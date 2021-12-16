Суд провел третье предварительное заседание по иску о ликвидации "Мемориала"*

16 декабря 2021, 12:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Документы, предоставленные сторонами по иску о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, достаточны для начала судебного разбирательства, подвел судья итоги третьего предварительного заседания по делу. Рассмотрение иска назначено на 23 декабря.

Как писал "Кавказский узел", на 11 мск было назначено заседание Мосгорсуда по иску прокуратуры Москвы о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Прокуратура заявила, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября в Мосгорсуде прошло первое предварительное заседание по делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание.

На заседании суда 23 ноября представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации. 29 ноября защита попросила вызвать экспертов, составивших справку для иска о ликвидации Правозащитного центра, но суд отклонил ходатайство. Учительница математики и переводчик, привлеченные для психолого-лингвистической экспертизы, которая лежит в основании иска, некомпетентны и не являются экспертами, заявил адвокат Михаил Бирюков.

Сегодня в Мосгорсуде состоялось третье предварительное заседание по делу о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»*, сообщил Правозащитный центр в Telegram-канале "Полный ПЦ", где размещена текстовая трансляция из зала суда.

Интересы правозащитников представляли адвокаты Михаил Бирюков, Илья Новиков и Мария Эйсмонт, а также юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова и Наталья Морозова.

В ответ на предложение Марии Эйсмонт отказаться от иска прокурор ответил «пока не планируем», говорится в публикации. "Фейсбук ПЦ уже был объектом осмотра в 2019 году и тогда никто не уточнил, что маркировка ПЦ [о признании иноагентом] там является недостаточной. Ни одно ведомство не имело претензий, в том числе и прокуратура. С тех пор никто из органов разъявнений за два года не представил", - сказала в суде Эйсмонт.

"У прокуратуры были все возможности вынести свои замечания по поводу маркировки за шесть лет, но этого не было сделано", - добавила Наталья Морозова.

Изучив предоставленные материалы, суд назначил следующее заседание на 10.30 мск 23 декабря. "Суд считает дело достаточно подготовленным, чтобы наконец начать разбирательство", - говорится в публикации Правозащитного центра от 11.39 мск.

Напомним, 14 декабря в Верховном суде России прошло также заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"*. Поддержать "Мемориал"* пришло множество людей, и после начала заседания около здания суда был задержан активист. На заседании суда были заслушаны девять томов материалов. Суд согласился принять подписи в защиту организации под петицией в защиту "Мемориалов"*, однако отказал защите в других ходатайствах. Следующее заседание назначено на 28 декабря.

После исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. Отдельное заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала" подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов". Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.