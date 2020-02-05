Руководитель "Неотложки" вызван в полицию

05 февраля 2020, 00:07

Глава группы "Неотложка" Борис Кодзоев приглашен в ГУВД Москвы на обсуждение некоего "материала". Кодзоев предположил, что вызов связан с помощью, которую организация оказывает арестованным ингушским активистам.

Как писал "Кавказский узел", 25 января адвокат Магомед Беков сообщил о давлении на участников общественного проекта "Неотложка". По его словам, силовики вызывали волонтера Азу Халухаеву "для дачи объяснения по поводу деятельности проекта".

Руководитель "Неотложки" Борис Кодзоев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его вызвали в ГУВД Москвы. "Сегодня (4 февраля. - Прим. "Кавказского узла") мне позвонили из ГУВД Москвы, представились, сказали, что пришел какой-то материал. Полагаю, что материал пришел из республики. Сказали, что им необходимо со мной поговорить. Встреча назначена на 5 февраля", - рассказал Кодзоев.

Запугивания не смогут остановить работу проекта, поскольку его поддерживают многие жители Ингушетии, считает руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

"Помощь осуществляется путем передачи продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Деньги собирают все жители республики, передавая кто сколько может, чаще целые тейпы собирают и передают эти средства группе, которая делает всю эту работу. В республике многие жители хотят и помогают заключенным, и вряд ли мерами запугивания можно остановить этот процесс", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты из Ингушетии, организовавшие группу "Неотложка", оказывают психологическую поддержку, помогают продуктами питания многим арестованным участникам мартовского митинга в Магасе.

Информация о преследовании ингушских активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Преследование активистов".