

Однако, по его словам, конфликт главы республики с Исой Хамхоевым изначально не был конфликтом власти с муфтиятом. "В этот конфликт были втянуты имамы, которые поддержали действующего муфтия. Отголоски этого конфликта мы видим сегодня в решении Верховного суда, ведь иск Минюста о ликвидации муфтията был подан в июне, когда главой Ингушетии был еще Юнус-Бек Евкуров. По закону религия неподконктрольна государству, но на деле получается все наоборот. Ликвидация ДЦМ – реакция властей на то, что муфтият поддержал сторону народа в части сохранения целостности республики", – сказал Муцольгов.

Ликвидация муфтията как юрлица не отменяет факта объединения верующих, подчеркнул он. "Есть регистрация или нет у религиозного объединения, духовных лидеров, они все равно будут продолжать работать. Лучше для народа и спокойнее для власти, если они будут работать в правовом поле, на законных основаниях", – пояснил Руслан Муцольгов.

Жители Ингушетии указали на роль ДЦМ в регулировании бытовых конфликтов

Информация о том, что ДЦМ планируется юридически ликвидировать, поступила из близкого окружения Евкурова примерно в апреле-мае, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев. "Кроме того, собеседник был убежден, что будет задержан вместе со всеми и тогдашний муфтий [Иса Хамхоев]. Связано это, конечно же, было с твердой позицией муфтията относительно протестного движения – муфтий и имамы его решительно поддержали", – рассказал Муса Абадиев.

По его мнению, после юридической ликвидации муфтият лишь не сможет заниматься организацией хаджа и иметь в своем официальном подчинении образовательные учреждения. Ликвидация ДЦМ негативно скажется на стабильности в регионе, предположил Абадиев. "Помимо просветительской работы, муфтият разрешает огромное количество конфликтов, в том числе и семейных, снимая тем самым большую нагрузку с правоохранительных органов", – сказал Муса Абадиев.

Религиозный центр мусульман в республике необходим, считает член Ингушского комитета национального единства Анжела Матиева. "Неважно, как он будет называться – духовное управление мусульман или духовный центр, это не главное. Но та работы, которую делает муфтият, необходима. Муфтият регулирует религиозную жизнь общества. Есть вопросы, которые женщина может решить только с помощью этой религиозной организации. Чтобы решили вопрос по справедливости, женщины идут в муфтият", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Анжела Матиева.

В частности, по ее словам, в республике теперь порицается практика похищения невест. "Теперь, если парень пытался украсть невесту, он штрафуется на двести тысяч [рублей], а его помощник – на сто тысяч. Так решил муфтият", – пояснила Матиева.

Жительница Ингушетии Радима рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с помощью муфтията смогла сохранить семью. "В республике найти работу трудно. А тут двоюродный брат мужа предложил ему работу в строительной бригаде на Ставрополье. Вначале все было нормально, приезжал почти каждые выходные, занимался с детьми, их у нас четверо. А потом стала замечать, что приезжает он нетрезвый. Прошло время, и если раньше он только приезжал навеселе, то потом стал употреблять спиртное и дома", – рассказала Радима.

По ее словам, соседка предложила ей обратиться в муфтият, но она решилась на это не сразу. "Боялась, что, если муж узнает, что я ходила в муфтият, устроит мне скандал. Не знаю, говорили ли там с ним по поводу пьянки или нет, но перестал пьяным приезжать, а потом из муфтията пришел парень, сказал, чтобы муж, как приедет, зашел в муфтият. Оказалось, они нашли ему работу здесь, дома", – поделилась своей историей жительница республики.

Примечание:

"Совет тейпов Ингушетии обжалует решение Минюста", "Сторонники Ахмеда Барахоева в день его рождения вывесили баннеры в центре Москвы", "Митинг в поддержку ингушских активистов собрал в Париже 30 человек".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 сентября 2019, 12:29

  • "Анжи" открестился от задержанного Махи Идрисова

    Махи Идрисов, у которого при обыске был найден арсенал, никогда не работал в "Анжи", отреагировал футбольный клуб на сообщение МВД по Дагестану о том, что Идрисов, хвалившийся дружбой с Кадыровым, ранее был вице-президентом клуба.

20 сентября 2019, 10:26

20 сентября 2019, 09:18

20 сентября 2019, 07:59

  • 2 Власти Чечни решились переименовать Сунженский район после соглашения о границе с Ингушетией

    Власти Сунженского района Чечни предложили переименовать его в Серноводский. Переименование Сунженского района Чечни станет логичным продолжением соглашения об установлении границ с Ингушетией, полагает кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Само название Сунженского района подогревало опасения ингушских активистов, считающих, что соглашение о границах привело к утрате республикой своих территорий, считает историк Зураб Гаджиев.

20 сентября 2019, 07:36

  • Потерпевшие по делу Колченко отказались от признания ущерба

    Допрошенные в суде санитары рассказали 19 сентября, что передавали часть премий руководителю Волгоградского патологоанатомического бюро Вадиму Колченко, но отказались признать это материальным ущербом. В ранних показаниях свидетели ущерб признавали, обратил внимание прокурор. Адвокат Колченко заявила, что деньги, которые брал ее подзащитный, не являются взяткой.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи