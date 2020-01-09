Ингушский активист Магомед Оздоев отверг политические мотивы нападения на силовиков

09 января 2020, 21:19

Участник мартовского митинга в Магасе Магомед Оздоев заявил в суде, что напал на трёх сотрудников Росгвардии не из-за политических убеждений, а в ответ на избиение дубинкой.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2019 года суд в Железноводске продлил срок заключения под стражей Магомеду Оздоеву до 11 марта, несмотря на заявления защиты о бедственном положении его семьи. Родственники пожаловались, что не могут передать необходимые активисту лекарства в СИЗО. 25 декабря 2019 года суд начал рассматривать его дело и Оздоев признал, что напал на трёх сотрудников Росгвардии во время акции протеста. Жена и сестры не смогли пообщаться с Оздоевым в зале суда 25 декабря, поскольку конвой запретил им разговаривать.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Магомед Оздоев был задержан 21 июня, следствие изначально обвиняло его в применения насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти во время митинга в Магасе 27 марта, однако затем переквалифицировало действия активиста с части 2 на часть 1 статьи 318 УК России (применение насилия, неопасного для жизни).

9 января состоялось судебное заседание по делу Оздоева, в зале суда присутствовал сотрудник прокуратуры и адвокат подсудимого Хусейн Гулиев.

Оздоев заявил в суде, что его нападение на силовиков не связано с политическими убеждениями, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Хусейн Гулиев.

«Мой подзащитный заявил, что он применил насилие не в связи с тем, что его кто-то подвиг на эти действия или что он разделял (с митингующими) чувство политической вражды. Он с этим не согласен. Оздоев говорит, что применил насилие против сотрудников, потому что его ударили дубинкой по голове. Это была его ответная реакция», - рассказал адвокат.

25 декабря 2019 года прокурор в суде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что Оздоев утром 27 марта принял участие в несанкционированном митинге в Магасе. По версии обвинения, при этом он испытывал "политическую вражду" к республиканским властям под религиозным влиянием организаторов митинга, "взывавших собравшихся к мужскому достоинству" и неподчинению требованиям полиции разойтись.

Гулиев рассказал, что судья Мухарям Саматов задал Оздоеву вопрос о том, был ли он согласен с решением властей Ингушетии о передаче Чечне. "Но тут я вмешался, хотя и получил от судьи за это замечание. Я сказал, что несогласие с принятым руководством республики решением не говорит о том, что у моего подзащитного имелась к нему политическая вражда", - сказал адвокат.

Гулиев также отметил, что большая часть обвинительного заключения не относится к его подзащитному. В документе описываются действия третьих лиц – организаторов несанкционированного митинга 27 марта, к действиям которых Оздоев «никакого отношения не имел», заявил адвокат.

Во время прений выступила только сторона защиты. Сотрудник прокуратуры заявил, что ему нужно время для подготовки к прениям и попросил судью объявить перерыв. Судья объявил об окончании прений и назначил следующее заседание на 14.00 мск 16 января.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".