Защита попросила суд закрыть дело ингушского активиста Хамхоева

16 января 2020, 19:56

Суд на три месяца продлил арест участнику митинга в Магасе Геланию Хамхоеву. Адвокат попросил суд закрыть дело, заявив об отсутствии доказательств вины активиста.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Назрани Геланий Хамхоев был арестован 5 апреля 2019 года решением Нальчикского горсуда. Процесс по его делу в Железноводском горсуде проходит в закрытом режиме.

26 марта 2019 года активисты собрались в Магасе на согласованный с властями митинг, но остались на площади и на следующий день. На требование силовиков разойтись активисты ответили отказом, это привело к стычкам. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. В декабре 2019 года Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым шести обвиняемым.

15 января Гелания Хамхоева поездом этапировали из СИЗО города Нальчика в изолятор временного содержания города Железноводска, откуда сегодня доставили в городской суд, на предварительное заседание по его делу. Поскольку проходило оно в закрытом режиме, семерых родственников подсудимого и корреспондента "Кавказского узла" в зал заседаний не пустили.

По словам адвоката Магомеда Гандаур-Эги, на заседании рассматривались три вопроса - "по мною заявленному ходатайству о прекращении уголовного дела, о продлении меры пресечения и о назначении первого судебного заседания по этому делу". Он пояснил, что заявлял ходатайство о закрытии дела "в связи с полным отсутствием доказательств".

"Доказательств того, что мой подзащитный применил насилие к представителю власти, абсолютно нет. Якобы он бросил камешек в ногу потерпевшего и причинил тем самым ему боль в области ноги. После его задержания в течение недели производилось его опознание с участием 23 сотрудников Росгвардии. Ни один из них не опознал Хамхоева в качестве участника [митинга], который применял насилие. Но через два-три месяца неожиданно появился этот потерпевший, имя которого засекретили", - указал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат просил суд заменить арест на более мягкую меру пресечения. "Согласно закону, если человек обвиняется в причинении вреда средней тяжести, дольше шести месяцев его держать под стражей нельзя", - подчеркнул Магомед Гандаур-Эги. Тем не менее судья продлил срок содержания под стражей до 20 марта. "Суд удовлетворил предложение прокурора, который на процессе озвучил отрицательную характеристику из СИЗО города Нальчика, в которой обвинили подсудимого в том, что он «склонен к нападению на сотрудников СИЗО»", - рассказал Гандаур-Эги.

Хамхоева обвиняют в причинении боли сотруднику Росгвардии во время столкновений в Магасе 27 марта 2019 года. При этом сторона обвинения настаивает на том, что совершил он это преступление с "чувством политической вражды к главе республики Евкурову" и под влиянием авторитета организаторов незаконного митинга.

Семья Хамхоева оказалась в тяжелой ситуации из-за его ареста, на условиях анонимности сказал корреспонденту "Кавказского узла" родственник подсудимого. "Замучили парня совсем этими застенками. У него малолетний ребенок, жена одна осталась. Положение в семье тяжелое. Связи с ним нет никакой. Зачем держать его за решеткой? Он ведь не преступник. Мы, родственники, ей (жене Хамхоева. - Прим. "Кавказского узла") помогаем, чем можем, но наши возможности невелики", - сказал он.

Первое судебное заседание в Железноводском городском суде по делу Гелания Хамхоева назначено на 11.00 мск 23 января.

Информация о задержаниях активистов публикуется "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов".