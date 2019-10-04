Акция протеста сестер активистки Саутиевой. Скриншот с личной страницы https://www.facebook.com/photo.php?fbid=131201601548731&set=a.131201624882062&type=3&theater&_rdc=1&_rdr

04 октября 2019, 02:39

Сотни человек поддержали флешмоб в поддержку Зарифы Саутиевой

В социальных сетях за четыре дня опубликовано более тысячи постов и видеообращений с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой, к акции присоединились известные спортсмены, писатели и артисты. Активисты в Петербурге провели одиночные пикеты в поддержку Саутиевой и других ингушских политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева с 15 июля находится под арестом в Нальчике, ей предъявлено обвинение в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной. С конца сентября в соцсетях проводится флешмоб в ее поддержку - пользователи публикуют видеообращения с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой.

Арест Зарифы Саутиевой вызвал общественный резонанс не только в Ингушетии. В ее поддержку выступали также черкесские активистки в Кабардино-Балкарии, арестованные ингушские активисты и жители других городов. Так, 27 сентября в Санкт-Петербурге местная активистка Марина Кен провела пикет, требуя освободить ингушских активистов, в том числе Зарифу Саутиеву. 29 сентября в многотысячном митинге в Москве приняли участие представители ингушской общины столицы с плакатами: "Свободу Зарифе Саутиевой!"

Флешмоб в поддержку арестованной активистки поддержали олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев, чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Фатима Бокова, научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Танзила Чабиева, писатель и драматург Фарид Нагим, российский писатель и поэт Владимир Севриновский, дагестанские журналисты Светлана Анохина и Малик Бутаев, писатель Алиса Ганиева (Дагестан), активист черкесской организации «Хабзэ» Азамат Шорманов (Кабардино-Балкария) и другие.

Одним из последних обращение в поддержку ингушской оппозиционерки опубликовал петербургский политик, член федерального бюро партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

Видеообращение в поддержку Саутиевой появилось на странице Рыбакова в 22.59 мск 3 октября. Политик отметил, что лично был в Магасе в марте 2019 года и выступал на митинге по приглашению ингушского "Яблока". Говоря о Зарифе Саутиевой, он напомнил, что еще до ареста активистку уволили с должности заместителя директора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани.

"Свободу Зарифе Саутиевой! Свободу всем политзаключенным – сейчас под арестом находится 30 участников народного протеста в Ингушетии! Они должны быть освобождены и власть должна сесть с ними за стол переговоров и вместе обсуждать будущее Ингушетии, будущее России. Будущее без политических репрессий", - заявил Рыбаков.

Инициатором интернет-флешмоба в поддержку Зарифы Саутиевой стал Борис Кодзоев, говорится в сообщении, которое поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 30 сентября. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Видеообращение ингушских спортсменов Хасана и Хусейна Халмурзаевых опубликовано в Instagram Хасана Халмурзаева 2 октября. «Мы находимся на тренировочных сборах в Сочи. Хотели бы поддержать акцию об освобождении Зарифы Саутиевой и всех, кто незаконно оказался в этом положении», - сказал спортсмен на видео.

Список постов, опубликованных в Instagram с хэштегом #Свободу_Зарифе_СаутиевойОбращения в поддержку Саутиевой, записанные отдельными людьми и от имени тейпов, публикуются на странице "Фортанга.ORG" в Facebook. "Больше 1000 обращений с хештегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой опубликовано в сети", - говорится в сообщении паблика от 2 октября. По состоянию на 2.00 мск 4 октября только в Instagram под этим хэштегом опубликована 1 681 публикация.

Обращение Совета тейпов ингушского народа, опубликованное 2 октября зачитал заместитель председателя организации Ахмед-Башир Аушев. «Присоединяемся к акции об освобождении Зарифы Саутиевой и всех политзаключенных. Требуем освобождения этих людей, они не нанесли никакого ущерба. За 1944-й год никто не ответил, а то, что люди потребовали свою землю, посадили стариков», - заявил Аушев.

