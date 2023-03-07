Правозащитники с недоверием отнеслись к информации об уголовном деле против "Мемориала"*

07 марта 2023, 02:57

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Подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет, сообщил Ян Рачинский. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта стало известно, что в отношении сотрудников общества "Мемориал" заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Уведомления об уголовном деле не было, и таких претензий следователи не озвучивали, отреагировали на новость правозащитники из "Мемориала".

28 декабря 2021 года Верховный суд России принял решение ликвидировать "Международный Мемориал"* и его региональные подразделения, 28 февраля 2022 года апелляционная коллегия Верховного суда утвердила это решение, и оно вступило в силу.

Бывший председатель общества «Мемориал»* Ян Рачинский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в его распоряжении нет уведомлений о возбуждении уголовных дел. «Никакой официальной информации нет, откуда взялась та информация, я не знаю и не интересовался", - сказал он 6 марта.

Рачинский считает, что информация «фейковая». «У меня нет оснований считать иначе», - сказал он.

При этом правозащитник отметил, что "сотрудники обеспокоены происходящими событиями независимо от этого сюжета". "Пока что мы ничего не делаем, ничего не будем. Но не отрицаем этих маленьких вещей. Обращать внимание на нелепости не надо. К юристам не обращались, не с чего», - сказал Рачинский.

Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов отметил, что получить официальное подтверждение от следователей о возбуждении уголовного дела до сих пор не получилось.

«И непонятно, как это сделать, потому что общества «Мемориал»* уже нет, оно ликвидировано… Более того, неназванные сотрудники – опять непонятно… Мы имеем дело только с утечками информации. Не понимаем, реально ли возбуждены уголовные дела или нас так пугают» - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, есть вероятность, что подобные сообщения распространяются в прессе с целью надавить на правозащитников. «Это могу быть «сливы», чтобы «мемориальцев» выдавить из России. Может быть и правда, что что-то возбуждено. Но проверка по статьям по базам данных, по лицам, по взаимодействию с нами велась. Но с точки зрения права – нонсенс. Обвинения рассыпаются. Вопрос в том, что они «нарыли». Это, думаю, давление. Лучшая характеристика, это «был бы человек, а статья найдется», - сказал Орлов.

Московский адвокат Михаил Бирюков, представлявший интересы «Мемориала»* в Мосгорсуде, также отметил, что официального подтверждения о преследовании сотрудников общества нет, все данные поступают исключительно из СМИ.

«О сути дела известно только из сообщения ТАСС. В сообщении указано, что «Мемориал»* включил в свои списки лиц, которые являются коллаборационистами, сотрудничавшими во время Второй мировой войны с нацистами. Эти же обвинения звучали во время судебного процесса по ликвидации «Мемориала»* от представителей прокуратуры, но были опровергнуты представителями «Мемориала»* с представлением соответствующих документов, доказательств… После этого тема ушла на полтора года из поля зрения», - сказал Бирюков корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат считает, что налицо давление силовиков на правозащитников. «Возбуждение уголовного дела без указания конкретных лиц, на мой взгляд, это оказание давления на членов «Мемориала»*, которые остались в России, чтобы они покинули страну, прекратили свою деятельность», - сказал Бирюков.

По закону правозащитники действительно могут быть привлечены к ответственности. «Согласно закону, их можно привлечь к ответственности, поскольку в момент выявления правонарушения они формально отвечали за составление списков. Если обвинения соответствую действительности - а мы не видели постановления о возбуждении уголовного дела и не знаем фабулу обвинения, а также о причинах возбуждения уголовного дела», - сказал адвокат.

По его словам, он и иные адвокаты ждут «вызовов сотрудников «Мемориала»* на допрос». Бирюков намерен участвовать в деле в качестве адвоката сотрудников правозащитников.

Напомним, в сентябре 2022 года суд по требованию прокуратуры арестовал офис ликвидированного "Международного Мемориала"*, пожертвованный другой организации. Правозащитники расценили это как попытку рейдерского захвата имущества. В октябре того же года суд признал недействительной сделку о передаче здания Научно-исследовательскому и просветительскому центру. 8 февраля апелляционная инстанция оставила в силе решение о передаче государству здания ликвидированного "Международного Мемориала"*. Итог суда показал истинное отношение государства к жертвам политических репрессий, констатировал тогда Ян Рачинский.

Кто выступал в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

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