Два участника магасского митинга остались в СИЗО по истечении срока наказания

27 декабря 2019, 20:18

Осужденных по делу о митинге в Магасе активистов Зелимхана Томова и Элисхана Ажигова не выпустили сегодня из СИЗО, хотя срок их заключения завершился. Томов остается под стражей из-за ошибки судьи, защита потребовала от прокуратуры назвать причины отказа и освободить Ажигова, сообщил адвокат Арслан Арчаков.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря Железноводский городской суд приговорил 29-летнего уроженца Карабулака Зелимхана Томова к 17 месяцам колонии-поселения. Активист признал, что бросал камни в сторону сотрудников Росгвардии. Приговор Элисхану Ажигову был вынесен 24 декабря, суд также назначил ему 17 месяцев колонии-поселения. Ажигов признал в суде, что брошенные им во время акции протеста камни трижды попали в силовика. Каждый день, проведенный активистами в СИЗО, приравнен к двум дням в колонии-поселении.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Всего с 12 по 27 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры шести участникам митинга в Магасе. После первых судебных решений по ингушским активистам адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Зелимхана Томова, который должен был выйти на свободу 27 декабря, до сих пор не выпустили из-за ошибки судьи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Томова Арслан Арчаков. "Дядя Зелимхана Томова находится у пятигорского СИЗО. Курьер передал туда документы судьи. Надеемся, в самом скором времени он будет освобожден. Проблема возникла из-за опечатки судьи. Он ее исправил", - рассказал адвокат сегодня вечером.

"Не можем его забрать. И все из-за опечатки судьи, который напутал с датами в своем постановлении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" родственник активиста, не пожелавший назвать своего имени.

Другой родственник Томова отметил, что конкретные сроки его освобождения не называются. "Тюрьма нам не отдает Зелимхана. Судья сегодня сказал, что он исправил свою ошибку, но этот документ должен курьер отвезти в пятигорское СИЗО. Когда курьер это сделает, никто нам объяснить не может. Сидим вот в суде до вечера. Завтра суббота. Не знаем, отдадут нам его на выходных или нет. Сколько нам тут еще жить? Мы ведь не местные, мы из Ингушетии", - сказал он сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Арслан Арчаков сообщил, что другой его подзащитный, Элисхан Ажигов, также должен был выйти сегодня на свободу, но до сих пор находится в пятигорском СИЗО. "Я направил ходатайства судье, вынесшему приговор, и жалобу на имя заместителя краевого прокурора. Предлагаем дать разъяснения причин задержки с освобождением и освободить осужденного Ажигова. Вероятно, его 28 декабря отпустят. Суббота – рабочий день в СИЗО", - пояснил Арчаков.

Получить комментарии в пресс-службе Железноводского городского суда корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".