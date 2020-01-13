Ингушские активисты освобождены из СИЗО. На снимке в центре: Ажигов Элисхан после освобождения. Пятигорск, 13 января 2020 г. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

13 января 2020, 13:53

Двое ингушских активистов освобождены из СИЗО в Пятигорске

Вышли на свободу участники митинга в Магасе Муса Плиев и Элисхан Ажигов, которых не отпускали из изолятора на Ставрополье, несмотря на завершение срока наказания.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники СИЗО в Пятигорске не выпустили 10 января Мусу Плиева и Элисхана Ажигова, что вызвало недовольство их односельчан из ингушского села Плиево, собравшихся у изолятора. Сославшись на начальство, сотрудники СИЗО сообщили им, что Плиев и Ажигов выйдут на свободу только 13 января.

Муса Плиев и Элисхан Ажигов вышли из ворот СИЗО города Пятигорска в 12.47 мск, их встречали родственники и друзья из села Плиево, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Условия содержания в СИЗО были хорошие в последнее время. Плохо, конечно, что нас передержали лишних три дня. Но все уже позади. Едем домой", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Элисхан Ажигов. "Первые дни буду отдыхать. Потом работать начну. Всем, кто нам помогал - спасибо", - поблагодарил Муса Плиев.

"Всем селом отметим их возвращение", - сообщил отец Элисхана Ажигова Юсуп.

Участнику мартовского митинга в Магасе Мусе Плиеву суд назначил 18 месяцев колонии-поселения, а Элисхану Ажигову - 17 месяцев колонии-поселения. Суд зачел им время содержания под стражей, и Ажигов должен был выйти на свободу еще 28 декабря 2019 года, а Плиев - 9 января 2020 года. Оба активиста признали вину в том, что бросали камни в силовиков на митинге в Магасе 27 марта 2019 года.

26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, произошли стычки с активистами. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. В декабре 2019 года Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым шести обвиняемым.

Отметим, что еще один осужденный по делу о митинге в Магасе, Зелимхан Томов, покинул пятигорский изолятор на два дня позже положенного срока.

Информация о задержаниях активистов собирается в размещенной на "Кавказском узле" хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов"

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе", "Защита убедила суд в Ставрополе дать слово Саутиевой".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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