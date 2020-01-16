Резван Оздоев отказался признать вину в нападении на силовика

16 января 2020, 13:41

Ингушский активист Резван Оздоев на заседании суда в Железноводске не признал себя виновным в нападении на сотрудника Росгвардии во время митинга в марте 2019 года. Защита потребовала допросить засекреченного потерпевшего.

Как писал "Кавказский узел", родственники Резвана Оздоева, обвиняемого в нападении на силовика во время митинга в Магасе, пришли сегодня в Железноводский горсуд на заседание по его делу. Тётя подсудимого Фатима Оздоева рассказала, что после ареста племянника ею заинтересовался Центр "Э".

Резван Оздоев, ранее оштрафованный на 10 тысяч рублей по административному делу за участие в митинге 27 марта 2019 года, 13 мая того же года был задержан по уголовному делу о применении насилия к силовику.

Заседание суда по делу Оздоева, запланированное на 10.30 мск, началось лишь в 11.45 мск. Задержка была связана с несвоевременным выездом конвоя с подсудимым из СИЗО Пятигорска, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кязим Атабиев.

В зале суда присутствовали, кроме защитника и обвинителя, родственники подсудимого. Оздоева ввели в зал двое конвоиров. Проходя через холл суда, он обменялся с родственниками несколькими фразами на ингушском языке. Отец активиста Курейш Оздоев принял лекарство и вошёл в зал суда вслед за сыном, передал корреспондент "Кавказского узла".

До прихода судьи адвокат Атабиев спросил подзащитного об условиях содержания и о его здоровье. Резван Оздоев ответил, что жалоб у него нет. "Условия в СИЗО нормальные. Здоровье хорошее", - сказал подсудимый.

На заседании сотрудник прокуратуры зачитал обвинительное заключение. Согласно выводам следствия, утром 27 марта Резван Оздоев участвовал в несанкционированном митинге в Магасе и "имел преступный умысел" в отношении потерпевшего - сотрудника Росгвардии, имя которого засекречено. Оздоев, по версии следствия, попытался "воспрепятствовать служебной деятельности" силовика и бросил в него стул, задевший руку и ногу бойца Росгвардии. Потерпевший, согласно обвинительному заключению, "не получил телесных повреждений", но "испытал боль".

После этого судья поинтересовалась у Оздоева, понятно ли ему обвинение и согласен ли он с версией следствия. "Обвинение понятно. Виновным себя не признаю", - лаконично ответил Оздоев.

Защита категорически не согласна с обвинением, заявил суду адвокат Кязим Атабиев. "Свидетелей и потерпевшего прошу пригласить в суд. И почему он засекречен?" - сказал адвокат, отметив, что его подзащитный даст показания после опроса свидетелей.

Заседание продлилось 45 минут, следующее заседание судья назначила на 11.00 мск 27 января. Пообщаться с подсудимым в зале суда родственникам не позволили.

Суд отказался вернуть дело Оздоева в прокуратуру

Почти месяц назад, 18 декабря 2019 года, адвокат Атабиев подавал ходатайство о возвращении дела Оздоева прокурору, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Моего подзащитного не предупредили о том, что будет проводиться экспертиза. 30 сентября я обратился к следователю об исключении из материалов дела доказательств экспертизы и о необходимости вручения моему подзащитному обвинительного заключения. Но это ходатайство следователь утерял. В связи с этим я и попросил суд вернуть дело в прокуратуру для устранения препятствий рассмотрения судом. Моё ходатайство суд отклонил", - пояснил Кязим Атабиев.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Все арестованные находятся в соседних с Ингушетией регионах Северного Кавказа. Там же проходят заседания судов, регулярно продлевающих активистам сроки ареста.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" разместил в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".