Силовики начали обыск в муфтияте Ингушетии и дома у Хамхоева

11 июня 2019, 18:01

Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в Духовном центре мусульман Ингушетии, сообщил информированный источник. По данным журналистки Изабеллы Евлоевой, обыски также проводятся в доме муфтия Исы Хамхоева.

Как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Изабелла Евлоева, в Назрани силовики сегодня проводят обыски в доме муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии Исы Хамхоева, его брата Мусы, а также кадия Абдурахмана Мартазанова. Она отметила, что получила эту информацию от одного из родственников муфтия.

Евлоева уточнила, что Муса Хамхоев до недавнего времени владел рынком в Назрани, который был закрыт.

Эти обыски Изабелла Евлоева связала с давлением на участников протестного движения в Ингушетии. «Кажется, уже никого не осталось из активистов и лидеров протеста, в чей дом не ступил сапог силовика», - написала на своей странице в Facebook журналистка.

В муфтияте Ингушетии корреспонденту «Кавказского узла» ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не смогли, заявив, что не знают об обысках. Пресс-секретарь ДУМ Ингушетии Адам Мержоев оказался недоступен для комментариев.

При этом, по данным информированного источника, на которого ссылается "Интерфакс", правоохранители пришли с обыском в Духовный центр мусульман Ингушетии.

"Сотрудники силовых структур проверяют документацию в муфтияте республики. На время проведения мероприятий территория духовного центра оцеплена", - рассказал источник.

Он отметил, что мероприятия проводит не местная полиция, а прикомандированные из другого региона России сотрудники правоохранительных органов. На каком основании проверяется религиозная организация, источник не уточнил.

О том, что муфтият Ингушетии оцеплен силовиками, говорится и в одном из сегодняшних сообщений на странице "ФортангаORG" в Facebook.

В другом сообщении на этой же странице рассказывается об обыске в доме у муфтия Исы Хамхоева, его родного брата Мусы Хамхоева, а также в доме у кадия (шариатского судьи) Ингушетии Абдурахмана Мартазанова.

«Обыски проходят по классическому сценарию: силовики, бронетехника, оцепление», - отмечается в сообщении.

Руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов связал сегодняшние обыски с противостоянием главы Ингушетии Евкурова и муфтия Хамхоева.

"Я думаю, это связано с противостоянием главы Ингушетии Евкурова и муфтия Хамхоева. Все это время руководство республики пыталось возложить ответственность за протесты против решения о границах между Чечней и Ингушетией на муфтия Хамхоева", - заявил Магомед Муцольгов, слова которого приводит издание "Кавказ.Реалии".

Правозащитник напомнил при этом, что противостояние руководства Ингушетии и Хамхоева продолжается несколько лет.

"Кавказский узел" ранее писал о противостоянии Евкурова с муфтиятом Ингушетии. Глава республики объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом. В мае 2018 года ингушский муфтият постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников «Духовного центра мусульман Ингушетии» и имамов в регионе.

Информации об обысках на сайте Главного управления МВД России по Ингушетии, по данным на 18.00 мск 11 июня, нет.

Напомним, об обыске у муфтия Исы Хамхоева также сообщалось 3 апреля, когда в Ингушетии начались задержания ингушских активистов, участвовавших в акциях протеста.

2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".