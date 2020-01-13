Активисты Плиев и Ажигов возмущены их задержкой в СИЗО

13 января 2020, 21:05

Участники митинга в Магасе Муса Плиев и Элисхан Ажигов, которые были освобождены позже отведенного судом срока, не получили объяснений от сотрудников изолятора по этому поводу. У освобожденных есть право на возмещение ущерба, указал адвокат Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники СИЗО в Пятигорске не выпустили 10 января Мусу Плиева и Элисхана Ажигова, что вызвало недовольство их односельчан, собравшихся у изолятора. Сославшись на начальство, сотрудники СИЗО сообщили им, что Плиев и Ажигов выйдут на свободу только 13 января. Сегодня Муса Плиев и Элисхан Ажигов вышли на свободу.

Участнику мартовского митинга в Магасе Мусе Плиеву суд назначил 18 месяцев колонии-поселения, а Элисхану Ажигову - 17 месяцев колонии-поселения. Суд зачел им время содержания под стражей, и Ажигов должен был выйти на свободу еще 28 декабря 2019 года, а Плиев - 9 января 2020 года. Оба активиста признали вину в том, что бросали камни в силовиков на митинге в Магасе 27 марта 2019 года.

Родственники и друзья Элисхана Ажигова и Мусы Плиева сегодня с 10 часов утра ожидали их освобождения. 12 жителей ингушского села Плиево стояли у ворот СИЗО города Пятигорска. Через каждые полчаса один из них заходил в приемную СИЗО и интересовался у сотрудников, когда выпустят осужденных.

"Нас заверили, что освободят сегодня обязательно. Сейчас там оформляют документы", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из друзей Элисхана Ажигова.

В 12.47 мск двери СИЗО распахнулись, и из приемной под приветственные возгласы односельчан вышли Элисхан Ажигов и Муса Плиев. В руках они держали сумки с вещами.

"Нормально все было в СИЗО. Условия неплохие. Последнее время даже лучше стало. То, что не отпускали три дня, я никак не могу понять. Надо разобраться, почему. Никаких объяснений, ничего не было. Просто так пересидели. Если день за два считать – месяц пересидел", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Элисхан Ажигов.

На вопрос, чем он все это время занимался в СИЗО, Элисхан ответил: "Книги читал. Просвещался. Анну Каренину прочел". Ажигов выразил благодарность группе "Неотложка", которая передавала передачи ему в СИЗО каждые 10 дней. Высказал он и слова благодарности адвокату Арслану Арчакову, который защищал в суде его и Плиева бесплатно. "Не брал денег. Отработал на отлично. Проявил себя как настоящий ингуш", - подчеркнул Элисхан Ажигов.

Муса Плиев также возмутился поздним освобождением, при этом условия пребывания в СИЗО назвал хорошими. "В ближайшую неделю хочу отдохнуть, дома - с семьей, с родными", - поделился он своими ближайшими планами.

Отец Элисхана Ажигова Юсуп Ажигов сообщил, что освобождение сына будут отмечать всем селом. "Будем всем селом их встречать, праздновать будем освобождение. Передержали, конечно, их. Мы очень волновались. Вся республика за них переживала. Политический вопрос, конечно. Права человека нарушаются", - сказал Юсуп Ажигов.

"Отметим семьей, с друзьями. Это важное для нас событие. Жена Элисхана, его дети ждали его и очень переживали. И вот дождались. Все будет нормально", - сказал брат осужденного Ваха Ажигов.

Дядя Элисхана Ажигова Гийхан Ажигов высказал надежду, что его племянник не будет больше поддаваться на провокации. "Ну, судьба такая получилась, что сделаешь. Будем умнее, не будем ошибки повторять. Поддались на провокацию", - сказал он.

В 13.10 мск автомобили с освобожденными ингушскими активистами и их группой поддержки выехали от здания СИЗО в направлении Ингушетии.

По факту незаконного содержания в СИЗО можно требовать возмещения ущерба

Освобождение из заключения позже назначенного судом срока ингушский адвокат Калой Ахильгов считает нарушением.

"В моей практике не было такого. В моей практике случалось, что затягивали освобождение до 12 ночи, пока сутки истекут. А так, чтобы на три дня позже [освободили] – такого не было. Это незаконное лишение свободы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" в телефонном разговоре Калой Ахильгов.

Освобождение из заключения позже назначенного судом срока является нарушением конституционного права гражданина и может быть расценено следствием как халатность, злоупотребление или превышение должностными полномочиями, ссылаясь на российское законодательство, отметил адвокат.

"Осужденные могут рассчитывать на возмещения морального и материального ущерба за незаконное содержание в СИЗО", - уверен Калой Ахильгов.

Напомним, после того как Элисхан Ажигов не был освобожден в назначенный судом день, его адвокат Арслан Арчаков подал ходатайства на имя судьи Железноводского городского суда, который вынес приговор, а также жалобы в прокуратуру Ставропольского края и Пятигорска. Отметим, что еще один осужденный по делу о митинге в Магасе, Зелимхан Томов, покинул пятигорский изолятор на два дня позже положенного срока.

26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, произошли стычки с активистами. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. В декабре 2019 года Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым шести обвиняемым.

Информация о задержаниях активистов собирается в размещенной на "Кавказском узле" хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".