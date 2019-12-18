Прокурор запросил для ингушского активиста Плиева 15 месяцев колонии

18 декабря 2019, 17:13

Участник митинга в Магасе Муса Плиев признал, что бросил камень в силовика. Прокурор потребовал приговорить его к реальному сроку, защита настаивает на условном или штрафе.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым трем участникам митинга. Тот же суд рассматривает дела еще 12 активистов, включая дело Мусы Плиева.

Сегодня на заседании Железноводского горсуда присутствовали 15 родственников подсудимого, в том числе брат, племянники, зять и двоюродные братья. Присутствовали также три журналиста и 10 студентов-практикантов. Сторону обвинения представляла старший прокурор СКФО Соколовская. Защищали Плиева два адвоката, передал корреспондент "Кавказского узла".

Гособвинитель в своей речи отметила, что Плиев, как и многие участники несогласованного митинга, испытывал "политическую вражду к действующему руководству республики". По ее словам, 27 марта Муса Плиев, "находясь под влиянием организаторов митинга", отбил от цоколя одного из зданий несколько кусков камня и принес их на площадь, где проходил несанкционированный митинг. Он бросил камень в полицейского и попал ему в ногу, незначительно травмировав. Суд не стал исследовать доказательства, так как Плиев признал свою вину. Процесс проходит в особом порядке.

Представитель обвинения попросила назначить Плиеву год и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Гособвинитель сообщила суду, что Муса Плиев, мастер спорта по смешанным единоборствам, был директором детско-юношеской спортшколы и депутатом сельского совета от партии "Единая Россия". На его иждивении находятся жена, мать - инвалид первой группы - и шестеро детей, причем младшему ребенку лишь месяц. Племянник подсудимого Джабраил Плиев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что его брат был исключен из партии "Единая Россия" и лишен депутатской неприкосновенности перед арестом.

Адвокат Арчаков указал суду на многочисленные положительные характеристики с места работы и места жительства Плиева. "Плиев один из первых защищал честь России на международных соревнованиях. Прошу не изолировать его от общества и назначить условное наказание", - сказал адвокат. Второй защитник поддержала коллегу. "Прошу назначить наказание в виде штрафа пяти тысяч рублей", - сказала адвокат. Судья объявил перерыв до 25 декабря.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".