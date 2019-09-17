Минюст Ингушетии добился ликвидации Духовного центра мусульман

17 сентября 2019, 01:57

Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста о ликвидации муфтията. Решение о ликвидации не остановит работу имамов и алимов, сообщил представитель духовенства республики.

Как писал "Кавказский узел", в июне силовики провели выемку документов в муфтияте Ингушетии, а также обыски в домах стоявшего на тот момент во главе муфтията Исы Хамхоева, его брата Мусы и кадия (шариатского судьи) Ингушетии Абдурахмана Мартазанова. Активист Муса Абадиев рассказал, что Иса Хамхоев и Абдурахман Мартазанов после этого были доставлены в Следственный комитет, где следователи допрашивали их несколько часов, после чего отпустили. 2 июля имамы Ингушетии обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность обысков в муфтияте республики и в доме муфтия Исы Хамхоева.

Верховный суд Ингушетии рассмотрел иск регионального министерства юстиции о ликвидации и исключении из Единого госреестра юридических лиц Духовного центра мусульман (ДЦМ, муфтията). Суд удовлетворил административное исковое заявление, постановив ликвидировать центр и исключить его из ЕГРЮЛ, пишет 16 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение о ликвидации муфтията будет обжаловано в вышестоящей инстанции, сообщил "Интерфаксу" представитель духовенства Ингушетии. Он также добавил, что решение не остановить работу алимов, имамов мечетей, богословов, которые будут трудиться "с полной отдачей и в том же режиме".

Напомним также, что бывший глава республики Юнус-Бек Евкуров объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом. В мае 2018 года ингушский муфтият постановил отрешить Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников "Духовного центра мусульман Ингушетии" и имамов в республике.