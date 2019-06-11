Сотрудники силовых структур. Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 июня 2019, 18:01

Силовики начали обыск в муфтияте Ингушетии и дома у Хамхоева

Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в Духовном центре мусульман Ингушетии, сообщил информированный источник. По данным журналистки Изабеллы Евлоевой, обыски также проводятся в доме муфтия Исы Хамхоева.

Как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Изабелла Евлоева, в Назрани силовики сегодня проводят обыски в доме муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии Исы Хамхоева, его брата Мусы, а также кадия Абдурахмана Мартазанова. Она отметила, что получила эту информацию от одного из родственников муфтия.

Евлоева уточнила, что Муса Хамхоев до недавнего времени владел рынком в Назрани, который был закрыт.

Эти обыски Изабелла Евлоева связала с давлением на участников протестного движения в Ингушетии. «Кажется, уже никого не осталось из активистов и лидеров протеста, в чей дом не ступил сапог силовика», - написала на своей странице в Facebook журналистка.

В муфтияте Ингушетии корреспонденту «Кавказского узла» ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не смогли, заявив, что не знают об обысках. Пресс-секретарь ДУМ Ингушетии Адам Мержоев оказался недоступен для комментариев.

При этом, по данным информированного источника, на которого ссылается "Интерфакс", правоохранители пришли с обыском в Духовный центр мусульман Ингушетии.

"Сотрудники силовых структур проверяют документацию в муфтияте республики. На время проведения мероприятий территория духовного центра оцеплена", - рассказал источник.

Он отметил, что мероприятия проводит не местная полиция, а прикомандированные из другого региона России сотрудники правоохранительных органов. На каком основании проверяется религиозная организация, источник не уточнил.

О том, что муфтият Ингушетии оцеплен силовиками, говорится и в одном из сегодняшних сообщений  на странице "ФортангаORG" в Facebook. 

В другом сообщении на этой же странице рассказывается об обыске в доме у муфтия Исы Хамхоева, его родного брата Мусы Хамхоева, а также в доме у кадия (шариатского судьи) Ингушетии Абдурахмана Мартазанова.

«Обыски проходят по классическому сценарию: силовики, бронетехника, оцепление», - отмечается в сообщении.

Руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов связал сегодняшние обыски с противостоянием главы Ингушетии Евкурова и муфтия Хамхоева.

"Я думаю, это связано с противостоянием главы Ингушетии Евкурова и муфтия Хамхоева. Все это время руководство республики пыталось возложить ответственность за протесты против решения о границах между Чечней и Ингушетией на муфтия Хамхоева", - заявил Магомед Муцольгов, слова которого приводит издание "Кавказ.Реалии".

Правозащитник напомнил при этом, что противостояние руководства Ингушетии и Хамхоева продолжается несколько лет.

"Кавказский узел" ранее писал о противостоянии Евкурова с муфтиятом Ингушетии. Глава республики объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом. В мае 2018 года ингушский муфтият постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников «Духовного центра мусульман Ингушетии» и имамов в регионе.

Информации об обысках на сайте Главного управления МВД России по Ингушетии, по данным на 18.00 мск 11 июня, нет.

Напомним, об обыске у муфтия Исы Хамхоева также сообщалось 3 апреля, когда в Ингушетии начались задержания ингушских активистов, участвовавших в акциях протеста.

2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Мальсагову продлен срок содержания под стражей", "Барах Чемурзиев потребовал перевода арестованных активистов из Нальчика в Ингушетию", "Конфронтация с муфтиями Кавказа напомнила о сильных позициях Хамхоева в Ингушетии".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 июня 2019, 19:38

11 июня 2019, 17:37

  • Полиция решила закрыть дело Голунова

    Проведенные экспертизы не дали доказательств причастности журналиста "Медузы" Ивана Голунова к торговле наркотиками, сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, сообщил глава МВД России.

11 июня 2019, 17:08

11 июня 2019, 16:39

11 июня 2019, 16:09

  • Васильев выступил против односторонней передачи земель Чечне

    Установка чеченских дорожных знаков, вызвавшая недовольство жителей Кизлярского района, не связана с территориальными спорами, конфликт подогревается искусственно, заявил сегодня Владимир Васильев. Власти Шелковского района Чечни должны были предупредить об установке знаков на границе, считает руководитель администрации главы Дагестана Владимир Иванов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Архив новостей
Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии