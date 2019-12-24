Осужден участник митинга в Магасе Элисхан Ажигов

24 декабря 2019, 18:06

Железноводский горсуд назначил 17 месяцев колонии-поселения ингушскому активисту Элисхану Ажигову. По словам адвоката, Ажигова освободят уже 28 декабря.

Как писал "Кавказский узел", дело Элисхана Ажигова Железноводский горсуд начал рассматривать 18 декабря. Ажигов признал в суде, что брошенные им во время акции протеста камни трижды попали в росгвардейца. Прокурор запросил для него 15 месяцев колонии, защита просила назначить условный срок или штраф.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела.

Сегодня суд продолжил рассмотрение дела Ажигова. В зале суда присутствовал адвокат, два представителя гособвинения и 17 родственников и друзей подсудимого. Судья запретил проводить фото- и видеосъемку в зале суда и предоставил последнее слово подсудимому.

"Прошу назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы", - кратко попросил Элисхан Ажигов.

Судья удалился в совещательную комнату. Через пять минут конвойные вывели подсудимого из зала суда из-за того, что кто-то из родственников стал фотографировать Элисхана. Его вернули за минуту до прихода судьи.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья огласил приговор. Он указал на то, что Элисхан Ажигов бросил в сотрудника Росгвардии камень, чем причинил ему физическую боль, "не опасную для здоровья". Свою вину подсудимый полностью признал и явился с повинной, указал судья. Он назначил Ажигову наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком один год и пять месяцев.

Суд зачел Ажигову один день содержания под стражей за два дня в колонии-поселении. Активиста, по словам его адвоката, освободят уже 28 декабря.

Напомним, Железноводский горсуд начал выносить приговоры участникам митинга в Магасе с 12 декабря. Сегодня же был вынесен приговор Мусе Плиеву, которому суд назначил 18 месяцев колонии-поселения.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".