Правозащитники назвали произвольной трактовку законов в ходе суда над "Мемориалом"*

16 декабря 2021, 19:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура Москвы на суде по делу о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* предъявила претензии не к отсутствию, а к размеру и расположению маркировки о статусе иноагента на сайте организации, а также использовала в качестве аргумента не вступившее в силу решение суда о штрафе в 500 тысяч рублей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня состоялось третье предварительное заседание Мосгорсуда по иску прокуратуры Москвы о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, на нем суд изучил документы, предоставленные сторонами, и назначил разбирательство на 23 декабря. Около здания суда во время заседания собрались несколько десятков человек, свое решение поддержать "Мемориал"* они объяснили важностью деятельности организации.

На первом предварительном заседании суда 23 ноября представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации. 29 ноября защита на втором предварительном заседании попросила вызвать экспертов, составивших справку для иска о ликвидации Правозащитного центра, но суд отклонил ходатайство. Учительница математики и переводчик, привлеченные для психолого-лингвистической экспертизы, которая лежит в основании иска, некомпетентны и не являются экспертами, заявил адвокат Михаил Бирюков.

Суд приобщил к делу решения по административным делам, которые не вступили в силу, указал председатель совета Правозащитного центра "Мемориал"* Александр Черкасов.

"Сегодня опять продолжилось подготовительное заседание, в ходе которого судья принимал ходатайства и материалы с обеих сторон. И надо сказать, что с одной стороны судья принял и приобщил к делу материалы, которые, по нашему мнению, мягко говоря, неактуальны – по двум административным делам Правозащитного центра "Мемориал", связанными с маркировкой иноагента, по которым еще не было заседания в апелляционной инстанции и не вступило в законную силу решение суда. Как же его использовать? Но судья приобщил! По-видимому, в ближайшее время таковые решения будут вынесены", - рассказал Черкасов. С другой стороны, судья приобщил к делу материалы ПЦ "Мемориал", касающиеся того, что будет слушаться по существу, продолжил правозащитник.

Прокуратура озвучила претензии к размеру маркировки о статусе иноагента, отметил Черкасов. "Заседание шло меньше часа. Очевидно, что 23 декабря, когда пройдут слушания по существу, будет разговор более предметный, все двинется гораздо быстрее. Но пока была подготовительная инстанция. Единственное, что было содержательного сегодня, так это московская прокуратура по примеру Генеральной прокуратуры вчера просмотрела сайт "Мемориала"* и теперь уже претензии не к маркировке, она там есть, а к ее размеру и расположению. К слову, по данному вопросу не было претензий в 2016 году у Минюста и в 2019 году у ФСБ. То есть претензии к маркировке есть только у прокуратуры", - рассказал Черкасов.

Прокуратура произвольно трактует законы, чтобы закрыть "Мемориал"*, считает правозащитник. "Очевидно, что речь идет о произвольной трактовке законов, которые были написаны специально для свободного, расширительного толкования", - сказал Черкасов.

Тверской суд Москвы 15 декабря оштрафовал российский Правозащитный центр "Мемориал"* на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на одном из своих материалов, сообщило в тот же день ТАСС.

По словам Черкасова, штраф в 500 тысяч рублей является стандартным, если иск подает прокуратура. "Если иск от Роскомнадзора, (стандарт) – 300 тысяч. Подобный "рекордный" иск уже был, но к "Международному Мемориалу"*, когда на книжной ярмарке обнаружили книгу без маркировки. Похоже, вот такие тарифы. За прокуратуру дают больше", - сказал он.

Среди пришедших сегодня к зданию Мосгорсуда был правозащитник Оюб Титиев. На заседание его не пустили. "Да никого не пускали, если говорить откровенно. Людей у суда было немало, но хотелось бы больше. Хотя вся дорожка была забита", - рассказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла" по окончании заседания.

Он прибыл к зданию суда с другими правозащитниками – замдиректора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Татьяной Локшиной, председателем комитета "Гражданское содействие"* Светланой Ганнушкиной, членом Совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олегом Орловым.

По мнению Титиева, исход судебного процесса полностью зависит от высшего руководства страны. "Ясно, что все пройдет так же, как и в моем процессе, – как укажут сверху, так и будет. Ничего нового нет. Это предсказуемо", - сказал Титиев.

Руководитель грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* расследовал массовую казнь в Чечне, предпринимая усилия для огласки общественно важных проблем. Суд в Чечне в марте 2019 года признал Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорил к четырем годам колонии-поселения. Сам Титиев заявлял, что наркотики ему подбросили силовики. 10 июня 2019 года Шалинский горсуд Чечни удовлетворил ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении, и 21 июня Титиев вышел на свободу, говорится в биографической справке об Оюбе Титиеве, подготовленной "Кавказским узлом".

"На сегодняшнем заседании не произошло ничего, что было бы для нас неожиданностью", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из адвокатов "Мемориала"* Татьяна Глушкова.

"Прокуратура Москвы начала строить свою аргументацию по образу и подобию аргументации Генпрокуратуры, прозвучавшей во вторник в Верховном суде — ее представители говорили о том, что наша маркировка недостаточно заметна, а используемая нами формулировка не соответствует закону, который, к слову, никакой формулировки вовсе не устанавливает. Также прокуратура приобщила к материалам дела один из последних "иноагентских" отчетов, которые ПЦ "Мемориал"* подает в Минюст России. Этот отчет был приобщен в подтверждение тезиса, что "у Правозащитного центра имеется только иностранное финансирование". Правда, прокуратура упустила из виду, что в этих отчетах мы отчитываемся только за иностранные деньги — российские в этих отчетах попросту не отображаются", - рассказала Глушкова.

На следующем заседании суда стороны представят свои позиции, продолжила адвокат. "Успеет ли суд перейти к изучению материалов дела и к прениям — неизвестно", - отметила Глушкова.

По ее мнению, крупный штраф "Мемориалу"*, назначенный 15 декабря, "с формально-юридической точки зрения" может повлиять на исход дела о ликвидации, но только если постановление успеет вступить в силу до разрешения дела о ликвидации. "В то же время прокуратура уже сегодня ссылалась на этот факт как на подтверждение того, что ПЦ "Мемориал"* продолжает нарушать закон об иностранных агентах, уже сегодня и, вне всякого сомнения, сошлется на этот аргумент еще", - сказала адвокат. Она отметила, что жалоба на штраф еще не подана.

По подсчетам Светланы Ганнушкиной, которая также находилась во время заседания у здания суда, в определенный момент число людей, которые пришли поддержать "Мемориал"*, достигло 200. Однако количество людей менялось, потому что "холодно", сообщила Ганнушкина. "Людей было достаточно, но это не тысячи", - подчеркнула она.

После исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. Отдельное заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала" подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов". Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Власти вряд ли придадут значение акции в поддержку "Мемориала"*, так как власть не чувствует желаний и воли народа, отметила Ганнушкина. "Нынешнего главу государства мало интересует общественное мнение. Думаю, акция не произведет впечатление на власть", - сказала она.

Сегодняшнее судебное заседание Ганнушкина сочла абсурдным. "Прокуроры либо малоквалифицированы юридически, либо не зависят от закона. По сути, они говорят: ваша маркировка не соответствует закону, в котором не указано, как нужно маркироваться. Как можно соответствовать тому, что не сформулировано? Они продолжают искать лазейки – мол, не видно маркировки, она не всплывает. Очень странно, что всем видно, а прокурорам нет", - подчеркнула она. Ганнушкина отметила, что по мнению прокуратуры, "если организация получает иностранные деньги, то в ней работают плохие люди и она работает против государства".

Рекордный штраф, выписанный Правозащитному центру "Мемориал"* 15 декабря, еще не вступил в силу, но на сегодняшнем заседании прокуроры требовали приобщить данный факт к делу, удивилась Ганнушкина.

"Штраф вполне может повлиять на судебное решение. Но мне непонятно, как можно приобщить к делу то, что не вступило в силу", - сказала правозащитница.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.