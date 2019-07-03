Ингушские имамы призвали Чайку оценить законность обысков в муфтияте

03 июля 2019, 06:30

Имамы Ингушетии обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность обысков в муфтияте республики и в доме муфтия Исы Хамхоева, а также многочасовых допросов религиозных деятелей.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июня стало известно, что силовики проводят выемку документов в муфтияте Ингушетии и обыски в домах муфтия ДУМ Исы Хамхоева, его брата Мусы, а также кадия (шариатского судьи) Ингушетии Абдурахмана Мартазанова. По словам активиста Мусы Абадиева, Иса Хамхоев и Абдурахман Мартазанов в тот же день были доставлены в Следственный комитет, где следовали допрашивали их несколько часов, после чего отпустили.

Имамы населенных пунктов Ингушетии и члены совета алимов обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить правомерность обысков в муфтияте республики, домах муфтия Исы Хамхоева и кадия Абдурахмана Мартазанова, а также их многочасовых допросов, пишет 2 июля со ссылкой на пресс-службу ингушского муфтията "Интерфакс-Религия".

"Беспрецедентными по своей сути являются факты проведения обысков в домах у этих всеми уважаемых в Республике Ингушетия людей... в помещениях Духовного центра мусульман и кадията Республики Ингушетия... Просим вас провести проверку законности проведения обысков и других действий в отношении вышеуказанных лиц и организаций и при выявлении нарушений законов привлечь виновных к установленной законом ответственности", - говорится в заявлении имамов и представителей мусульманской уммы республики, опубликованном 2 июля на странице муфтията в Facebook.

Информация о поступлении и ходе рассмотрения заявления имамов в Генпрокуратуре России не поступала. Сообщений об этом на сайте ведомства по данным на 06.29 мск 3 июля не было.

Ранее руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов связывал обыски в доме Исы Хамхоева с противостоянием муфтия и Юнус-Бека Евкурова, который на тот момент возглавлял республику.

"Кавказский узел" сообщал о противостоянии Евкурова с муфтиятом Ингушетии. Евкуров на посту главы республики объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом. В мае 2018 года ингушский муфтият постановил отрешить Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников "Духовного центра мусульман Ингушетии" и имамов в республике.

Напомним, об обыске у муфтия Исы Хамхоева также сообщалось 3 апреля, когда в республике начались задержания ингушских активистов, участвовавших в акциях протеста.

2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней были задержаны 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".