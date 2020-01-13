13 января 2020, 14:26

Суд над участником митинга в Магасе Хамхоевым объявлен закрытым

Сегодняшние слушания по делу ингушского активиста Гелания Хамхоева в суде на Ставрополье сорвались из-за отсутствия адвоката.

Как писал "Кавказский узел", Геланий Хамхоев был арестован 5 апреля 2019 года решеним Нальчикского горсуда.

Процесс по делу Гелания Хамхоева проходит в закрытом режиме. Сегодняшнее заседание было назначено на 13.30 мск, но не состоялось, поскольку не явился адвокат. Дата следующего заседания пока судом не определена, передал корреспондент "Кавказского узла".

26 марта 2019 года активисты собрались в Магасе на согласованный с властями митинг, но остались на площади и на следующий день. На требование силовиков разойтись активисты ответили отказом, это привело к стычкам. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. В декабре 2019 года Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым шести участникам обвиняемым.

Информация о задержаниях активистов отслеживается "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов"

Примечание:

"Протесты в Магасе нашли отклик на Кавказе", "Власти Чечни объявили закон о границе с Ингушетией вступившим в силу", "Протестующие установили палаточный городок в центре Магаса".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 января 2020, 14:00

13 января 2020, 13:53

13 января 2020, 13:47

13 января 2020, 13:31

13 января 2020, 12:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи