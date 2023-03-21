Публикация в соцсети стала поводом для преследования Орлова

21 марта 2023, 19:48

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Экспертиза сочла, что в статье, написанной Олегом Орловым для французского издания, текст которой правозащитник опубликовал на своей странице в соцсети, имеются признаки дискредитации российской армии. Орлов в ходе допроса пояснил, что выражал лишь личное мнение. По этому делу следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, Орлов ожидает допроса по делу о реабилитации нацизма.\\

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* задержаны сегодня после обысков по делу о реабилитации нацизма. В отношении сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, который вошел в число задержанных, возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российской армии.

7 марта бывший председатель общества "Мемориал"* Ян Рачинский отметил, что подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

Обыск у Олега Орлова начался сегодня в 7.02 утра. Силовики изъяли у Орлова ноутбук, три жестких диска, несколько флешек, телефон, наклейки "Мемориала"*, значок с пацифистским лозунгом, книгу "Россия — Чечня: цепь ошибок и преступлений" (издана в 1998 году московским издательством "Звенья", составителями книги выступили Олег Орлов и Александр Черкасов - прим. Кавказского узла"), сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Спустя несколько часов стало известно, что в отношении Орлова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, речь идет о посте в Facebook** от 14 ноября 2022 года. Это русский перевод статьи Орлова, посвященной событиям на Украине, которая опубликована во французском издании Mediapart.

В постановлении ссылаются на результаты исследования Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) ГУ МВД по Москве. Согласно справке ЭКЦ от 9 декабря 2022 года, в публикации Орлова действия российских вооруженных сил характеризуются как "связанные с геноцидом, убийством, людей, уничтожением инфраструктуры, экономики и направленные против существующего конституционного строя или нарушающие существующий порядок".

Во время допроса еще в качестве подозреваемого Олег Орлов указал в протоколе, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". От дальнейшей дачи показаний он отказался в соответствии со статьей 51 Конституции.Следователь постановил избрать Олегу Орлову меру пресечения в виде подписки о невыезде. Срок ее действия не указан.

Орлов остается в Следкоме, он ждет допроса по делу о реабилитации нацизма, говорится в публикации

Часть задержанных после обысков правозащитников отпущена после допросов

Ирина Островская и Галина Иорданская отпущены после допроса в Следственном комитете, они пройдут по делу в качестве свидетелей. При обыске у Островской изъяли ноутбук, телефон, флешки и маску для лица с логотипом "Мемориала", говорится в другом сообщении в Telegram-канале Центра.

Ян Рачинский и Александр Гурьянов вместе с адвокатами ожидают допроса в Следкоме. С семи утра Рачинскому давали только ту еду, которую ему передали.

Александру Поливанову также отпустили из Следственного Комитета. Она проходит свидетелем по делу о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК). Поливанову спрашивали о базе данных жертв политических репрессий — как её составляют, откуда берут источники, как проверяют сведения. На просьбу дать копию допроса силовики ей отказали. "Хотите стать подозреваемой? Тогда дадим копию" - сказал ей один из силовиков. Личные вещи и технику, по словам сотрудников СК, вернут не раньше, чем через 2-3 месяца, отмечается в сообщении.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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