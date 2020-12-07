"Мемориал" обжаловал в ЕСПЧ штрафы за публикации

07 декабря 2020, 12:59

Европейский суд по правам человека принял жалобу Правозащитного центра "Мемориал" и Александра Черкасова на штрафы, назначенные после проверки ингушского УФСБ, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов из собранных пожертвований оплатил три штрафа по 100 тысяч рублей, назначенных после проверки ингушского УФСБ за отсутствие маркировки "иностранного агента" в публикациях. Жалоба на решения российских судов о штрафах будет подана в ЕСПЧ, пообещал в тот же день Правозащитный центр.

После проверки ингушского УФСБ на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и их руководителей были составлены 20 протоколов, а еще восемь - по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составлялось по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьировались от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. 12 августа стало известно, что сумма штрафов, назначенных после проверки ингушского УФСБ, достигла 5,2 миллиона рублей.

Правозащитный центр «Мемориал» и Александр Черкасов обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой, в которой указали, что штрафы, которые пришлось выплатить за последний год по закону об "иностранных агентах", нарушают права, гарантированные статьями 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний), 14 (запрещение дискриминации) и 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила пресс-служба "Мемориала".

"Жалоба уже находится в суде, получено уведомление о доставке", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

Привлечение к административной ответственности нарушило права Александра Черкасова и ПЦ «Мемориал», гарантированные статьями 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода объединений) Конвенции, поскольку они не могли знать, что является «материалом», подлежащим маркировке, а кроме того, им не было предоставлено возможности для исправления ситуации, говорится в публикации.

Юристы "Мемориала" предполагают, что штрафы, наложенные на ПЦ «Мемориал» и Александра Черкасова, политически мотивированы, то есть целью властей была не декларируемая прозрачность финансирования НКО, а "давление на неугодные некоммерческие организации".

"Лучшей иллюстрацией того, что это действительно политическое преследование, был неожиданный визит прокуратуры с проверкой того, как мы выполняем законодательство, регламентирующее деятельность некоммерческих организаций (состоялся 3 декабря). Они потребовали предоставить невероятное количество разных документов, в том числе какие-то фантастические договоры, на основании которых мы, например, даём комментарии СМИ. Новый закон об иноагентах ещё не принят, но от нас уже потребовали описания всех наших программ", - приводятся в публикации слова юриста «Мемориала» Натальи Морозовой.

Аналогичная жалоба на штрафы, назначенные "Международному Мемориалу" и председателю правления организации Яну Рачинскому, была подана 16 октября, отмечается в сообщении.

"Международный Мемориал" собирает пожертвования на оплату штрафов. По состоянию на 12.55 мск 7 декабря собрано 5,2 миллиона рублей, из них выплачено 4,3 миллиона рублей, тогда как сумма начисленных штрафов составляет 5,3 миллиона рублей, информирует сайт организации.

Напомним, что "Мемориал" был включен Минюстом в реестр иноагентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах оказались безрезультатными. Правозащитники признают, что "Мемориал" получает финансирование из-за рубежа, но отмечают, что эти деньги идут на отстаивание прав российских граждан. "Мемориал" заявлял, что считает маркировку "иноагента" унизительной, поскольку население, видя ее, ассоциирует некоммерческую организацию с иностранным шпионом, говорится в заявлении Правозащитного центра, опубликованном на его сайте 1 ноября 2019 года.