Суд проигнорировал доводы адвокатов о нарушениях в деле об имуществе "Мемориала"*

08 февраля 2023, 19:29

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Решение о передаче имущества "Международного Мемориала"* государству принято с нарушениями закона, указали сегодня адвокаты при рассмотрении апелляции в Мосгорсуде, но их доводы не убедили судью. Итог суда показал истинное отношение государства к жертвам политических репрессий, констатировал председатель правления ликвидированного судом "Мемориала"* Ян Рачинский.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Москвы пришли в Мосгорсуд, чтобы поддержать "Международный Мемориал"* в споре о правомерности передачи его офиса Научно-исследовательскому и просветительскому центру. В суд также прибыли сотрудники ряда дипломатических ведомств. Апелляционная инстанция сегодня оставила в силе решение суда о передаче государству здания ликвидированного "Международного Мемориала"*.

В сентябре 2022 года суд по требованию прокуратуры арестовал офис ликвидированного "Международного Мемориала"*, пожертвованный другой организации. Правозащитники расценили это как попытку рейдерского захвата имущества. 7 октября 2022 года стало известно, что суд признал недействительной сделку о передаче здания Научно-исследовательскому и просветительскому центру. Таким образом, суд отклонил просьбу защиты передать иск в арбитраж или отложить его рассмотрение и проигнорировал доводы адвокатов о законности сделки.

Заседание в апелляционной инстанции сегодня началось в нервной обстановке, председательствующая судья была обеспокоена тем, что журналисты, которым разрешили фото-и видеосъемку, могут запечатлеть её и других судей, сообщил побывавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Зал заседаний в апелляционном корпусе Московского городского суда был полон слушателей. Мест для сидения хватило не всем, так что часть слушателей стояли. Апелляцию слушала коллегия из трех судей.

Суд первой инстанции решением о лишении имущества НИПЦ "Мемориал" удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая потребовала признать ничтожной, то есть недействительной, сделку по передаче этой организации имущества в виде помещений на Каретном ряду в Москве и 11 миллионов рублей. По мнению прокуратуры, эта сделка была направлена "на преодоление судебного решения о ликвидации общественной организации" и на сохранение ею контроля над своим имуществом. Суд согласился с этим и другими доводами прокуратуры, признав сделку мнимой, совершенной "для вида", без намерения создать правовые последствия.

В апелляции адвокаты НИПЦ "Мемориал" не согласились с решением Тверского суда Москвы, указав, что оставшееся в результате его ликвидации имущество "Международного Мемориала"* не подлежит обращению в доход государства, так как статья 26 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ "Об общественных объединениях", которую проигнорировал суд первой инстанции, не предусматривает обращение имущества в доход государства. Специальная норма статьи 26 ФЗ "Об общественных объединениях" предусматривает возможность передачи имущества ликвидированной организации государству только в случае, если организация была ликвидирована в связи с осуществлением экстремистской деятельности, указано в апелляции.

Наряду с этим, адвокаты НИПЦ "Мемориал" заявили об ошибочности вывода суда о признании сделок мнимыми.

"Сделка не была мнимой. Имущество в данный момент используется в соответствии с уставными целями НИПЦ "Мемориал" и в соответствии с целями сделки", - сказала на суде адвокат Марина Агальцова, Она показала судьям и другим участникам процесса плакаты с фотографиями библиотеки и архива НИПЦ, которые расположены в помещениях "Мемориала"* на Каретном ряду.

Один из судей начал задавать прокурорам неудобные вопросы по поводу разницы мнимой и недействительной или незаконной сделки. Прокуроры "плавали" в этом вопросе, не очень ожидали напора одного из судей. На, как мы видим, это не имело значение для итогового решения.

"Но даже если сделка мнимая, то получается, что принадлежность имущества оспорена и оно должно вернуться в ликвидационную массу. И уже в рамках этой ликвидационной массы и средства должны распределяться между всеми заинтересованными категориями", - добавила в своём выступлении на прениях Агальцова.

Другой адвокат "Мемориала" Диана Сорк обратила внимание суда на то, что не было законных оснований запрещать "Международному Мемориалу"* совершать сделки с имуществом после решения первой инстанции о ликвидации.

"Нет никаких запретов этой организации распоряжаться своим имуществом. Вместе с тем, возникает большая правовая проблема в связи с признанием сделки недействительной уже после того, как организация перестала существовать. "Международный Мемориал" находится в ситуации когда он не может защищаться. Генпрокуратура подала иск, когда организация уже была исключена из реестра. Практика Верховного суда говорит о том, что в принципе невозможно рассмотрение спора о недействительности сделки в тот момент, когда организация уже ликвидирована", - сказала Сорк

После постановления об отклонении апелляции НИПЦ "Мемориал" адвокаты заявили, что пройдут все инстанции. "Будет обращение в кассационный суд и в Верховный суд. Мы не сможет обратиться в ЕСПЧ, но возможно обратимся в комитет ООН по нашему делу", - сообщила Агальцова.

Глава ликвидированного по решению суда "Международного Мемориала"* Ян Рачинский также подтвердил намерение использовать все юридические инструменты для защиты интересов организации и дал свою оценку судебным решениям.

"Сегодня мы увидели, что российский суд и закон это вещи слабо пересекающиеся. Наши адвокаты отчётливо показали, что требования прокуратуры не основаны на законе. Они также противоречат позиции Верховного суда. Неоднократно выраженной. Но теперь и Верховному суду по кассации придётся решать придерживается ли он прежнего взгляда или резко изменил ориентацию"

Он указал на причины такого отношения государства к "Мемориалу"*.

"Подтвердилось и то, что государственная концепция политики в отношении жертв политических репрессий — это не больше, чем имитация. Ведь основная работа "Мемориала" — документирование преступлений государства, документирование судеб жертв и палачей. Именно это не устраивает власть. Потому что НИПЦ, которому было передано помещение, занимается именно и только этим. Государству в лице Генпрокуратуры и Минюста это кажется лишним и ненужным. Но что бы они не думали, эта работа нужна миллионам людей, которые хотят знать о судьбах своих предков. Работа продолжится. А незаконные решения будут отменены", - заявил Рачинский.

Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время в помещениях НИПЦ продолжают работать его сотрудники, а счета НИПЦ разблокированы. "Кроме тех 11 миллионов рублей, которые были изъяты по иску прокуратуры", - уточнил Рачинский.

Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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