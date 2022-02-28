Здание Верховного суда. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

28 февраля 2022, 13:14

"Международный Мемориал"* ликвидирован

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция Верховного суда отказалась удовлетворить жалобу защиты на решение о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня апелляционная коллегия Верховного суда России начала рассмотрение жалобы на решение о ликвидации "Международного Мемориала"*. Дело рассматривают три судьи, допросить свидетелей защиты суд отказался. Тех, кто пришел поддержать "Мемориал"*, не пустили в здание, участники группы поддержки сочли предрешенным исход суда. Адвокат Генри Резник напомнил суду о  ценности работы историко-просветительской организации.

11 ноября 2021 года Верховный суд уведомил международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 28 декабря 2021 года Верховный суд удовлетворил иск. Защита обжаловала решение суда, указав шесть причин для этого. Каждая из этих причин, по оценке юристов, является достаточной для отмены решения о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Апелляционная инстанция Верховного суда постановила ликвидировать "Международный Мемориал"*. "В удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение оставить без изменения. Решение о ликвидации "Международного Мемориала"* вступило в силу", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Полный ПЦ".

Отметим, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил Евросуд. 14 февраля стало известно, что защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". 

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Судья отказался допросить свидетелей защиты "Мемориала"*", ""Международный Мемориал"* попросил приостановить ликвидацию", ""Мемориал"* номинирован на Нобелевскую премию мира".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 февраля 2022, 13:09

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28 февраля 2022, 12:56

  • Резник напомнил суду о важности работы "Мемориала"*

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28 февраля 2022, 12:40

28 февраля 2022, 11:40

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28 февраля 2022, 11:05

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