Заслуженный артист Ингушетии, актер и музыкант Умар Цуров посвятил Зарифе Саутиевой стихотворение. В нем есть слова: "Улицы, скверы, детей назовите // Именем этим, отлейте в граните // Если ты сможешь, сестренка, прости // Просто за то, что ты там, а не мы".

Флэшмоб поддерживают как простые жители Ингушетии, так и известные люди из разных регионов. «К акции присоединяются известные писатели, спортсмены, музыканты, общественные деятели», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» участник флэшмоба, адвокат Билан Дзугаев.

Следствие считает, что «Зарифа Саутиева испытывая ненависть к бывшему главу Ингушетии Евкурову, рано утром 27 марта способствовала тому, чтобы произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов», отметил адвокат.

«Следствие считает, что она в социальных сетях призывала людей приехать на место событий. Ни один из обвиняемых по данному делу, не сказал, что она призывала их к чему-то, или они видели какие-то ее обращения в интернете и приехали на площадь. Те из них, кто туда приехал, говорят, что сделали это по своему желанию. Все ингушские активисты, которые после митингов арестованы, написали из СИЗО коллективное письмо, в котором просят освободить Зарифу Саутиеву», - сказал Билан Дзугаев.

Инициатор акции Борис Кодзоев не ожидал такого результата.  Он отметил, что с каждым днем все больше людей присоединяется к акции. «Я думал, что будет намного меньше роликов. Надежды были, что люди активно подхватят, но такого результата я не предвидел. Я не ожидал, что наши известные спортсмены и другие представители интеллигенции присоединятся к акции: не потому что они не патриоты, а потому что все это время они предпочитали быть вне политики. Очень хорошо, что они участвуют во флэшмобе», - сказал Кодзоев корреспонденту «Кавказского узла».

Аресты активистов начались в Ингушетии в начале апреля. Им предъявляют обвинения в связи со столкновениями в Магасе, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили 27 марта акцию протеста. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Ингушская история протестов уникальна и для Северного Кавказа, и для России в целом, считает участник флэшмоба, журналист РИА «Дербент» Малик Бутаев. По словам журналиста, многие в Дагестане сочувствуют арестованным ингушским активистам.

«Аресты по политическим причинам стали общей тенденцией. Я считаю, что сегодня все более актуальным становится проявление общегражданской солидарности», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Петербургские активисты вышли на пикет в поддержку Саутиевой

Одиночные пикеты с требованием освобождения арестованных ингушских оппозиционеров прошли 3 октября в Санкт-Петербурге. В акции приняли участие не менее пяти человек.

Плакаты Елены Осиповой. Кадр видео Марины Кен https://www.facebook.com/marina.ken444/videos/2306142126107466/Одной из участниц пикетов стала 74-летняя петербургская художница Елена Осипова, которая сама рисует плакаты для своих акций. Она нарисовала два плаката: один с портретом Зарифы Саутиевой, другой с портретом Ахмеда Барахоева. Под каждым портретом была надпись "Свободу узникам совести!".

"Очень переживаем за Ингушетию. Люди сидят невинно, они являются настоящими патриотами Ингушетии. Этих людей необходимо освободить. Я не успела, но еще о других (арестованных ингушских активистах) сделаю плакаты", - сказала Осипова на видео, снятом и опубликованном в Facebook активисткой Мариной Кен.

Петербургские активисты начали проводить пикеты в поддержку ингушей еще осенью 2018 года, во время первой волны протестов в Магасе. На одной из акций 26 ноября девять пикетчиков были задержаны.

Пикетчица напомнила, что ингуши пережили две национальные трагедии: депортацию в 1944 году и осетино-ингушский конфликт в 1992 году. "Все мы знаем знаменитого поэта Али Хашагульгова. До сих пор он еще не издан, а он является мировой ценностью, республика может гордиться этим человеком! Очень талантливые люди там (в Ингушетии) живут", - отметила Елена Осипова.

"Надеюсь, эти плакаты найдут свое место в музее памяти жертв политических репрессий в Назрани. Низкий вам поклон", - написал под видео Башир Гайсанов.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе", "Защита убедила суд в Ставрополе дать слово Саутиевой".

Автор: Ася Капаева ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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