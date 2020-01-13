Суд над участником митинга в Магасе Хамхоевым объявлен закрытым

13 января 2020, 14:26

Сегодняшние слушания по делу ингушского активиста Гелания Хамхоева в суде на Ставрополье сорвались из-за отсутствия адвоката.

Как писал "Кавказский узел", Геланий Хамхоев был арестован 5 апреля 2019 года решеним Нальчикского горсуда.

Процесс по делу Гелания Хамхоева проходит в закрытом режиме. Сегодняшнее заседание было назначено на 13.30 мск, но не состоялось, поскольку не явился адвокат. Дата следующего заседания пока судом не определена, передал корреспондент "Кавказского узла".

26 марта 2019 года активисты собрались в Магасе на согласованный с властями митинг, но остались на площади и на следующий день. На требование силовиков разойтись активисты ответили отказом, это привело к стычкам. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. В декабре 2019 года Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым шести участникам обвиняемым.

Информация о задержаниях активистов отслеживается "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов".