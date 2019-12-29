Участник протестов в Магасе Зелимхан Томов отпущен на свободу

29 декабря 2019, 11:43

Ингушский активист Зелимхан Томов, осужденный по делу о митинге в Магасе, покинул СИЗО в связи с истечением срока наказания. Защита добивается освобождения активиста Элисхана Ажигова, который остается под стражей, несмотря на то, что срок его заключения завершился.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря Железноводский городской суд приговорил 29-летнего уроженца Карабулака Зелимхана Томова к 17 месяцам колонии-поселения. Приговор Элисхану Ажигову был вынесен 24 декабря, суд также назначил ему 17 месяцев колонии-поселения. Каждый день, проведенный активистами в СИЗО, приравнен к двум дням в колонии-поселении. 27 декабря активистов не выпустили из СИЗО, хотя срок их заключения завершился. Томов остается под стражей из-за ошибки судьи, защита потребовала от прокуратуры назвать причины отказа и освободить Ажигова, сообщил адвокат Арслан Арчаков.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Всего с 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. После первых судебных решений по ингушским активистам адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Зелимхан Томов был освобожден из следственного изолятора в Пятигорске 27 декабря, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арслан Арчаков.

Активист Элисхан Ажигов продолжает оставаться под стражей, сказал адвокат. По словам Арчакова, Ажигова собираются отпустить только 3 января 2010 года. Адвокат утверждает, что это должны были сделать еще 27 декабря или утром 28 декабря.

"Мы бьемся, пишем, будем добиваться его освобождения в кратчайшие сроки", - сказал Арчаков.

Он рассказал, что написал ходатайства об освобождении Ажигова на имя судьи Железноводского городского суда, который вынес приговор, а также жалобы в прокуратуру Ставропольского края и Пятигорска, однако ответов не получил.

"Будем добиваться еще реабилитации для Ажигова", - сказал Арчаков.

Комментариями пресс-службы УФСИН по Ставропольскому краю по поводу нахождения под арестом Ажигова, а также прокуратуру Ставропольского края и Пятигорска, Железноводского городского суда относительно жалоб адвоката "Кавказский узел" не располагает.

Информация о задержаниях активистов опубликована в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".