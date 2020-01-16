Прокурор запросил для Магомеда Оздоева 1,5 года колонии

16 января 2020, 17:16

Представитель прокуратуры потребовал приговорить к лишению свободы Магомеда Оздоева, обвиняемого в нападении на силовиков во время митинга в Магасе. Активист оборонялся от сотрудников Росгвардии, настаивает защита.

Как писал "Кавказский узел", 9 января уроженец Сунжи Магомед Оздоев заявил суду, что во время митинга в Магасе не напал на трёх сотрудников Росгвардии из-за политических убеждений, а ответил на избиение дубинкой.

25 декабря 2019 года прокурор в суде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что Оздоев утром 27 марта принял участие в несанкционированном митинге в Магасе. По версии обвинения, при этом он испытывал "политическую вражду" к республиканским властям под религиозным влиянием организаторов митинга, "взывавших собравшихся к мужскому достоинству" и неподчинению требованиям полиции разойтись.

Сегодня в зале суда в Железноводске на заседании по делу Магомеда Оздоева присутствовали адвокат Хусейн Гулиев, сотрудник прокуратуры и семь родственников подсудимого, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Магомед Оздоев на здоровье не жалуется, рассказала перед судебным заседанием корреспонденту "Кавказского узла" жена подсудимого, инвалид третьей группы, мать четырёх малолетних детей Хеди Оздоева. "Хотим, чтобы этот процесс поскорее закончился и его освободили. Надеемся и на амнистию в честь Дня Победы", - сказала она.

Во время прений сторона обвинения продолжила настаивать на том, что подсудимый причинил боль трём потерпевшим, "испытывая политическую вражду к главе республики Евкурову" и действуя под влиянием "авторитета" организаторов митинга.

Магомед Оздоев и его защитник признали, что активист ударил потерпевших, но подчеркнули, что он совершил это без "политической составляющей". "Никакого влияния со стороны кого бы то ни было на меня не было", - добавил Магомед Оздоев.

Сотрудник прокуратуры запросил у суда наказание для Оздоева в виде 1,5 года колонии общего режима. Судья объявил перерыв и назначил оглашение приговора на 14.00 мск 23 января.

По делу Магомеда Оздоева прошло уже четыре судебных заседания, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Хусейн Гулиев. "В декабре я направил запрос на проведение медобследования моего подзащитного, так как у него несколько хронических заболеваний. Но ответа не получили до сих пор", - сказал он.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Все арестованные находятся в соседних с Ингушетией регионах Северного Кавказа. Там же проходят заседания судов, регулярно продлевающих активистам сроки ареста.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" опубликовал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".