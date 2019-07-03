Собрание представителей духовенства Ингушетии. Фото: пресс-служба муфтията Ингушетии http://muftiyatri.ru/wp-content/uploads/2019/01/WhatsApp-Image-2019-01-14-at-18.08.00.jpeg

03 июля 2019, 06:30

Ингушские имамы призвали Чайку оценить законность обысков в муфтияте

Имамы Ингушетии обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность обысков в муфтияте республики и в доме муфтия Исы Хамхоева, а также многочасовых допросов религиозных деятелей.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июня стало известно, что силовики проводят выемку документов в муфтияте Ингушетии и обыски в домах муфтия ДУМ Исы Хамхоева, его брата Мусы, а также кадия (шариатского судьи) Ингушетии Абдурахмана Мартазанова. По словам активиста Мусы Абадиева, Иса Хамхоев и Абдурахман Мартазанов в тот же день были доставлены в Следственный комитет, где следовали допрашивали их несколько часов, после чего отпустили.

Имамы населенных пунктов Ингушетии и члены совета алимов обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить правомерность обысков в муфтияте республики, домах муфтия Исы Хамхоева и кадия Абдурахмана Мартазанова, а также их многочасовых допросов, пишет 2 июля со ссылкой на пресс-службу ингушского муфтията "Интерфакс-Религия".

Скриншот заявления имамов Ингушетии на странице Духовного центра мусульман Ингушетии в Facebook"Беспрецедентными по своей сути являются факты проведения обысков в домах у этих всеми уважаемых в Республике Ингушетия людей... в помещениях Духовного центра мусульман и кадията Республики Ингушетия... Просим вас провести проверку законности проведения обысков и других действий в отношении вышеуказанных лиц и организаций и при выявлении нарушений законов привлечь виновных к установленной законом ответственности", - говорится в заявлении имамов и представителей мусульманской уммы республики, опубликованном 2 июля на странице муфтията в Facebook.

Информация о поступлении и ходе рассмотрения заявления имамов в Генпрокуратуре России не поступала. Сообщений об этом на сайте ведомства по данным на 06.29 мск 3 июля не было. 

Ранее руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов связывал обыски в доме Исы Хамхоева с противостоянием муфтия и Юнус-Бека Евкурова, который на тот момент возглавлял республику.

"Кавказский узел" сообщал о противостоянии Евкурова с муфтиятом Ингушетии. Евкуров на посту главы республики объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом. В мае 2018 года ингушский муфтият постановил отрешить Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников "Духовного центра мусульман Ингушетии" и имамов в республике.

Напомним, об обыске у муфтия Исы Хамхоева также сообщалось 3 апреля, когда в республике начались задержания ингушских активистов, участвовавших в акциях протеста.

2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней были задержаны 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Сторонники Ахмеда Барахоева в день его рождения вывесили баннеры в центре Москвы", "Малсаг Ужахов арестован на два месяца", "Митинг в поддержку ингушских активистов собрал в Париже 30 человек".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 июля 2019, 09:31

03 июля 2019, 08:06

  • "Мемориал" рассказал о работе с делами ингушских оппозиционеров

    Правозащитный центр "Мемориал" продолжает изучать дела активистов, арестованных после мартовских митингов в Магасе. Список ингушских политзаключенных пополнится именами других оппозиционеров, если обвинение не имеет убедительных доказательств против них, рассказали представители "Мемориала".

03 июля 2019, 07:19

  • Авиарейсы из Ростова-на-Дону в Баку отменены

    Перевозчик "ИрАэро" за несколько дней до начала авиасообщения между Ростовом-на-Дону и Баку отменил анонсированные рейсы из-за низкого спроса на билеты. Тем, кто уже оплатил перелет, деньги будут возвращены, заверили в компании.

03 июля 2019, 05:59

03 июля 2019, 05:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Справочник

Все справки