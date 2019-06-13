муфтий Иса Хамхоев. Фото кадр видео Духовный центр мусульман Ингушетии https://vk.com/club86608608?w=wall-86608608_1364

13 июня 2019, 08:33

Муфтий Ингушетии рассказал о своем допросе в Следкоме

Следователи 11 июня несколько часов допрашивали муфтия Ингушетии Ису Хамхоева и кадия Абдурахмана Мартазанова, а затем отпустили их, после чего Хамхоев прокомментировал допрос в видеообращении.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня стало известно, что силовики проводят выемку документов в муфтияте Ингушетии и обыски в домах муфтия ДУМ Исы Хамхоева, его брата Мусы, а также кадия (шариатского судьи) Ингушетии Абдурахмана Мартазанова.

По данным сотрудника ДУМ Ингушетии, Ису Хамхоева доставили в здание управления Следственного комитета, сообщило вечером 11 июня РБК.

Эту информацию подтвердил 11 июня активист Муса Абадиев. "Муфтий Иса Хамхоев и кадий Абдурахман Мартазанов доставлены в Следственный комитет в Магасе", - сообщил он на своей странице в Facebook.

В ночь на 12 июня Муса Абадиев опубликовал в Facebook информацию о том, что следователи отпустили Хамхоева и Мартазанова. "И.Хамхоев покинул здание Следственного комитета после 7-часового допроса. За несколько часов до этого был отпущен и кадий А.Мартазанов после 5-часового допроса. Перед зданием СК их все это время ждали неравнодушные граждане Ингушетии. Прикомандированных следователей в большей степени интересовала работа шариатского суда и степень его влияния на работу органов государственной власти", - написал активист.

Иса Хамхоев 12 июня опубликовал в соцсети "Вконтакте" видеообращение по поводу "обысков и допросов". "Ко мне и к Абдурахману кади с обысками приходили, допрашивали. Сейчас мы дома, мы отвечали на вопросы, которые нам задавали. Без вреда, мы пришли домой", - говорится в видеообращении, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Хамхоева, ингушских активистов наказывают из-за того, что они требуют справедливости и говорят правду.

Управление СКР по Ингушетии пока не опубликовало на своем сайте информацию о допросах богословов.

Ранее руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов связал обыски в доме Хамхоева с противостоянием главы Ингушетии Евкурова и муфтия.

"Кавказский узел" ранее писал о противостоянии Евкурова с муфтиятом Ингушетии. Глава республики объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом. В мае 2018 года ингушский муфтият постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников «Духовного центра мусульман Ингушетии» и имамов в регионе.

Напомним, об обыске у муфтия Исы Хамхоева также сообщалось 3 апреля, когда в Ингушетии начались задержания ингушских активистов, участвовавших в акциях протеста.

2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Барах Чемурзиев потребовал перевода арестованных активистов из Нальчика в Ингушетию", "Мальсагову продлен срок содержания под стражей", "Конфронтация с муфтиями Кавказа напомнила о сильных позициях Хамхоева в Ингушетии".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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