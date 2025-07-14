Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

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Алексей Юркин и Виталий Золотухин убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1253 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1251 бойца из Волгоградской области.

В Новоаннинском районе прошли похороны 45-летнего гранатометчика Алексея Юркина, убитого в военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава района Николай Моисеев.

"Он заключил контракт с Минобороны в октябре 2024 года и [был убит] на втором боевом задании 15 января 2025 года", - говорится в публикации.

Ранее глава района сообщил о гибели в военной операции Виталия Золотухина, 1967 года рождения. "С 9 августа 2024 года исполнял обязанности командира гранатомётного отделения 2-го мотострелкового батальона. Он трагически погиб 19 октября 2024 года при исполнении своих воинских обязанностей в ходе специальной военной операции", - написал чиновник.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1253 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.