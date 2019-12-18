Ингушский активист Ажигов согласился с обвинением в суде

18 декабря 2019, 18:38

Участник митинга в Магасе Элисхан Ажигов признал в суде, что бросил камень в силовика во время акции протеста. Прокурор запросил для него 15 месяцев колонии, защита просила назначить условный срок или штраф.

Как писал "Кавказский узел", с 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым трем участникам митинга в Магасе. Четыре месяца колонии-поселения получил Рамазан Гагиев, 16 месяцев колонии-поселения назначено Сейт-Магомеду Нальгиеву, Зелимхану Томову - 17 месяцев колонии-поселения.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела.

На сегодняшнем заседании суда по делу безработного 35-летнего уроженца села Плиево Назрановского района Ингушетии Элисхана Ажигова присутствовали 11 родственников и друзей, адвокат Аслан Арчаков и сотрудница прокуратуры.

Гособвинитель сообщила, что у Ажигова жена и четверо малолетних детей. Она рассказала, что 27 марта Ажигов, как и остальные протестующие, испытывал чувство "политической вражды к главе республики" и "находился под влиянием авторитета организаторов незаконного митинга".

По словам прокурора, у Ажигова "возник преступный умысел" оказать сопротивление сотрудникам Росгвардии, и он стал бросать в одного из них камни. По данным обвинения, брошенные активистом камни трижды попали в росгвардейца - в щит, в бронежилет и в шлем. Потерпевший не пострадал физически, а лишь "испытал боль в области шеи", сообщила гособвинитель.

Сотрудница прокуратуры сообщила, что Ажигов был задержан 13 апреля, а далее озвучила содержание положительных характеристик с его места жительства. Из оглашенных в суде документов, в частности, следует, что мужчина на учете в психоневрологическом диспансере не состоит.

Адвокат Элисхана Ажигова озвучил смягчающие обстоятельства - явка с повинной и активная помощь следствию.

Подсудимый признал свою вину.

Гособвинитель попросила назначить Ажигову наказание в виде одного года и трех месяцев колонии общего режима. Адвокат попросил суд учесть, что на иждивении у подсудимого отец-инвалид второй группы, участник ликвидации чернобыльской аварии и престарелая мать. Защитник предложил назначить Ажигову наказание без лишения свободы или в виде штрафа.

После этого судья назначил следующее заседание на 17.00 мск 24 декабря, объявив, что подсудимому будет предоставлено последнее слово, а затем будет оглашён приговор.

До начала заседания Элисхан Ажигов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что у него нет жалоб на содержание в изоляторе. "Никаких жалоб нет. Все хорошо", - сказал мужчина, подняв вверх большой палец.

Напомним, сегодня же в Железноводском горсуде началось рассмотрение дела еще одного участника митинга в Магасе Мусы Плиева. Он также признал, что бросил камень в силовика. Прокурор запросил для Плиева 15 месяцев колонии общего режима, защита настаивала на условном сроке или штрафе.