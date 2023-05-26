Защита ингушских активистов заявила об обвинительном уклоне суда

26 мая 2023, 19:33

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Заседания по делу ингушских активистов в последние два дня были очень короткими, хотя часть ходатайств защиты осталась без разрешения, сообщил адвокат Басир Оздоев. Судья упорно настаивает на участии в деле адвокатов по назначению, хотя это противоречит закону, заявили общественные защитники Олег Орлов и Руслан Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая в суде адвокаты и призвали вынести оправдательный приговор. Обвинительный приговор основан на голословных утверждениях, пояснил после заседания адвокат Башир Точиев. На заседании 25 мая адвокаты ингушских активистов подали ходатайства с просьбой приобщить к делу аудио- и видеозаписи столкновений с силовиками на митинге в Магасе. Требование адвоката Магомеда Бекова об отводе судей оставлено без удовлетворения.

27 апреля ингушские активисты потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и сами адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно. Муса Мальсагов заявил, что, по его мнению, назначенный ему адвокат Мичев находится в сговоре с судом. Мичев возразил, что не вступал в сговор с судом. Однако все адвокаты поддержали требование об отводе адвоката Мичева, указав, что его позиция противоречит позиции подзащитного. Суд отказался удовлетворить требование.

Последние заседания по делу ингушских активистов стали неожиданно короткими

Сегодня Ставропольский краевой суд провел в Пятигорске заседание по рассмотрению апелляционных жалоб семерых ингушских активистов. Заседание было коротким, как и вчера. При этом суд не дал ответа защитникам, будут ли рассмотрены доказательства, которые исследовались в суде первой инстанции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Багаудина Хаутиева Басир Оздоев. "Сегодня адвокат Мусы Мальсагова Магомед Беков сразу после начала заседания заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи Духина. Оно было отклонено. После этого объявили перерыв до 1 июня, без разрешения ходатайства о повторном исследовании доказательств", - сообщил Оздоев.

По его словам, повторное исследование доказательств очень важно для того, чтобы судьи в апелляционной инстанции могли оценить, насколько законен и обоснован приговор судьи первой инстанции. "Мы просим о рассмотрении бесспорных доказательств - аудио, видео, чтобы суд мог сам посмотреть и убедиться. И потом, оценивая приговор судьи первой инстанции, они могли лучше понимать, насколько обоснован этот приговор", - сказал адвокат.

Оздоев также обратил внимание, что два дня подряд заседания были неожиданно короткими. Ранее обвинение выдвигало претензию, что адвокаты пытаются затянуть процесс, но последние два дня показывают, что затягивание происходит со стороны суда, отметил он.

При этом, подчеркнул Оздоев, несмотря на достаточное количество времени, адвокатам препятствуют в ознакомлении с материалами дела. "Например, адвокат Малсага Ужахова просил об ознакомлении с аудиопротоколом судебного заседания в суде первой инстанции, но его заявление было отправлено в суд первой инстанции, а там его отправили обратно в краевой. В итоге он не смог ознакомиться с необходимыми материалами", - сказал собеседник.

Общественные защитники указали на нарушения в ходе суда

Правозащитник, сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов, который выступает общественным защитником Зарифы Саутиевой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему стало сложнее приезжать на заседания в Пятигорск из-за собственного уголовного дела.

"Я под подпиской о невыезде, и мне должны давать разрешения. Пока дело было у следователя, он несколько раз выдавал мне разрешение, и я приезжал (из Москвы на суд в Ставропольский край - прим."Кавказского узла"). Сейчас дело поступило в суд, мы с адвокатом несколько раз запрашивали разрешение, но мне его не дали. А без письменного разрешения в моей ситуации ехать в другой регион - большой риск", - сказал Орлов.

21 марта стало известно, что в отношении сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, который вошел в число задержанных, возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Поводом для него стала публикация Орловым в соцсети статьи, написанной для французского издания, в которой экспертиза нашла признаки дискредитации российской армии. По этому делу следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Орлов отметил, что судья Духин допускает множество нарушений в ходе процесса. В частности, это касается ситуации с адвокатами по назначению. "От них отказались сами подсудимые. Они (адвокаты по назначению) и сами просили устранить их от участия в деле. Адвокаты по соглашению не раз ходатайствовали об этом. Процесс нормально идет и без них (адвокатов по назначению). Но судья их не устраняет. И вот, они сидят там на каждом заседании, семеро, не работают - с ними ведь даже их подзащитные не общаются. По сути, это бессмысленная трата государственных денег. Мне цель их пребывания на суде непонятна, этому нет рационального объяснения, кроме как просто упрямство судьи. Он вообще в ходе этого процесса уже не раз допускал нарушения, о чем адвокаты каждый раз говорят", - заявил Орлов.

Ход процесса не оставляет сомнений в вердикте суда, сказал общественный защитник Багаудина Хаутиева Руслан Муцольгов. "Само назначение судом адвокатов нашим подзащитным проходило в нарушение установленного законом порядка, при этом не было никаких законных оснований для их назначения. Я расцениваю этот факт как преднамеренное создание судом условий, в которых ему будет "удобно и комфортно" выносить свой вердикт, несмотря на грубейшие нарушения норм закона и, главное, прав и законных интересов наших подзащитных. То, как проходят судебные заседания, не оставляет никаких сомнений в обвинительном уклоне процесса", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Муцольгова, адвокаты по назначению должны были выйти из процесса. "Кроме нарушения закона судом при назначении этих адвокатов, также есть нарушение и со стороны самих адвокатов, которые, во-первых, не имели права вступать в дело, во-вторых, в сложившихся обстоятельствах, при открытом отказе от них со стороны их подзащитных, при других обстоятельствах в ходе этого процесса, не должны были оставаться в нем, даже несмотря на позицию суда", - добавил он.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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