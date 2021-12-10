Слова Путина подчеркнули необъективность претензий к "Мемориалу"*

10 декабря 2021, 12:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заявление Владимира Путина о необходимости объективно рассматривать дело "Мемориала"* прозвучало на фоне обвинений правозащитников в защите запрещенных организаций и включении нацистских преступников в список жертв политрепрессий. Включение человека в список политзаключенных не означает согласия с его взглядами, а ошибочное причисление нацистских преступников к жертвам репрессий было связано с закрытостью архивов спецслужб, утверждают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря президент Владимир Путин, комментируя дело о ликвидации "Мемориалов", озвучил две претензии к деятельности этих организаций. Он заявил, что "Мемориал" "пытается защищать" международные организации, которые внесены в России в список террористических и экстремистских. Президент добавил, что "это вопрос, который требует дополнительного исследования". Кроме того, ранее в списке жертв политических репрессий "Мемориала" были обнаружены люди, причастные к Холокосту.

Владимир Путин не уточнил, какие международные организации имеет в виду. На сайте Правозащитного центра "Мемориал" есть списки преследуемых за принадлежность к религиозным организациям "Свидетели Иеговы", которая запрещена в России судом как экстремистская, и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной судом после признания террористической. В обоих случаях "Мемориал" защищает не сами организации, а отдельных их членов, которые попали в списки политзаключенных. При этом на сайте Правозащитного центра оговорено, что "признание лица политзаключенным не означает ни согласия ПЦ «Мемориал» с его взглядами и высказываниями, ни одобрения его высказываний или действий".

Деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов была признана экстремистской и запрещена Верховным судом России в 2017 году по иску Минюста России, сообщается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?". Материалы о преследовании Свидетелей Иеговы* на юге России "Кавказский узел" публикует на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Обвинения во включении нацистских преступников в список жертв сталинских репрессий уже озвучивалось, причем в эфире государственного телевидения. 25 августа сюжет на эту тему был показан в вечернем эфире "России 24". Председатель правления международного общества "Мемориал" Ян Рачинский уже на следующий день отметил тогда, что авторы сюжета могли просто указать на ошибку вместо того, чтобы заниматься публичными обвинениями, как если бы ошибка была намеренной.

"Действительно, в данном случае имеет место ошибка, поскольку эти данные взяты из воркутинской лагерной картотеки, в которой не было достаточной информации, чтобы отличить тех, у кого было совсем необоснованное обвинение, от тех, у кого обвинение было отчасти обоснованным. Могла попасть некоторая часть людей, осужденных заслуженно – речь идет о нескольких десятках фамилий. Фундаментальная проблема, из-за которой происходят такие ошибки в разных базах данных, посвященных советской эпохе, это недоступность архивов спецслужб до сих пор. Несмотря на закон и прошедшие Бог весть сколько лет", — сказал Ян Рачинский. Он добавил, что фамилии осужденных нацистов исключат из списка жертв политического террора, сообщила 26 августа на своем сайте радиостанция "Эхо Москвы".

Путин назвал трех человек, причастных к расстрелам евреев: Петра Петровских, а также Лисовского и Ковалевского, имен которых президент не уточнил. В базе жертв политических репрессий, составленной "Мемориалом", уже нет Петра Петровских. Уточнить, удалены ли те самые Лисовский и Ковалевский, не представляется возможным без уточнения имен.

Комментариев по поводу озвученных Владимиром Путиным претензий на сайтах Правозащитного центра "Мемориал" и международного общества "Мемориал", по состоянию на 12.27 мск 9 декабря, не появилось.

Напомним, что 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратурой подан иск о ликвидации организации, причиной было названо отсутствие маркировки о статусе иноагента. Прокуратура Москвы 8 ноября подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал", указав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 7 декабря комиссар Совета Европы Дунья Миятович призвала генпрокурора России не допустить закрытия правозащитных организаций, также она указала, что использование российского закона об иноагентах для ликвидации "Мемориалов" противоречит европейским принципам защиты прав человека. Закрытие "Мемориалов" нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали правозащитники, юристы и журналисты.

"Мемориал" создала в 1987 году группа единомышленников, которая обсуждала возможные варианты увековечивания памяти жертв политических репрессий советской эпохи. Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора. Сейчас "Мемориал" представляет собой содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции, на Украине, которые ведут исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"". По делу против Правозащитного центра прошли два предварительных заседания, следующее назначено на 16 декабря. Процесс по иску против "Международного Мемориала" начался 25 ноября, следующее заседание назначено на 14 декабря.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.