04 февраля 2022, 20:03

"Международный Мемориал"* попросил приостановить ликвидацию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заявление с просьбой приостановить производство по делу о ликвидации "Международного Мемориала"* направили в Апелляционную коллегию Верховного суда юристы организации. Они ссылаются на решение Европейского суда по правам человека, который постановил применить обеспечительные меры к организации до рассмотрения жалобы на закон об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"*, а Мосгорсуд днем позже постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал, что исполнение этих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах. 28 января защита "Международного Мемориала"* обжаловала решение о ликвидации, Верховный суд назначил ее рассмотрение на 28 февраля. В апелляционной жалобе юристы указали шесть причин отменить это решение, и каждая из этих причин, по оценке юристов, является достаточной  для отмены решения Верховного суда.

Жалоба на закон об иностранных агентах была подана в Европейский суд по правам человека в 2013 году от имени 11 российских правозащитных организаций, в том числе от "Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"*Требование к организациям регистрироваться как "иностранным агентам" ущемляет их права на свободу объединения и свободу слова и нарушает Европейскую конвенцию по защите прав человека, считают правозащитники. В декабре 20020 года Правозащитный центр "Мемориал"* обжаловал в ЕСПЧ штрафы, назначенные за отсутствие маркировки об иноагентах.

Юристы "Международного Мемориала"* направили в Апелляционную коллегию Верховного суда заявление с просьбой  приостановить производство по делу в связи с решением Европейского суда по правам человека от 29 декабря 2021 года о применении обеспечительных мер. Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна приостановить ликвидацию организации до тех пор, пока Страсбургский суд не вынесет решение по жалобе российских НКО на закон об иностранных агентах, так как именно за нарушение этого закона Генпрокуратура потребовала ликвидации "Международного Мемориала"*, а Верховный суд полностью удовлетворил иск, сообщил сегодня "Международный Мемориал"*. 

Россия входит в Совет Европы и обязана исполнять решения ЕСПЧ, так что Апелляционная коллегия Верховного суда России, получив ходатайство о приостановлении производства, может отложить рассмотрение дела до вынесения постановления ЕСПЧ – и тогда решение о ликвидации не вступит в законную силу, говорится в сообщении на сайте организации.

12 ноября 2021 года на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку обоих "Мемориалов"*. На 19.45 мск 4 февраля  ее подписали 142 201 человек.

Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". 

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

""Мемориал"* номинирован на Нобелевскую премию мира", "Комиссия Совета Европы подвергла Россию критике за ликвидацию "Мемориала"*", "США, ЕС и еще три страны осудили Россию за ликвидацию "Мемориалов"*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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