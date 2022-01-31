Юристы привели шесть причин для отмены решения о ликвидации "Международного Мемориала"*

31 января 2022, 03:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита "Международного Мемориала"* подала апелляцию на решение о ликвидации. Они указали шесть причин, которые являются основанием для отмены решения.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года Верховный суд России принял решение ликвидировать "Международный Мемориал"* и его региональные подразделения, а на следующий день Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Исполнение этих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил ЕСПЧ.

Защита историко-просветительского общества "Международный Мемориал"* поздно вечером 28 января обжаловала решение Верховного суда Российской Федерации о ликвидации, пишет сегодня, 31 января "Коммерсант". Жалоба была подана в коллегию судей Верховного суда.

Юристы указали в жалобе шесть причин, почему, по их мнению, нужно отменить решение о ликвидации. В частности, защита отметила, что "отсутствие маркировки "иноагент" не составляет неоднократного грубого нарушения закона", "ликвидация противоречит международным обязательствам России" и "является несоразмерной мерой реагирования", а также то, что "территориальная сфера деятельности "Международного Мемориала"* соответствует заявленной", то есть организация имеет филиалы за границей, является международной организацией и не может быть ликвидирована на основании закона о российских некоммерческих организациях.

Указанные доводы защита уже заявляла на заседаниях суда ранее. К ним добавились еще две претензии к Верховному суду. По мнению защиты, он "вышел за пределы заявленных административным истцом исковых требований" - по данным адвокатов, Генпрокуратура требовала ликвидации организации только на основании отсутствия маркировки "иноагент", тогда как суд уже самостоятельно положил в основание решения о ликвидации указание на то, что у "Мемориала"* нет подразделений за границей. При этом суд не задействовал в заседании руководителей российских и зарубежных подразделений организации, в частности, в Перми, Чехии и Франции, то есть "принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле".

По мнению юриста Григория Вайпана, который вместе с еще восемью юристами и адвокатами представляет интересы "Мемориала"*, каждое из оснований, указанных в жалобе, является достаточной причиной для отмены декабрьского решения Верховного суда. Он отметил, что защита организации смогла доказать, что нарушения были устранены.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Как ликвидируют "Мемориал"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.